Megyei foci - Bajnokok akarnak lenni Péren

Péren a korábbi gárda magja az előző évek alapján rendelkezésre állt, s néhány erősítéssel, valamint az új edző, Nemes Ferenc irányításával vágtak neki az őszi szezon küzdelmeinek.



„Elnökként úgy gondolom, sikerült egy erős keretet kialakítanunk, de még nagyobb öröm számomra és számunkra, hogy olyan közösséget hoztunk össze, melyről mindig is álmodtunk – kezdte értékelését Molnár István, a klub elnöke. – Sikerült olyan játékosokat Pérre csábítanunk, akik egyértelmű erősítést jelentettek számunkra, de nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy az előző évi csapat nagyjából egyben maradjon. A nyári felkészülési mérkőzéseken már látszott, hogy egy szép ősz elé néz a csapat, hiszen nívós tornákat nyertünk meg. A Magyar Kupában is helytálltunk, a csapatot a megyei első osztályú Gönyű búcsúztatta."



A remek eredmények mellett a létesítmény színvonalát is emelni kellett.



„Sokat segít az önkormányzatunk, amely anyagi támogatása nélkül nehezen boldogulnánk. Egyik évben fűnyíró traktort, a másik évben új nyílászárókat vehettünk, a harmadik évben pedig klimatizáltuk az öltözőinket. De nem szeretnék elmenni a másik nagyon fontos dolog mellett sem, ami az utánpótlás-nevelést érinti. Négy korosztályban versenyeztetünk gyerekeket, nekik a Bozsik-program nyújt kiváló lehetőséget. A szülők és támogatóink segítségével minden évben focitábort rendezünk számukra, ahol negyven-ötven gyerek együtt sportol. A tartalékcsapatunk is az aranyéremért van harcban, a Tóth Norbert által vezetett együttes is esélyes megnyerni a saját bajnokságát."



Cél a felnőttbajnokságban aranyérmet szerezni.



„A terv egyértelmű számunkra, bajnokságot akarunk nyerni. Egy-két új játékos ugyan érkezhet, de komoly változásokat nem tervezünk, bár Pankovics Józsefet, aki munkahelyi elfoglaltsága miatt nem áll tavasszal a rendelkezésünkre, nehéz lesz pótolni. Hogy aztán feljebb lépünk-e, azon még rengeteget kell gondolkodnunk. Elnökként úgy ítélem meg, hogy szakmailag képes lehet a csapat a magasabb osztályban is helytállni, de ez nem ennyire egyszerű. A megyei másodosztály utánpótlás-bajnokságának szabályai alapján több huszonéves játékost kellene félreállítani, mert nem fér be a felnőttek közé, viszont túlkorosság miatt nem játszhat az utánpótlás-bajnokságban. Ezt mi semmiképp nem szeretnénk."