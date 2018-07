Megyei foci - Bajnokcsapat harminc év után Szanyban

Az elmúlt idényre helyi edző, Dombi László vette át a csapat irányítását, aki a 2011-es szezon után most tért vissza a szanyi kispadra.

Az elnökség az első hatba kerülést tűzte ki célul a bajnokság megkezdése előtt"

– mondja Funtek János, az egyesület elnöke, majd hozzátette:

Természetesen ehhez szükséges volt a játékoskeret megerősítése is. Ennek kapcsán Molnár András, Lendvai Dávid és Kiss Attila érkezett hozzánk. Sajnos Varga Bálintra közlekedési balesete, Varga Ádámra pedig műtéte miatt az egész bajnokságban nem számíthattunk. Szezon közben tovább folytatódott a balszerencsés folyamat, hiszen Lendvai Dávid már a kilencedik fordulóban éppen a volt csapata, a Rábaszentandrás ellen szenvedett keresztszalag-szakadást, ezáltal egy gólerős csatárt vesztettünk el hosszú időre."

A szanyi bajnokcsapat 2018 nyarán. Fotó: Tóth Imre

Az őszi szezonban a nyolcadik fordulótól vezették a táblázatot, de az utolsó fordulóban az Iván elleni hazai döntetlennel akkor a második helyre kerültek.A tavasz még az ősznél is jobban sikerült Szanyban. Csak a huszonegyedik fordulóban az addig két győzelemmel rendelkező Kópháza tudta legyőzni őket. Ez a jelképes pofon éppen jókor jött, hisz utána csak győzelmek következtek. A csapat néhány héttel később az élre is állt és ezt a helyet a bajnokság végéig sikerült megtartani. Az utolsó előtti fordulóban az Ivánban elért győzelem azt jelentette, hogy harminc év után ismét bajnokcsapata lett Szanynak, amit a helyszínen másfél száz szanyi szurkoló ünnepelt.A Szany kapta a legkevesebb gólt, 26-ot és rúgta a második legtöbbet, 103-at.A felnőttek mellett nagyon jól szerepeltek az utánpótláscsapatok is. Az U19-esek 4. helyezést, az U14-esek 3. helyezést értek el. Az U16-os csapat első helyen végzett a soproni csoportban. A megyei döntőn ugyan harmadik lett, de méltó ellenfele volt a Lébénynek és a Győr-Ménfőcsanaknak. Emellett természetesen részt vesznek aBozsik Programban.A jövőről az elnök a következőket mondta:

A bajnokság megnyerése ellenére nem vállaljuk a megyei első osztályú szereplést. Ennek oka, hogy legalább három-négy labdarúgót kellene igazolni, ezáltal a helyi játékosok aránya csökkenne. Büszkék vagyunk arra, hogy a labdarúgók zöme szanyi vagy környékbeli. Amúgy is a megye legfelsőbb osztálya lényegesen megerősödik, ezáltal ezekkel a klubokkal nehéz lenne felvenni a versenyt. Célunk a következő bajnokságban is az első öt helyezés valamelyikének az elérése."

A létesítményben a tao-program keretében júniusban elkészült a centerpályán az automata öntözőberendezés.Az MLSZ pályázata és önkormányzati támogatás révén korszerűsítették a pálya világítását is. A terveik között szerepel, hogy az edzőpályát bajnoki mérkőzések megrendezésére is alkalmassá tegyék.