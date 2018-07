Megyei foci - Bajnok, de marad a harmadosztályban a Fertőrákos

– Nagyon örülünk neki, hogy három év után sikerült újra bajnoki címet szereznie a megyei harmadosztályú csapatunknak – kezdte értékelését Schuszter Roland, a fertőrákosi egyesület elnökségének tagja. – Az előző szezonban a csalódást keltő negyedik helyen végeztünk, többek között az utolsó három fordulóban szerzett összesen két pontnak köszönhetően. Az új szezont Mozsolits Jenő irányításával kezdtük meg. Az első három hazai bajnokin kilenc gólt kaptunk, a hatodik fordulóban mindössze a hetedik helyet foglaltuk el a kilenccsapatos bajnokságban. Aztán a csapat összeállt, Mozsolits mester munkája beérett és az első helyen vártuk a téli szünetet.Ilyen előzmények ellenére is akadtak azonban gondok a tavaszi folytatásban.– Jött az álomszerű téli felkészülés. Heti két-három edzés és egy meccs műfüvön, amit az SC Sopronnak és vezetőedzőnknek köszönhettünk. Ezeken az edzéseken még nagy létszámban vettünk részt. De eljött a kispályás szezon és tavasszal volt egy háromhetes ciklus, amikor nem tudtunk edzést tartani. Erre Mozsolits Jenő bejelentette, hogy nem vállalja tovább csapatunk irányítását. A játékosok fizetnek azért, hogy itt játszhassanak, és azt se lehet elvárni, hogy heti öt napot – két edzés, két kis- és egy nagypályás bajnoki – áldozzanak a focira, de valóban illett volna többször összejönni. A maradék hat bajnokira aztán Kalmár István vette át a csapat irányítását.A gondok ellenére sikerült megszerezni a bajnoki címet.– Mindenki tudta, hogy a lehető legtöbbet kell kihoznia magából, a tartalék csapatunktól is sokszor kaptunk segítséget. A szurkolóink a hazai buzdítás mellett idegenbeli találkozóinkra is szép számmal kísértek el minket. A magasabb osztályban való szereplést, ahogy három éve, úgy idén sem tudjuk vállalni, mert nem tudunk U19-es csapatot kiállítani. A Bozsik-programban már jó pár éve részt veszünk, haladunk lépésről lépésre, reményeink szerint éveken belül sikerül teljesíteni saját erőből, javarészt helyi fiatalokkal a magasabb osztály követelményeit. Az idei évben is célunk a dobogó. Idén pályáztunk új öltözőre, mert a miénk sajnos az egyik legrosszabb állapotban lévő a megyében. Reménykedünk a sikeres pályázatban.