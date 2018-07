Megyei foci - Bajnoki arany után nem lép előre az Agyagosszergény

Az Agyagosszergény idei bajnokcsapata.

Új vezetőség



A közeli napokban megválasztották az agyagosszergényi egyesület új irányítóit, élükön Radics Attila elnökkel. Barbélyné Kosztur Mária lett az elnökhelyettes, Barbély Tibor, Stangl Csaba, ifj. Stangl János pedig elnökségi tagok lettek. A pálya karbantartása és a szertárosi feladatok egy kézbe kerültek, Tóth Imre személyében. Az új elnökség megköszönte a Locsmándi Elemér vezette elődök önfeláldozó, áldozatos munkáját, valamint Riba János szakosztályvezető 22 éves tevékenységét. Radics Attila az 1994-ben újjáalakult Agyagosszegényi SE hatodik elnöke – Szabó József, Varga Károly, Radics József, Köő Sándor és Locsmándi Elemér után.

A bajnokság nyolc csapat részvételével indult, de időközben a Balf visszalépett, így 18 fordulót játszottak. Agyagosszergénynek 13 győzelem és 3 döntetlen mellett mindössze 2 vereség csúszott be. A kevés résztvevő miatt minden csapat háromszor találkozott egymással.– A csapat célja az első három hely egyikének megszerzése volt – kezdte értékelését Riba János, az Agyagosszergényi Sportegyesület szakmai és technikai vezetője. – Az őszi szezon végén csupán a harmadik helyen álltunk, de a sok szabadnap miatt három mérkőzéssel kevesebbet játszottunk. Az átigazolási időszakokban nem volt nagy mozgás, csak középpályára igazoltunk egy játékost. Azt már a télen tudtuk, hogy tavasszal nem szenvedhetünk vereséget, mert csak úgy tudjuk életben tartani az első hely megszerzésének reményét.A bajnokság vége nagyon izgalmasan alakult, volt egy emlékezetes összecsapás, amelyet még ma is szívesen emlegetnek.– Miután a csapat lejátszotta az elmaradt három mérkőzését, amit sikeresen hozott, a tabella élére állt és ez a lökés egészen a bajnoki címig vitte. A sorsdöntő mérkőzés az utolsó előtti fordulóban érkezett el számunkra. Harkát fogadtuk hazai pályán. Tudtuk, ha győzünk, az utolsó forduló eredményétől függetlenül már bajnokok vagyunk. Nem indult jól számunkra a mérkőzés, mert háromgólos hátrányba kerültünk, de a csapatunk kiegyenlített. Ezzel a döntetlennel megmaradt a kétpontos előnyünk Harkával szemben, így az utolsó fordulóra maradt a döntés. Undra utaztunk ezt követően. Nekünk a döntetlen is elég lett volna, de egy bajnokjelölt csapat döntetlenre nem játszhat. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok szurkoló elkísért bennünket. Olyan volt, mintha hazai pályán játszottunk volna. Nem volt veszélyben a győzelmünk és ezzel megszereztük második bajnoki címünket.Ennek tükrében a sportvezető dicsérte a csapatot.– Két játékosunk, Stilet Dávid és Márk Szabolcs érdemel említést az eredményes játékáért, mivel mindketten tizenhét-tizenhét góllal segítették a csapatunkat. Ezenfelül szeretném kiemelni Czudor József vezetőedző, valamint az egész szakmai stáb tevékenységét. Mindezek ellenére a csapat nem tud előrelépni a másodosztályba, mivel a kívánt korosztályú játékosok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. Célunk, hogy egyben tartsuk a csapatot, ezért új játékos igazolása csak akkor várható, ha közben lesz távozó is.