Megyei foci - az eső miatt tucatnyi meccs maradt el - Eredmények+nyilatkozatok - videó

Fertőszentmiklós–Bácsa 3-3Hegyeshalom–Beled 1-3Hédervár–Gönyű elmaradtLébény–Kapuvár 1-2Rajka–SFAC 1900 1-1Öttevény–Nyúl elmaradtLipót–Ménfőcsanak 1-2Jánossomorja–Győrszentiván 0-1(1–0)Lipót, 300 néző. V.: Takács R.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Skultéti, Bella, Füleki, Zimonyi, Varga T. (Schilinger), Bieder G., Varga R., Vojnisek (Györkös). Edző: Cseri Mihály.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á., Veres, Visy, Szekeres (Ködmön), Püspök (Nagy Sz.), Németh B., Nagy B., Böcskey, Csonka (Balogh L.). Edző: Mayer János.Gsz.: Zimonyi, ill. Böcskey (2).Szépen előkészített játéktéren, de kellemetlen őszi időben kezdődött a mérkőzés.15. p: Vojnisek kitűnő labdával ugratta ki Zimonyit, aki a kapust is kicselezve lőtt a hálóba. 1–0. 40. p: Füleki kapott ragyogó labdát, rávezette a kapusra, de Ficsór nagy bravúrral védett. 49. p: Füleki vezette ismét a kapusra a labdát, de Ficsór megint hárított. 52. p: Szabadrúgáshoz jutott a Ménfőcsanak. Püspök ívelt középre, Takács N. röviden ütötte ki a labdát, majd az érkező Böcskey a lipóti kapuba bombázott. 1–1. 70. p: Egy csanaki támadás után Böcskey 20 méterről a lipóti kapuba lőtte a labdát. 1–2.Az első félidőben a lipóti csapat támadó szellemben futballozott, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de csak egygólos előnyt szerzett. A második félidőben kitámadott a Ménfőcsanak, kimaradt két százszázalékos lipóti helyzet, és ahogy ilyenkor lenni szokott, az ellenfél azonnal büntetett.Jók: Varga R., Skultéti, Zimonyi, Schilinger, ill. mindenki.Cseri Mihály: – Egy-nullás vezetésünknél többször is eldönthettük volna a mérkőzést. Az ellenfelünk minden segítséget megkapott ahhoz, hogy ezt a mérkőzést ne veszítse el.Mayer János: – Bármilyen hihetetlen, de ezt a volt lipóti edzőért is tettük. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez.Kalmár László(3–1)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Czinder.Fertőszentmiklós: Zsirai – Kovács Galavics M. (Kovács B.), Galambos, Ratatics, Mészáros M. (Ambrus A.), Kovács M. (Gergácz), Kungl, Ambrus Cs., Holzmann, Fábián, Péter D. Edző: Majoros Zoltán.Bácsa: Katona T. – Katona M., Kiss B., Kurucz, Kulcsár Á., Gajdos (Kalmár), Veller, Schofhauser, Katona V., Bögöly (Bárdosi), Sipos. Edző: Korsós György.Gsz.: Galambos (2), Mészáros M., ill. Kurucz, Bögöly, Veller.Jó iramú, gólgazdag mérkőzésen az első játékrészben a hazaiak, a másodikban pedig a vendégek játszottak jobban, így igazságos döntetlen született.Jók: Galambos, Kungl, ill. Kurucz, Veller, Sipos.Majoros Zoltán: – Igazságos eredmény született.Korsós György: – Luxus, hogy húsz percet és három gól előnyt ajándékozunk az ellenfélnek. A csapat morálját dicséri viszont, hogy sikerült egyenlítenünk.(0–1)Hegyeshalom, 50 néző. V.: Fuhrmann.Hegyeshalom: Takács B. – Skoda, Baranyai R., Szalka, Kónya, Farkas K., Tóth F., Csányi (Herczeg), Pál G. (Gyenge), Máté G., Sárközy. Edző: Menyhárt Dénes.Beled: Gerencsér – Giczi (Vass), Szemes (Németh Á.), Könczöl, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz., Varga D., Molnár M. (Farkas B.), Nagy T. Edző: Szalka Ferenc.Gsz.: Tóth F., ill. Molnár M., Molnár Z., Szemes.Jók: Takács B., ill. mindenki.A hegyeshalmi csapatban több játékos hozzáállása és teljesítménye is kívánnivalót hagyott maga után, így a vendégek ha játékban nem is, de hozzáállásban feltétlenül felülmúlták a hazaiakat és megérdemelten vitték el a három pontot.Menyhárt Dénes: – Kiütéssel felérő, de nagyon remélem, hogy kijózanító vereséget szenvedtünk egy nagyon motivált csapattól.Szalka Ferenc: – Az idény legjobb játékával úgy érzem, teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.(0–0)Lébény, 300 néző. V.: Péter G.Lébény: Élő (Kovács G.) – Domoszlai, Tar, Jakab, Hegedüs (Meicz), Kertész, Boczor, Menyhárt, Szücs G., Molnár B. (Sallai), Németh D. Edző: Gulyás Imre.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy., Debreczeni, Németh P. (Nagy Á.), Varga T., Győrvári, Bognár L., Kiss Á. (Böcskör Zs.), Kecskés, Kerékgyártó (Magyar). Edző: Józsa Péter.Gsz.: Tar, ill. Győrvári, Böcskör Zs.Az első félidőben rendkívül alacsony színvonalú, csapkodó játékot láthattak a szurkolók. A fordulás után a kapuvári csapat valamivel aktívabban futballozott és ez elegendő volt a három pont megszerzésére.Jók: Tar, Szücs G., ill. Kecskés, Kiss Á., Böcskör Zs.Gulyás Imre: – Ezt a mérkőzést magamra vállalom. Szerkezetet váltottunk az eddigi mérkőzések miatt. Sajnos ebből nem jöttünk ki jól, elöl és hátul is sokat hibáztunk.Józsa Péter: – Küzdeni tudásunk győzelmet eredményezett.(0–0)Rajka, 100 néző. V.: Vadász.Rajka: Rohwild – Diviak, Hirtl, Marko (Zilavy), Dobrovodsky (Lences), Zubán, Régely, Szalai Zs., Baják, Derdák, Ivanko. Edző: Rastislav Kunst.SFAC 1900: Giczi – Fényes, Honyák, Keszeg (Göndöcs), Soós, Tóth P., Jakab, Németh V., Barkovics, Varga G. (Füzi), Kelemen (Fejsze). Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Zubán, ill. Honyák.Hajtós, jó színvonalú mérkőzésen a hazai csapat számtalan helyzetet kihagyott, ennek köszönhetően pedig veszített két pontot.Jók: mindenki, ill. Giczi, Honyák.Rastislav Kunst: – Az első félidőben egyértelműen mi domináltunk és három gólt is lőhettünk volna. A látottak alapján a döntetlen nem reális.Ágoston Zsolt: – Az egész mérkőzésen a küzdelem dominált. Az egy pontot megérdemeltük.(0–0)Jánossomorja, 100 néző. V.: Szikra G.Jánossomorja: Tüske – Tóth II Kristóf, Fettik, Soós (György J.), Maidics, Tóth I Kristóf (Dudás), Kantó, Gaál Z., Menyhárt, Horváth M., Gaál D. (Takács B.). Edző: Varga Róbert.Győrszentiván: Kasza – Bieder A., Szalai Sz., Hanicz, Sütöri, Szántó (Barta), Vadász M., Szabó P., Ganzer (Tóth B.), Keszthelyi (Stefanits), Takács P. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Szalai Sz.Az első félidő eseménytelen volt. A második játékrészben a jánossomorjai együttes egy kapufáig, míg az antifutballt bemutató vendégcsapat egy gólig jutott el. Ezen a mérkőzésen a legjobb teljesítményt a játékvezetői hármas nyújtotta.Jók: senki, ill. Bieder A., Szalai Sz., Hanicz.Varga Róbert: – A múlt heti a legjobb, míg a mostani a leggyengébb teljesítményünk volt. Ezt a végeredmény is hűen tükrözi.Zsédely Attila: – Furcsa játék a futball. A mai mérsékeltebb játék is elég volt a győzelemhez, de ennek is nagyon örülünk.2017. 09. 17., vasárnapBőny–Koroncó 0-4,Kajárpéc-Herold-Trans–Rábapatona elmaradt,Győrújfalu–Abda 1-2,Pannonhalma–Börcs 6-0,Pápateszér–Győrújbarát 2-2,Téti Sokoró–DAC 4-0,Enese–Győrzámoly 2-3,Győrasszonyfa–Nagyszentjános 1-3.2017. 09. 16., szombatDunaszeg–Ásványráró 8-0,MITE–Mosonszentmiklós 0-1.2017. 09. 17., vasárnapHalászi–Máriakálnok elmaradt,Levél–Kunsziget elmaradt,Dunakiliti–Bezenye elmaradt,Győrsövényház–Püski elmaradt,Károlyháza–Darnózseli 2-2,Bódi Trans-Mosonszolnok–Kimle 7-0.2017. 09. 16., szombatIván–Répcementi 1-4.2017. 09. 17., vasárnapNRG Services-Rábapordány–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 2-5,Bősárkány–Lövő elmaradt,Szany–Kópháza 1-0,MG Zrt.-Hegykő–Sopronkövesd 3-1,Petőháza–Nagycenk 3-4,Rábaszentandrás–Fertőd elmaradt.2017. 09. 17., vasárnapVeszprémvarsány–Bajcs 6-4,Bakonyszentkirály–Tényő 4-1,Mezőörs–Győri Cápák 0-8,Wunderbar-Pázmándfalu–Pér 2-4,Töltéstava–Sokorópátka 0-3,Mindszentpuszta–Écs 0-4,Ikrény–Vámosszabadi 0-2,Bakonyszentlászló–Győrság 1-1.2017. 09. 17., vasárnapGyarmat–Felpéc 0-9,Győrszemere–Bezi elmaradt,Dunaszentpál–Rábacsécsény 4-3,Újrónafő–Markotabödöge 0-3,Rábaszentmihály–Bodonhely 3-0,Gyömöre–Mecsér 1-5,MITE II–Csikvánd elmaradt.2017. 09. 16., szombatBácsa II–Várbalog 5-0,Kimle II–Mosonudvar 6-2,Hotel Lajta Park–Győrújfalu II 5-1,Győrladamér–Mosonszentmiklós II 1-2,Dunasziget–Sport 36 elmaradt.2017. 09. 16., szombatMagyarkeresztúr–Osli 2-4.2017. 09. 17., vasárnapMihályi–Farád 0-1,Rábatamási–Szárföld 8-1,Jobaháza–Himod 2-1,Vág–Egyed 5-2,Babót–Bágyogszovát 5-2,Bogyoszló–Szil 2-2,Rábakecöl–Kisfalud 4-3.2017. 09. 16., szombatPereszteg–Sopronhorpács-Mészáros SE 1-3.2017. 09. 17., vasárnapFertőrákos–Ágfalva 2-4,Csapod–Tercia-Fertőendréd 2-2,Nagylózs–Répcevis 4-4.2017. 09. 17., vasárnapTITA Elektronika-Agyagosszergény–Sarródi Ászok 5-0,Zsira–Újkér 4-0,Balf–Harka 3-2.