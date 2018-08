Megyei foci - Bajban a Fertőszentmiklós: 3 meccs, 45 kapott gól

Bajban vannak a kék-fehérek

A csapat legutóbb a Csornától kapott ki 19–0-ra, a nyitófordulóban a Bácsától 15–0-ás vereséget szenvedett, s a Kapuvár ellen csak azért „úszta" meg 11 kapott találattal, mert a félidőben sérülések miatt az együttes létszáma a megengedett alá csökkent, s emiatt a meccs félbeszakadt.Horváth István, a csapat akkori megbízott vezetőedzője válságos helyzetről beszélt korábban lapunknak és kérte a klub korábbi labdarúgóinak segítségét. Nos, azóta sem lett jobb a helyzet, sőt. Jelenleg Keresztes Szilárd és Péter Dániel irányítják a csapatot játékos-edzőként, előbbit kérdeztük a klub körül kialakult helyzetről.

Elég kilátástalannak tűnik a helyzetünk, kevesen vagyunk, az ificsapatból töltjük fel a keretünket, de mindennap azért dolgozunk, hogy Fertőszentmiklós ne tűnjön el a megyei labdarúgás térképéről. Szomorú, hogy egy lassan százéves egyesület ilyen helyzetbe kerülhet. A pénz egyre fontosabb az amatőr labdarúgásban is, ennek vagyunk most mi is a szenvedő alanyai. Sajnos nincsenek meg azok a lehetőségeink, hogy nagyobb juttatást biztosítsunk a játékosainknak és nem is akarunk ebben másokkal versenyezni"

– fogalmazott Keresztes Szilárd.

A korábbi csapat egy baráti társaság volt, de nem kötődött Fertőszentmiklóshoz, így bár ezek a problémák nem új keletűek, most csúcsosodtak ki. A tavalyi bajnokság végén átbeszéltük, hogy kikre számíthatunk, két-három játékos mondta, hogy távozna. Ennek ellenére mindössze hárman maradtunk a múlt évi keretből. Többen is cserbenhagytak minket. Pedig ha valaki megyei másod- vagy harmadosztályba igazol, az azért mégiscsak visszalépés, hiába fizetnek többet – folytatta elkeseredetten az edző. – Én korábban az utánpótlásban is dolgoztam, miattuk vállaltam el és folytatom a munkát. Miattuk is kötődöm ide és szeretném, ha a szentmiklósi gyerekek helyben sportolhatnának"

– folytatta a fiatal tréner.

Megpróbálunk télig kitartani és feltölteni annyira a keretet, hogy ne legyen gond a kiállással és ne zárjanak ki bennünket. Jelenleg a negatív rekord a leglényegtelenebb ebben a sokrétű problémában. Ha a szezon végét megérjük, lehet mérlegelni a további szereplésünket és hogy van-e értelme a folytatásnak. Mindenesetre akik hétről hétre pályára lépnek, csak dicséretet érdemelnek, mert most a fennmaradásunk a tét"

– mondta végezetül a csapat edzője.