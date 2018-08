Megyei foci - Bajnoki cím negyedszázad után Rábatamásiban

Rábatamásiban huszonöt év múltán ünnepelhettek bajnoki címet.

Ősszel és most a bajnokság végén is az első helyen végeztek. Pontosan 25 évet kellett várni arra, hogy ismét bajnokcsapatot köszönthessenek a Rábatamási lelkes szurkolói.– A csornai csoportban volt legalább öt olyan csapat, amely közül bármelyik végezhetett volna az első helyen – értékelt Kovács Attila, az egyesület elnöke. – Nyolc évvel ezelőtt kezdtük meg azt a munkát, ami most meghozta a várva várt eredményt. Nagyon elégedett vagyok, hogy sikerült bajnokságot nyernünk, mivel többször voltunk ott a siker kapujában és végre most sikerült diadalmaskodnunk. Ezt azért emelném ki, mert van több olyan játékosunk is, aki teljes pályafutását Rábatamási színeiben töltötte és örülök, hogy ők is feltehették a koronát a pályafutásukra. A bajnoki cím megszerzésének egyik fontos eleme az volt, hogy stabilizálódott a védelem és a középpálya játéka. A támadások befejezéséből egyaránt kivették részüket a rutinos és a fiatal futballisták is.A bajnokság végén egy ponttal előzték meg a szomszédos Farád együttesét. Németh Armand első felnőtt szezonjában házi gólkirály lett 19 találatával, míg a rutinos játékosok közül Szeibert József 16, Goda Milán 15 (fél szezon alatt), Heiner Imre 13 találatot jegyzett.A bajnoki cím megszerzését követően felvetődött az előrelépés lehetősége.– A magasabb osztálybeli szereplést nem tudja vállalni egyesületünk, mivel az utánpótlás-korosztályú csapatra vonatkozó követelményeket nem tudjuk teljesíteni. Edzőnk, Csizmadia István elhagyta csapatunkat, a megyei másodosztályú Veszkényben folytatja pályafutását. A helyét Potyondi Róbert veszi át. Bízom benne, hogy nagy mozgás nem lesz csapaton belül. Egy-egy játékos távozása-érkezése valószínűsíthető.Említést érdemel még, hogy a felnőttcsapat mellett a női kispályás gárda is ezüstérmet szerzett, azonos pontszámmal végeztek, mint a bajnok. Mellettük az öregfiúk is remekeltek, ők már sorozatban a negyedik alkalommal végeztek a dobogó második fokán.