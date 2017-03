Megyei foci - Belecsaptak a megyei egyben is - Eredmények és edző nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztály 14. forduló.

Kapuvár–Győr-Ménfőcsanak 0-1

Gönyű–Hédervár 3-2

Bácsa–Fertőszentmiklós 3-1

Jánossomorja–Hegyeshalom 3-1

Nyúl–Rajka 4-0

Lipót–Győrszentiván 1-1

Öttevény–Beled 1-1



Kapuvár–WHB-Ménfőcsanak 0–1 (0–0)

Kapuvár, 250 néző. V.: Krasznai R.



Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy. (Péter D.), Rosta, Horváth R., Varga T. (Magyar D.), Orbán A., Ősze, Kecskés, Molnár Z. (Balassa), Győrvári. Edző: Horváth Csaba.



Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Póczik (Fazekas), Szalai Á. (Farkas B.), Visy, Szekeres (Takács T.), Horváth R., Orbán G., Püspök, Fajkusz, Ködmön. Edző: Mayer János.



Gsz.: Ködmön.

Egyenrangú felek csatájában a vendégek egy szerencsés gólnak köszönhetően szerezték meg a három pontot.

Jók: Böcskör Gy., Rosta, ill. Orbán G., Horváth R., Ködmön, Visy, Fajkusz.



Horváth Csaba: – Küzdelmes, de gyenge színvonalú mérkőzésen a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.



Mayer János: – Fontos mérkőzésen értékes három pontot szereztünk.

Varga József



Gönyű–Hédervár 3–2 (0–1)

Gönyű, 150 néző. V.: Czinder.



Gönyű: Szigony – Böcz B., Máté Sz., Bognár Á., Végh, Lanzendorfen, Kertész, Papp T., Czeitler (Cseszregi), Sovány, Böcz A. (Sárközi). Edző: Kertész Balázs.



Hédervár: Cséfalvai – Bartek, Tóth N., Kovács K., Szabados G., Barala (Antalkovics), Nagy Cs., Fekete M. (Hegyi), Szabados T., Jász, Skultéti. Edző: Tiba Zoltán.



Gsz.: Czeitler (2), Böcz A., ill. Kovács K. (2).

Kétgólos vendégvezetésnél felébredt a hazai csapat és végül megérdemelten fordította meg a mérkőzést.

Jók: Papp T., Czeitler, ill. Kovács K.



Kertész Balázs: – A semmiből kapott gólok után is elhittük, hogy nyerni tudunk, de talán csak mi.



Tiba Zoltán: – Nulla-kettőnél eldönthettük volna a mérkőzést. Ezután a védekezési hibáinkat könyörtelenül kihasználta a hazai csapat.



Jánossomorja–Hegyeshalom 3–1 (3–0)

Jánossomorja, 200 néző. V.: Zám Zs.



Jánossomorja: Tüske – György J., Fettik, Tóth II Kristóf (Bánfalvi), Menyhárt, Soós, Maidics, Tóth I Kristóf (Dudás), Cseri, Gaál, Sárközy (Kiss A.). Edző: Varga Róbert.



Hegyeshalom: Czuppon – Dankó, Horváth Á., Szabados, Baranyai, Hegedűs, Ujvári, Hafner, Máté G. (Csányi), Varga B. (Gláser), Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.



Gsz.: Maidics (2), Tóth I Kristóf, ill. Szabados.

A szomszédvárak rangadóján a Jánossomorja az első félidőben jobban használta ki helyzeteit és összességében az ebben a játékrészben nyújtott teljesítményének köszönhetően győzött.

Jók: Gaál, Menyhárt, Cseri, Maidics, ill. Baranyai, Horváth Á., Hegedűs.



Varga Róbet: – Úgy gondolom, hogy hetven percig uraltuk a mérkőzést. Az utolsó húsz percben viszont kicsit szétesett a játékunk, de így is nagyon fontos győzelmet arattunk.



Menyhárt Dénes: – Gratulálok a hazai csapatnak. Ők lőtték a több gólt, így megérdemelt a győzelmük.



Bácsa–Fertőszentmiklós 3–1 (3–0)

Győr, 100 néző. V.: Péter G.



Bácsa: Ács – Katona M., Nyíregyházky, Kun, Kurucz, Kulcsár, Korsós Gy. (Kiss B.), Schofhauser E. (Markó), Bögöly (Katona V.), Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.



Fertőszentmiklós: Kovacsics – Kádár, Ambrus Cs., Orbán B. (Mészáros L.), Ratatics (Ambrus A.), Gergácz, Bellovics, Mészáros M., Kungl, Kovács G., Árki. Csapatvezető: Sipőcz László.



Gsz.: Schofhauser E., Kalmár, Korsós Gy., ill. Orbán B.

A lehetőségeivel jól gazdálkodó, a mérkőzést végig uraló hazai csapat magabiztos játékkal tartotta otthon a három pontot a sportszerűen küzdő vendégek ellen.

Jók: mindenki, ill. Gergácz, Kádár.



Rozmán László: – Az első félidő kiváló játéka alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk egy jól felkészített csapat ellen.



Sipőcz László: – Az első félidőben mutatott gyámoltalan játékunk miatt megérdemelten került előnybe a Bácsa. Ezt a második félidei lelkesebb játékunkkal már nem tudtunk kiegyenlíteni. Gratulálunk a hazaiaknak.



Lipót-Pékség–Győrszentiván 1–1 (1–1)

Lipót, 200 néző. V.: Vadász Cs.



Lipót: Takács N. – Keszei, Virág, Bella, Csete (Molnár M.), Zimonyi, Bieder T., Bieder G., Régely, Madarász (Szücs G.), Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.



Győrszentiván: Kasza – Stefanits, Hanicz, Takács P., Sütöri (Szántó D.), Vadász M. (Csaplár), Szalai Sz., Rubics, Szabó P., Keszthelyi, Lenhardt (Leal). Edző: Zsédely Attila.



Gsz.: Keszei, ill. Hanicz.

A szinte egy kapura játszó lipóti csapat nem tudta megszerezni a győzelmet a jól védekező, ám az időhúzást is magas szinten űző Győrszentivánnal szemben.

Jók: Bieder G., Keszei, Bella, ill. mindenki.



Horváth Dénes: – Nem voltunk jók, de ma nem volt szerencsénk a játékvezetői felfogással sem, mert nem a játszani akaró csapatot támogatta, hanem az időhúzó, a játékot széttördelő ellenfelünket.



Zsédely Attila: – Rendkívül sokat dolgoztunk ezért a döntetlenért. Remélem, hogy a jó kezdés sikeres tavaszt sejtet.



Loland-Nyúl–I. G. Gasket-Rajka 4–0 (1–0)

Nyúl, 200 néző. V.: Baán.



Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Weiszdorn), Varga Zs., Rigó, Varga II P., Töltősi, Vörös Torma (Kállai), Visy (Wolf). Edző: Varga Péter.



Rajka: Madácsi – Hirtl (Banyár), Lences, Camaj, Dubny, Willmann, Szalai Zs., Baják, Derdák, Sedivy (Petrusek), Takács R. (Kiss B.). Edző: Rastislav Kunst.



Gsz.: Rigó (2), Töltősi, Vörös Torma.

Teljesen megújult környezetben rendezte meg a mérkőzést a nyúli sportegyesület. Köszönet jár a kivitelezőknek, hogy a bajnokság kezdetére elkészültek a főbb munkálatok.

A kiegyenlített első játékrész ellenére előnnyel vonult szünetre a hazai csapat. A második félidőben mutatott játéka alapján teljesen megérdemelten nyert a Nyúl.

Jók: Varga II P., Töltősi, Vörös Torma, Rigó, ill. senki.



Varga Péter: – A kemény és lendületes ellenfelet a második félidő feljavuló játékával sikerült legyőzni.



Rastislav Kunst: – Jobb volt a hazai csapat. A második félidőben a saját hibáink után rúgott három gólt a Nyúl. A mutatott játék alapján nem érdemeltünk négygólos vereséget.



Öttevény–Beled 1–1 (0–1)

Öttevény, 100 néző. V.: Lukácsi.



Öttevény: Molnár M. – Horváth B., Puter G. (Hécz), Nagy G., Kovács P., Fuhrmann, Puter M., Fenesi, Klement, Pápai (Vígh), Tóth B. (Nagy R.). Edző: Germán Ferenc.



Beled: Kolozsvári – Varga D. (Hujber), Nagy Á. (Farkas D.), Bárdosi (Giczi), Németh P., Naszádos, Torma, Könczöl, Póczik, Szemes, Fekete D. (Hujber). Edző: Szalka Péter.



Gsz.: Vígh, ill. Szemes.

Küzdelmes mérkőzésen a csapatok megosztoztak a pontokon.

Jók: Fuhrmann, Klement, Vígh, ill. Szemes, Nagy Á., Kolozsvári.



Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport 17. forduló.

2017. 03. 12., vasárnap

Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Pannonhalma 1-1,

Kunsziget–Nagyszentjános 1-2,

Dunaszeg–Győrzámoly 2-2,

Börcs–Koroncó 0-6,

Kóny–Enese 3-2,

Győrújfalu–Abda ,

Győrújbarát–Tét 5-1,

Bőny–Kajárpéc 2-1.



Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport 17. forduló.

2017. 03. 11., szombat

MITE–Halászi 3-1.

2017. 03. 12., vasárnap

Mosonszentmiklós–Dunakiliti 1-2,

Ásványráró–Lébény 0-7,

Máriakálnok–Bezenye 0-2,

Károlyháza–Kimle 1-1,

Levél–Darnózseli 1-2,

Bősárkány–Győrsövényház 3-1,

Mosonszolnok–Püski 2-0.



Megyei II. Soproni csoport 17. forduló.

2017. 03. 12., vasárnap

Hegykő–Veszkény 7-0,

Fertőd–Soproni FAC 1900 0-2,

Rábapordány–Iván 3-3,

Vitnyéd–Répcementi SE 5-1,

Nagycenk–Szany 1-2,

Lövő–Petőháza 0-2,

Rábaszentandrás–Fertőendréd 3-0.



Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport 17. forduló.

2017. 03. 12. vasárnap

Győrság–Pázmándfalu 3-3,

Győri Cápák–Mezőörs 2-2,

Pér–Veszprémvarsány 1-2,

Töltéstava–Győrasszonyfa II 10-2,

Bakonyszentkirály–Győrladamér 8-0,

Bajcs–Écs 4-1,

Bakonyszentlászló–Vámosszabadi 2-8,

Ikrény–Mindszentpuszta 2-1.



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport 17. forduló.

2017. 03. 12., vasárnap

Mecsér–Újrónafő 3-1,

Sokorópátka–MITE II 6-1,

Felpéc–Dunaszentpál 2-2,

Tényő–Csikvánd 1-2,

Rábaszentmihály–Gyömöre 1-3,

Gyarmat–Bezi 1-2,

Győrszemere–Rábacsécsény 1-0,

Bodonhely–Rábapatona 0-4.



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport 17. forduló.

2017. 03. 12., vasárnap

Egyed–Szil 2-2,

Bogyoszló–Barbacs 7-1,

Rábakecöl–Jobaháza 3-1,

Rábatamási–Mihályi 5-1,

Farád–Himod 3-0,

Bágyogszovát–Szárföld 2-1,

Markotabödöge–Vág 6-4,

Osli–Magyarkeresztúr 4-1.