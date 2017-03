Megyei foci - Az ETO-ból erősített a Ménfőcsanak

Az éllovas Nyúl és a második Lipót mögött mindössze ötpontos hátránnyal várja a folytatást a Ménfőcsanak, amelynek kerete jelentősen átalakult. Az együttes nemrég megállapodást kötött a jelenleg NB III-ban szereplő ETO-val.



„Ennek köszönhetően három olyan labdarúgó – Szalai Ádám, Ködmön Zoltán és Ilkovics Miklós – is érkezett hozzánk, akik egyelőre nem fértek be az ETO keretébe, ám értékes, jó futballisták. Így nem a kispadon ülnek, hanem felnőttbajnokságban játszhatnak a következő szezonban" – árulta el Mayer János, a ménfőcsanakiak edzője. A szakvezető hozzátette: Ilkovics megfordult az ukrán első osztályban is, s azért került Ménfőcsanakra, mert a zöld-fehéreknek már teljes volt a játékoskerete.



„Rajtuk kívül hárman, Farkas Balázs, Karácsony Péter és Póczik Richárd érkeztek, ám öten – Szabó Péter, Csaplár Ádám, Menyhárt Adrián, Hegedűs Attila és Török Balázs – távoztak a csapattól. A felkészülésünk jól sikerült, amit elterveztünk, azt el tudtuk végezni, ám hogy valójában mennyit erősödtünk, az a szezonban majd csak a tétmérkőzéseken derül ki" – tette hozzá Mayer János, aki azt is elmondta, természetesen szeretnének mindent megnyerni.



„Valóban nem sok a hátrányunk a bajnokságban, de tisztában vagyunk vele, nem mi vagyunk a legnagyobb esélyesek. Bízom benne, hogy a lehető legjobban szerepelünk majd a pontvadászatban és az egykor Szabad Föld-kupa néven ismert, a Magyar Kupában legtovább jutó amatőr csapatok döntőjében. Április tizenkilencedikén a Baktalórántházával találkozunk az MTK új stadionjában. A Ménfőcsanak 1984-ben volt utoljára ebben a sorozatban döntős, akkor nem sikerült győzni, most mi nagyon szeretnénk megnyerni a trófeát."