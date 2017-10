Megyei foci - Alaposan, 12 góllal tömte ki a Lipót a Fertőszentmiklóst + tabellák, fotók, nyilatkozatok

Új edzővel is kikapott a Csorna



A bajnokság állása:

1. Lipót 28 pont

2. Ménfőcsanak 26

3. SFAC 1900 21

4. Nyúl 28

5. Öttevény 15

6. Kapuvár 15

7. Hédervár 13

8. Gönyű 13

9. Jánossomorja 10

10. Bácsa 10

11. Beled 10

12. Lébény 9

13. Hegyeshalom 8

14. Győrszentiván 8

15. Fertőszentmiklós 8

16. Rajka 3 (-3 pont)

A bajnokság állása:

1. Koroncó 28 pont

2. Pannonhalma 28

3. Nagyszentjános 22

4. Abda 18

5. Tét 17

6. Győrasszonyfa 15

7. Rábapatona 15

8. Győrújbarát 15

9. Kajárpéc 14

10. Enese 11

11. Pápateszér 8

13. Győrújfalu 7

14. Győrzámoly 6

15. Börcs 6

16. Bőny 5

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 26 pont

2. Mosonszolnok 25

3. Dunaszeg 20

4. Dunakiliti 19

5. Bezenye 17

6. Kunsziget 17

7. Kimle 17

8. Máriakálnok 16

9. Darnózseli 14

10. Halászi 9

11. Püski 8

12. Károlyháza 8

13. Győrsövényház 8

14. MITE 6

15. Ásványráró 5

16. Levél 0

A bajnokság állása:

1. Szany 25 pont

2. Répcementi 22

3. Petőháza 21

4. Vitnyéd 20

5. Rábaszentandrás 15

6. Negycenk 15

7. Veszkény 14

8. Rábapordány 13

9. Iván 13

10. Bősárkány 11

11. Fertőd 10

12. Hegykő 9

13. Lövő 6

14. Kópháza 4

15. Sopronkövesd 0

A bajnokság állás:

1. Pér 27 pont

2. Győri Cápák 27

3. Sokorópátka 22

4. Écs 22

5. Bakonyszentkirály 19

6. Vámosszabadi 19

7. Ikrény 16

8. Győrság 14

9. Pázmándfalu 14

10. Veszprémvarsány 13

11. Tényő 11

12. Bajcs 9

13. Mezőörs 7

14. Mindszentpuszta 2

15. Bakonyszentlászló 2

16. Töltéstava 2

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 27 pont

2. Dunaszentpál 19

3. Mecsér 19

4. Felpéc 17

5. Kóny 16

6. Rábacsécsény 15

7. Újrónafő 14

8. Rábaszentmihály 14

9. Csikvánd 12

10. Győrszemere 11

11. Gyömöre 10

12. Bezi 10

13. MITE II. 5

14. Gyarmat 2

15. Bodonhely 1

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 24 pont

2. Várbalog 21

3. Győrladamér 16

4. Sport36 16

5. Dunasziget 15

6. Bácsa II. 12

7. Mosonszentmiklós 10

8. Győrújfalu II. 9

9. Kimle II. 9

10. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 26 pont

2. Himod 23

3. Farád 22

4. Jobaháza 21

5. Osli 18

6. Kisfalud 16

7. Babót 14

8. Egyed 14

9. Bogyoszló 14

10. Rábakecöl 13

11. Mihályi 13

12. Vág 10

13. Bágyogszovát 9

14. Szil 8

15. Magyarkeresztúr 6

16. Szárföld 1

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 18 pont

2. Fertőendréd 16

3. Sopronhorpács 15

4. Egyházasfalu 15

5. Ágfalva 15

6. Csapod 13

7. Nagylózs 7

8. Pereszteg 6

9. Répcevis 4

A bajnokság állása:

1. Und 19 pont

2. Harka 15

3. Zsira 15

4. Agyagosszergény 13

5. Balf 9

6. Fertőd II. 7

7. Újkér 3

8. Sarród 0 (-1 pont)

Kapuvár–Gönyű 1-1Beled–SFAC 1900 0-6Hédervár–Nyúl 0-0Hegyeshalom–Ménfőcsanak 0-3Lébény–Bácsa 2-0Rajka–Győrszentiván 2-6Öttevény–Jánossomorja 6-0Lipót–Fertőszentmiklós 12-0(0–0)Lébény, 200 néző. V.: Tolnay.Lébény: Kovács G. – Horváth M., Tar, Jakab, Pintér K. (Domoszlai), Sallai, Hegedüs, Meicz, Élő (Boczor), Szücs (Fördős), Németh D. Edző: Gulyás Imre.Bácsa: Katona T. - Katona M., Posta, Kurucz, Kulcsár, Gajdos, Veller, Katona V. (Schofhauser), Bögöly, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Meicz, Bögöly (öngól).Vendéghelyzettel kezdődött a mérkőzés: az 1. percben a hazai védők könnyelműsködése után Gajdos előtt adódott gólszerzési lehetőség, de Sallai a gólvonalról mentett. A másik oldalon a 9. percben Tar a felső lécet találta el. Bácsai mezőnyfölény után Jakab fordult le a védőjéről, de lövését a vendégek kapusa védte. A 47. percben Tar, a 64. percben pedig Jakab előtt adódott helyzet, de mindketten hibáztak. A 68. percben góllá érett a hazaiak fölénye: Boczor futott el a bal oldalon, pontos beadását Meicz közelről lőtte a hálóba. 1–0. A 78. percben Kalmár, a 86. percben pedig Sipos lőtt kapufát. A 90. percben Tar kapott kitűnő labdát a bal oldalon, beadását Bögöly a saját kapujába fejelte. 2–0.A két csapat közepes színvonalú összecsapását kitűnő játékvezetés jellemezte. Az első félidőben a vendégek, a folytatásban a feljavult hazaiak játszottak fölényben. Ennek köszönhetően a lébényiek meg tudták szerezni a létfontosságú első hazai győzelmüket.Jók: Kovács G., Jakab, Németh D., ill. Posta, Veller, Sipos.Gulyás Imre: – Számunkra nagy tétje volt a mérkőzésnek. Az elején görcsösen, majd a találkozó nagyobb részében felszabadultabban játszottunk, amely meghozta a várva várt sikert.Korsós György: – Sajnos úgy néz ki, hogy továbbra sem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban kiábrándítóan jászottunk, amelyet a lébényiek hatékonyan használtak ki.(1–1)Kapuvár, 200 néző. V.: Ábrahám.Kapuvár: Vass K. – Horváth P., Bognár L., Böcskör Gy., Debreczeni, Kerékgyártó (Böcskör Zs.), Németh P., Magyar (Varga T.), Győrvári (Nagy Á.,), Kiss Á., Kecskés. Edző: Józsa Péter.Gönyű: Szigony – Máté Sz., Kovács M., Bognár Á., Végh, Böcz A. (Máthé), Kiss Z., Czeitler, Böcz B. (Prenner, Cseszregi), Lanzendorfen, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Böcskör Gy., ill. Böcz A.Az első félidő kiegyenlítettebb játéka után a második játékrészben a Kapuvár eldönthette volna a maga javára a mérkőzést, de az adódó lehetőségeit elpuskázta.Jók: Kecskés, Debreczeni, Böcskör Gy., ill. mindenki.Józsa Péter: – Köszönjük az új felszerelést, igyekszünk eredményesen használni.Kertész Balázs: – A mai mérkőzésen a félidei csere miatt nem tudtunk több pontot szerezni. Elnézést kérek a csapattól.(0–2)Beled, 200 néző. V.: Csirke R.Beled: Gerencsér – Farkas B., Giczi (Horváth Á.), Könczöl, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz., Molnár M. (Németh Á.), Szemes, Nagy T. Edző: Szalka Péter.SFAC: Giczi – Göndöcs (Kocsis Cs.), Fényes, Honyák, Soós Á. (Horváth P.), Tóth P. (Füzi), Jakab P., Imre Sz., Bárkovics, Varga G., Kelemen. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Honyák (2), Barkovics (2), Varga G., Füzi.Az első félidő jó játéka után a második negyvenöt percben széteső hazai csapat hibáit kihasználva teljesen megérdemelten nyertek a vendégek.Jók: Varga T., ill. Honyák, Kelemen, Soós, Bárkovics.Szalka Péter: – A mai mérkőzés után csak egyet tudok tenni...Ágoston Zsolt: – Végre egy olyan mérkőzést játszottunk, amit le tudtunk hozni kapott gól nélkül.(6–0)Lipót, 200 néző. V.: Dombi.Lipót: Takács N. – Schillinger, Molnár M., Csete (Györkös), Bella (Farkas T.), Füleki, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Varga R., Vojnisek (Skultéti). Edző: Cseri Mihály.Fertőszentmiklós: Zsirai – Fábián, Galambos (Kovács Galavics M.), Ratatics, Gergácz, Kovács M., Kungl, Holzmann (Ambrus A.), Kovács B., Boda, Péter D. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Zimonyi (4), Füleki (4), Csete (2), Schillinger, Bieder G.Már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést az erőtől duzzadó lipóti csapat. A második játékrész már csak hab volt a tortán, ráadásul a legjobb minőségből.Jók: mindenki, ill. Zsirai.Cseri Mihály: – Ami a múlt héten bennünk maradt, azt most kirúgtuk magunkból.Majoros Zoltán: – Gratulálok a Lipótnak. Ezen a mérkőzésen osztálykülönbség volt a két csapat között. Sajnos a hiányzóinkat nem tudtuk pótolni.(0–2)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Vadász Cs.Hegyeshalom: Takács B. – Tóth F., Baranyai, Kónya, Máté G., Skoda, Farkas K., Gyenge (Gláser), Sárközy (Pál G.), Csányi, Szalka (Papp Zs.). Edző: Menyhárt Dénes.Ménfőcsanak: Ficsór – Veres, Visy, Németh B., Papp R., Nagy Á., Csonka (Balogh L.), Püspök (Orbán G.), Szekeres (Ködmön), Nagy B., Böcskey. Edző: Mayer János.Gsz.: Böcskey, Németh B., Nagy B.A vendégek egy kapu előtti kavarodás után, majd egy távoli fejessel szereztek gólt az első félidőben, majd a mérkőzés utolsó perceiben egy védelmi megingást követően biztosították be a győzelmüket az enerváltan játszó hazaiak ellen.Jók: Takács B., ill. mindenki.Menyhárt Dénes: – Az egyéni képességbeli különbséget lehetett volna kompenzálni, de ma nem voltunk elég bátrak hozzá. Gratulálok a hibátlan játékvezetéshez.Mayer János: – A három pontért jöttünk, s három ponttal távozunk, így elégedetlen semmiképpen sem vagyok.(2–0)Öttevény, 100 néző. V.: Péter G.Öttevény: Papp I. – Keszei, Fuhrmann, Fenesi, Peczár, Nagy L. (Németh M.), Varga J., Nagy R. (Hécz), Puter M. (Klement), Lappints, Wágenhoffer. Edző: Germán Ferenc.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth II Kristóf, Cseri (György J.), Menyhárt, Soós(Gaál D.), Maidics, Tóth I Kristóf (Takács B.), Horváth M., Kantó, Gaál Z. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Peczár (2), Varga J., Nagy R., Lappints, Klement.Kiállítva: György J.Színvonalas mérkőzésen a hazai csapat helyzeteinek többségét kihasználva ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a sportszerűen játszó vendégcsapat ellen.Jók: mindenki, ill. Tüske.Germán Ferenc: – A mai napon nekünk minden sikerült, míg az ellenfélnek semmi, ezért alakult ki ez a nagykülönbségű győzelem.Varga Róbert: – A mai napon a védekezésünk mondott csődött, ami egyébként idáig jól működött. Annak a csapatnak csak gratulálni lehet, ami ilyen hatékonysággal használja ki a helyzeteit.Hédervár, 300 néző. V.: Baán A.Hédervár: Babos – Kiss Á., Antalkovics (Dankó), Tóth N. (Szabados T.), Szabó Sz., Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Jász, Ujvári T. (Szabados M.), Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Nyúl: Szebényi – Szabó A., Kapa Martin, Varga Zs., Rigó, Varga P., Töltősi, Vörös Torma, Visy (Samodai), Véghelyi (László N.), Kapa Márkó. Edző: Varga Péter.Két jól felkészített csapat találkozóján a vendégek álltak közelebb a győzelemhez, de gólt nem sikerült szerezniük.Jók: mindenki, ill. mindenki.Tiba Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen fontos pontot szereztünk.Varga Péter: – Dicséret illeti a csapatot. Végig gyorsan futballoztunk, rengeteg helyzetünk volt. A szervezett hazai csapat ellen csak a gólok hiányoztak.(1–2)Rajka, 100 néző. V.: Bálintfi.Rajka: Madácsi – Diviak, Hirtl (Marko), Zubán, Régely, Szirtl (Rohwild), Szalai Zs., Baják, Derdák, Belovic, Ivanko (Lences). Edző: Rastislav Kunst.Győrszentiván: Kasza – Halász (Ganzer), Bieder A., Stefanits, Szalai Sz. (Kapuváry), Hanicz, Szántó (Sütöri), Vadász, Szabó P., Lenhardt, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Hirtl, Belovic, ill. Lenhardt (2), Szabó P. (2), Sütöri, Vadász. Kiállítva: Madácsi.A nagy védelmi hibát követő korai kiállítás döntően befolyásolta a mérkőzés végeredményét. A hazaiak mindent elkövetettek annak érdekében, hogy a Győrszentiván nagy különbségű győzelmet arasson.Jók: senki, ill. mindenki.Rastislav Kunst: – Sérült játékosunknak jobbulást kívánunk.Zsédely Attila: – Rengeteget dolgoztunk azért, hogy néha sikerélményünk legyen. Ezúttal minden jól alakult, gratulálok a csapatomnak.Abda–Koroncó 0-2Rábapatona–Börcs 2-0Bőny–Győrújbarát 2-2Kajárpéc-Herold-Trans–DAC 2-0Győrújfalu–Győrzámoly 2-5Pannonhalma–Nagyszentjános 3-0Pápateszér–Győrasszonyfa 4-2Téti Sokoró–Enese 1-1.MITE–Kunsziget 2-4Dunaszeg–Bezenye 2-2Ásványráró–Máriakálnok 1-4Halászi–Püski 3-1Kimle–Mosonszentmiklós 2-2Levél–Győrsövényház 2-3Dunakiliti–Károlyháza 7-3Bódi Trans-Mosonszolnok–Darnózseli (zártkapus mérkőzés) 2-0Iván–Nagycenk 3-0Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Lövő 4-1MET-NA-Veszkény–Kópháza 3-0NRG Services-Rábapordány–Sopronkövesd 9-0Bősárkány–Fertőd 1-0Szany–Rábaszentandrás 4-0MG Zrt.-Hegykő–Petőháza 1-5.Veszprémvarsány–Ikrény 4-0,Pér–Tényő 2-0,Győri Cápák–Bajcs 4-0,Bakonyszentkirály–Győrság 7-2,Mezőörs–Sokorópátka 2-2,Wunderbar-Pázmándfalu–Écs,Töltéstava–Mindszentpuszta 2-2Bakonyszentlászló–Vámosszabadi 3-6.Felpéc–Rábacsécsény 2-2Kóny–Markotabödöge 3-2Gyarmat–Bodonhely 2-2Győrszemere–Mecsér 1-2Dunaszentpál–Csikvánd 2-0Újrónafő–MITE II 4-0Rábaszentmihály–Gyömöre 3-2Mosonszentmiklós II–Sport 36 2-2Győrújfalu II–Győrladamér 2-1Hotel Lajta Park–Bácsa II 2-1Kimle II–Dunasziget 0-5Mosonudvar–Várbalog 0-5Magyarkeresztúr–Bogyoszló 1-2Himod–Farád 1-1Szárföld–Egyed 3-6Mihályi–Bágyogszovát 2-1Rábatamási–Osli 4-1Jobaháza–Szil 3-1Vág–Kisfalud 2-5Babót–Rábakecöl 3-1Tercia-Fertőendréd–Ágfalva 3-0Répcevis–Egyházasfalu 0-1Nagylózs–Fertőrákos 1-2Csapod–Pereszteg 2-1Harka–Sarródi Ászok 3-2Und–Fertőd II 5-2Zsira–Balf 1-0