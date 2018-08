Megyei foci - Bajnokok lettek, mégis távozik az agyagosszergényi csapattól Riba János

Éppen húsz esztendeje annak, hogy Varga László elnök irányítása alatt az egyesülethez kerültem, akkortájt bizony nehéz idők jártak a csapatra. Az eltelt húsz évben aztán voltak sikerek, örömök, de nehéz pillanatok is. Nagyon nagy elfoglaltságot jelentett a két csapat működtetése."

Valóban sok a teendője egy sportvezetőnek, főleg, ha egyedül van. Riba János volt a szertáros, a pálya-előkészítő, ő rendezte az igazolásokat, sportorvosi engedélyeket, de a jegyeket is szedte a hazai mérkőzéseken és szervezte az utazásokat az idegenbeli találkozókra.Ahogy arról lapunk is beszámolt, új vezetőség irányítja az agyagosszergényi egyesületet. Riba János viszont távozik.

Életem egyik legnehezebb döntését hoztam meg, mikor úgy döntöttem, hogy elköszönök a csapattól, hiszen a második otthonom volt a klub. Két éve súlyos betegségen estem át, ami műtéttel és sok kezeléssel is járt – itt is szeretném megköszönni a csapat tagjainak, akik erőt adtak a gyógyuláshoz –, de nem csupán emiatt távozom. Biztos az évek során én is hibáztam, hiszen csak az hibázik, aki valamit csinál is. Az egyesület irányítását, vezetését nagyrészt egyedül végeztem, ami nem egyszerű dolog, hiszen a csapat irányítása sok háttérmunkával jár, aki ezt csinálja, tudja, miről beszélek. Locsmándi Elemérrel karöltve, ingyen és bérmentve társadalmi munkába végeztük a tisztségünkből eredő feladatokat. Természetesen nem szakadok el a csapattól, hiszen mindenkivel nagyon jó a kapcsolatom most is. Ha valamiben segíteni kell, számíthatnak rám. Ha tudok, a mérkőzésekre is kimegyek."

Riba Jánosnak van mire emlékeznie.

Amit ki tudnék emelni, az a négy évvel ezelőtti bajnoki cím, ami után vállaltuk a megyei másodosztályt. Igaz, az aztán nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk, mert kiestünk, de szakmailag nagyon sokat tanultunk belőle. Láttuk a negatív és a pozitív oldalát is. Becsületesen helytálltunk. Ezt követően a mag ugyan megmaradt, de ismét új csapatot kellett építenünk, ami Czudor József edző nélkül nem sikerülhetett volna. Az eredmények őt igazolták, hiszen tavaly a bajnokságban a harmadik helyet értük el, idén pedig a második bajnoki címünket szereztük meg. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy részese lehettem ezeknek a sikereknek. Úgy érzem, nem dolgoztunk rosszul, ami az eredményekben visszaigazolódott. Szeretnék sok sikert kívánni az új vezetőségnek, hogy ilyen vagy jobb eredményeket érhessenek el a csapattal."