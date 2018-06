Megyei foci - Bajnok a Ménfőcsanak, 12 gól lőtt a Lipót + nyilatkozatok, tabellák, fotók

A bajnokság végeredmény:

1. Ménfőcsanak 84 pont

2. Lipót 81

3. Nyúl 64

4. Öttevény 59

5. Bácsa 51

6. Jánossomorja 42

7. SFAC 41

8. Beled 38

9. Győrszentiván 35

10. Gönyű 34

11. Fertőszentmiklós 34

12. Hédervár 33

13. Kapuvár 31

14. Lébény 31

15. Hegyeshalom 16

16. Rajka 6 (6 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Pannonhalma 71 pont / 28 mérkőzés (már bajnok)

2. Győrújbarát 55/29

3. Nagyszentjános 51/29

4. Abda 49/28

5. Koroncó 48/28 (28 pont levonva)

6. Győrzámoly 46/28

7. Tét 43/28

8. Bőny 40/28

9. DAC 35/29

10. Kajárpéc 31/28

11. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 30/29

12. Enese 29/28

13. Győrújfalu 29/28

14. Rábapatona 26/28

15. Börcs 17/28

16. Pápateszér 15/28 (1 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Mosonszolnok 68 pont / 29 mérkőzés

2. Dunaszeg 68/29

3. Dunakiliti 68/29

4. Mosonszentmiklós 65/29

5. Kimle 51/29

6. Darnózseli 46/29

7. Máriakálnok 41/28

8. Bezenye 40/28

9. Károlyháza 40/28

10. Kunsziget 38/27

11. Halászi 33/28

12. Püski 31/27

13. MITE 29/28

14. Győrsövényház 19/28 (1 pont levonva)

15. Ásványráró 7/15

16. Levél -9/28 (10 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Szany 64 pont / 26 mérkőzés

2. Vitnyéd 60/26

3. Répcementi Dénesfa 59/26

4. Petőháza 59/26

5. Rábaszentandrás 46/26

6. Iván 39/27

7. Rábapordány 38/27

8. Hegykő 38/26

9. Lövő 34/26

10. Veszkény 34/27

11. Fertőd 32/26

12. Bősárkány 28/28

13. Nagycenk 19/26

14. Kópháza 16/27

15. Sopronkövesd 4/26

A bajnokság állása:

1. Pér 66 pont / 28 mérkőzés

2. Bakonyszentkirály 62/28

3. Győri Cápák 61/28

4. Ikrény 57/29

5. Veszprémvarsány 56/28

6. Tényő 54/28

7. Sokorópátka 47/29

8. Vámosszabadi 44/28

9. Pázmándfalu 38/28

10. Écs 33/28

11. Mezőörs 32/28

12. Győrság 31/28

13. Bajcs 23/28

14. Töltéstava 20/28

15. Bakonyszentlászló 8/28

16. Mindszentpuszta 8/28

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 67 pont / 25 mérkőzés (már bajnok)

2. Mecsér 59/25

3. Dunaszentpál 51/25

4. Csikvánd 49/25

5. Győrszemere 41/24

6. Felpéc 39/25

7. Rábaszentmihály 37/25

8. Rábacsécsény 32/24

9. Kóny 30/24

10. Gyömöre 23/24

11. Újrónafő 29/25

12. MITE II. 18/24

13. Bezi 10/25

14. Gyarmat 6/24

15. Bodonhely (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 66 pont / 26 mérkőzés (már bajnok)

2. Várbalog 57/25

3. Mosonszentmiklós II. 45/25

4. Sport 36 42/24

5. Bácsa II. 39/23

6. Dunasziget 36/25

7. Kimle II. 28/25

8. Győrladamér 26/25

9. Győrújfalu II. 21/25

10. Mosonudvar 2/25

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 59 pont / 26 mérkőzés

2. Farád 58/26

3. Jobaháza 54/26

4. Osli 52/26

5. Babót 51/26

6. Himod 51/26

7. Egyed 41/26

8. Bogyoszló 38/26

9. Mihályi 34/26

10. Kisfalud 31/26

11. Rábakecöl 30/27

12. Vág 23/26

13. Bágyogszovát 22/26

14. Szil 12/26

15. Magyarkeresztúr 6/27

16. Szárföld (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 49 pont / 22 mérkőzés

2. Fertőendréd 47/22

3. Csapod 42/23

4. Ágfalva 37/22

5. Sopronhorpács 35/22

6. Egyházasfalu 29/23

7. Nagylózs 22/22

8. Pereszteg 19/22

9. Répcevis 10/22

A bajnokság állása:

1. Agyagosszergény 39 pont / 17 mérkőzés

2. Harka 37/17

3. Und 35/16

4. Zsira 21/17

5. Újkér 16/17

6. Fertőd II. 14/17

7. Sarród 7/17

8. Balf (kizárva)

2018. 06. 03., vasárnapSFAC–Bácsa 1-4,Kapuvár–Győrszentiván 5-2,Nyúl–Ménfőcsanak 0-4,Rajka–Gönyű 1-3,Beled–Jánossomorja 2-0,Lébény–Öttevény 1-5,Hédervár–Fertőszentmiklós 1-3,Hegyeshalom–Lipót 3-12.(0–3)Nyúl, 800 néző. V.: Vass I.Nyúl: Kiss A. – Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsolt (Kecskeméti), Rigó, Varga P., Németh M., Töltősi, Vörös Torma (Varga Zsombor), Visy, Véghelyi (Herczeg). Edző: Varga Péter.Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Visy, Ködmön (Szilványi), Szekeres, Weitner (Csonka), Orbán, Püspök (Nagy B.), Németh B., Böcskey. Edző: Mayer János.Gsz.: Püspök (2), Szekeres, Weitner.Rangadóhoz méltóan népes szurkolótábor előtt kezdődött a mérkőzés. Az ötödik percben Püspök lövése pattogott végig a hazai védők között és a hosszú alsóban kötött ki. 0–1.25. p: Egy bal oldali beadást Püspök lőtt állítgatás nélkül a kapuba. 0–2.37. p: Egy vitatott bedobás után Szekeres szerezte meg a vendégek harmadik találatát. 0–3.53. p: Egy szép összjáték után Weitner állította be a végeredményt. 0–4.A tetszetősen, gyorsan játszó vendégek megérdemelten nyerték meg a mérkőzést és ezzel a bajnokságot is.Jók: Véghelyi, Kapa Martin, Kapa Márkó, Töltősi, ill. mindenki.Varga Péter: – Köszönettel tartozom és örökké hálás leszek mindazért, amit itt Nyúlon kaptam minden sportszerető embertől az elmúlt három évben.Mayer János: – Az utóbbi évek két legsikeresebb csapata játszott egymással, amiért természetesen sokat tett mindkét klub, ezért mindenkinek jár a gratuláció.(1–3)Lébény, 300 néző. V.: Baán.Lébény: Gadavics – Horváth M., Mészáros P., Fenesi (Domoszlai), Szücs G., Németh D. (Süveges), Sallai, Hegedüs A., Fördős, Élő, Terdik (Pintér K.). Edző: Pék László.Öttevény: Molnár M. – Puter M. (Kónya), Wágenhoffer (Puter G.), Keszei, Varga J., Hécz, Németh M., Nagy L., Nagy R., Vígh (Klement), Horváth B. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Élő, ill. Nagy R. (2), Németh M., Nagy L., Horváth B.A vendégek első félidei játékukkal eldöntötték a mérkőzést, amihez a hazaiak rossz felfogása is nagyban hozzájárult. Ez a folytatásra is rányomta a bélyegét, így nem is születhetett más eredmény.Jók: Gadavics, ill. Horváth B., Varga J., Németh M.Pék László: – Ragyogó tavaszi teljesítményünk biztos bentmaradást eredményezett. A tavaszi hét győzelmünk bizakodásra ad okot a jövőt illetően.Germán Ferenc: – Gratulálok a csapat egész évi teljesítményéhez. A mai játékukkal feltették az i-re a pontot.(1–1)Sopron, 200 néző. V.: Lukácsi.SFAC: Böröndy – Göndöcs, Boda, Tóth P., Kelemen, Kovács D., Barkovics, Ebubechukwu (Horváth P.), Németh L. (Fényes), Récsei, Honyák. Edző: Deák Gábor.Bácsa: Ács – Kulcsár, Kiss B. (Simigla), Gajdos, Bögöly, Sipos M., Kurucz, Katona V., Bárdosi (Mendel), Kalmár, Veller (Katona T.). Edző: Korsós György.Gsz.: Barkovics, ill. Veller (2), Bárdosi, Kalmár.Változatos küzdelemben sok gólszerzési lehetőségük volt az együtteseknek, de ezek egy ideig kimaradtak. A vendégek vezető gólja megroppantotta a hazai csapatot és ettől kezdve már nem volt kérdés a három pont sorsa.Jók: Tóth P., Kelemen, ill. mindenki.Deák Gábor: – A soproni labdarúgás „mostohagyermeke" megtette a dolgát s újoncként bent maradt. Aki ebben segített, annak köszönetet mondunk.Korsós György nem kívánt nyilatkozni.(2–5)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Krasznai.Hegyeshalom: Takács B. – Pál G. (Orosz), Tóth F. (Czuppon), Varga B., Kónya, Baranyai R., Csányi, Máté G. (Szalka), Derdák, Régely, Gyenge. Edző: Török Zoltán.Lipót: Takács N. – Virág (Nyári), Bieder G., Molnár M., Farkas T. (Schillinger D.), Schillinger R., Vojnisek, Huszty (Bella), Varga T., Füleki, Zimonyi. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Régely (2), Gyenge, ill. Zimonyi (7), Füleki (2), Varga T., Schillinger D., Nyári.A vendégek könnyed játékkal ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek.Jók: Takács B., Régely, ill. mindenki.Török Zoltán: – Ebben a mérkőzésben benne volt az egész bajnokság. Ma is bebizonyosodott, hogy kevés az akarás, nem rendelkezünk megfelelő számú megye I-es színvonalat megütő játékossal.Cseri Mihály: – Huszonhatszor gratuláltak nekünk az ellenfeleink, most megtettük mi is ezt a Ménfőcsanaknak.(0–2)Hédervár, 100 néző. V.: Juhász B.Hédervár: Endrődy B. – Szabó Sz. (Skultéti), Kovács K. (Kiss Á.), Lappints, Korcz, Nagy Cs., Jász, Szabados G. (Tóth N.), Antalkovics, Leskó, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Fertőszentmiklós: Zsirai – Kovács-Galavics M., Keresztes, Galambos, Ratatics, Ambrus Cs., Bokán, Holzmann, Kovács B. (Kovács M.), Péter D. (Mészáros M.), Fábián. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Leskó, ill. Fábián, Bokán, Galambos.Kiállítva: Kovács K.Gyenge mérkőzésen a nagyobb akarat megérdemelt fertőszentmiklósi győzelmet eredményezett. A következő szezont – visszalépés miatt – a Hédervár a másodosztályban kezdi.Jók: Korcz, Jász, ill. mindenki.Tiba Zoltán: – Sajnos nem tudtuk az elmúlt két évet hazai győzelemmel lezárni.Majoros Zoltán: – Ha tudunk ilyen tempóban és ilyen színvonalú mérkőzést játszani, akkor kérdezem én: miért kell az utolsó pillanatra hagyni a fontos döntéseket?(2–1)Kapuvár, 200 néző. V.: Bálintfi.Kapuvár: Vass – Kecskés, Szabó Sz., Horváth P., Bognár L., Győrvári, Tar (Lukácsi), Árki, Debreceni, Kerékgyártó (Böcskör Gy.), Mozsolits (Böcskör Zs.). Edző: Balog Zoltán.Győrszentiván: Kasza – Rubics, Hanicz, Bieder A. (Szabó P.), Stefanits, Vadász, Czuppon (Kapuváry), Szalai Sz., Kertész, Bieder T., Lenhardt (Takács P.). Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Árki (2), Debreceni (2), Tar, ill. Bieder A., Lenhardt.Változatos, fordulatos mérkőzésen a végére sima kapuvári győzelem született.Jók: mindenki, ill. senki.Balog Zoltán: – A tét rányomta a bélyegét a játékra. Küzdelmes mérkőzést játszottunk, jól jöttünk ki a fordulópontokból.Zsédely Attila: – Szokásunkhoz híven botrányosan játszottunk az utolsó fordulóban.(0–2)Rajka, 100 néző. V.: Vadász Cs.Rajka: Ziviac – Hirtl, Batyanek, Jablonicky, Bauer, Hegyi (Baják), Brasch, Szalai Zs., Bubeník, Takács R., Madácsi. Edző: Babai Dezső.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Kovács M., Sovány (Takács N.), Végh, Böcz A. (Vörös), Kiss Z., Lanzendorfen, Tóth R., Pongrácz, Papp T. Edző: Simacsek Kun István.Gsz.: Baják, ill. Kiss Z. (2), Böcz A.Kiállítás: Batyanek.Magabiztos játékkal szerzett három pontot a vendégcsapat, bebiztosítva ezzel a bentmaradását.Jók: Bubeník, Batyanek, ill. Kiss Z., Böcz A., Lanzendorfen.Babai Dezső: – Gratulálunk a gönyűi csapatnak a bentmaradáshoz.Simacsek Kun István: – Szép gólokkal gyorsan eldöntöttük a mérkőzést.(0–0)Beled, 300 néző. V.: Ábrahám T.Beled: Soós B. (Reinhardt) – Kiss K., Varga T., Szemes, Könczöl, Bontó, Torma, Gábor Sz., Varga D., Vass (Molnár M.), Marton (Molnár Z.). Edző: Csordás Csaba.Jánossomorja: Liszkai – Fettik, Tóth K., Cseri, Soós M. (György J.), Maidics (Gaál D.), Horváth M., Kantó, Gaál Z., Takács B. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Szemes, Bontó.Már az első félidőben helyzetek sokaságát dolgozták ki a belediek és ha jobban koncentrálnak, győzelmük nagyobb különbségű is lehetett volna.Jók: mindenki, ill. Cseri, Menyhárt, Gaál Z.Csordás Csaba: – A mai győzelemmel feltettük a koronát a féléves teljesítményünkre.Varga Róbert: – A bajnokság végére teljesen elfogytunk, de összességében jó évet zártunk.2018. 06. 02., szombatKoroncó–Győrújbarát 7-0,2018. 06. 03., vasárnapPápateszér–Pannonhalma 1-5,Győrzámoly–Abda 2-2,Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Bőny 1-8,Nagyszentjános–Rábapatona 4-2,DAC–Börcs 5-0,Enese–Kajárpéc 5-1,Tét–Győrújfalu 0-0.2018. 06. 03., vasárnapPüski–Ásványráró 2-1,Darnózseli–Kimle 0-2,Levél–Halászi 3-4,Bezenye–Máriakálnok 2-1,Dunakiliti–Mosonszolnok 4-2,Győrsövényház–MITE 3-2,Károlyháza–Dunaszeg 3-4,Mosonszentmiklós–Kunsziget 3-0.2018. 06. 03., vasárnapSzany–Bősárkány 4-1,Hegykő–Iván 4-2,Rábaszentandrás–Veszkény 5-1,Sopronkövesd–Lövő 0-1,Fertőd–Vitnyéd 1-6,Nagycenk–Dénesfa 1-8,Petőháza–Rábapordány 3-0.2018. 06. 03., vasárnapBakonyszentlászló-Veszprémvarsány 1-4,Tényő-Győrság 5-0,Sokorópátka-Bajcs 3-0,Écs-Pér 0-8,Ikrény-Győri Cápák 1-2,Bakonyszentkirály-Vámosszabadi 7-0,Mindszentpuszta-Mezőörs 1-3,Töltéstava-Pázmándfalu 7-1.2018. 06. 02., szombatMITE II–Kóny 7-3,Rábaszentmihály–Győrszemere 4-0.2018. 06. 03., vasárnapMecsér–Bezi 8-0,Csikvánd–Felpéc 6-2,Gyömöre–Gyarmat 2-1,Újrónafő–Dunaszentpál 0-5.2018. 06. 02., szombatBácsa II–Mosonudvar 3-0,Dunasziget–Győrújfalu II 3-0,Kimle II–Hotel Lajta Park 4-2.2018. 06. 03., vasárnapGyőrladamér–Sport 36 1-5,Várbalog–Mosonszentmiklós II 5-2.2018. 06. 03., vasárnapMagyarkeresztúr - Jobaháza 0-8,Farád–Bágyogszovát 5-0,Babót–Vág 5-3,Osli–Egyed 4-1,Rábakecöl–Mihályi 2-0,Szil–Himod 1-12,Bogyoszló–Rábatamási 0-5.2018. 06. 03., vasárnapCsapod–Nagylózs 3-0,Egyházasfalu–Sopronhorpács 1-1,Pereszteg–Répcevis 2-3,Fertőrákos–Fertőendréd 2-1.2018. 06. 02., szombatZsira–Und félbeszakadt,Agyagosszergény–Harka 4-4.2018. 06. 03., vasárnapFertőd II–Újkér 1-2.