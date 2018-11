Megyei foci - A sokgólos sereghajtók dönthetnek a bajnokságban

A változtatásra azért volt szükség, mert a helyosztók miatt jövő június 3-ig be kell fejezni a megyei első osztály küzdelmeit, februárban pedig, ha rosszra fordul az időjárás, nem biztos, hogy minden pályán lehet majd mérkőzést rendezni.



Ami a bajnokságot illeti, rég volt – ha egyáltalán előfordult – ekkora különbség az élmezőny és a sereghajtó együttesek között.



A tabella első felében komoly játékerőt képviselő együttesek állnak, viszont az utolsó helyeken lévő két együttes láthatóan nem üti meg az osztály színvonalát.



Legalábbis erre utal, hogy utóbbi csapatok többször is tíz számjegyű vereséget szenvedtek egy-egy bajnoki során.



A Fertőszentmiklós a Csornától például 19–0-ra, a Gyirmót II-től 18–0-ra kapott ki, de a jelenleg nem túl „acélos" Gönyű is 13 gólt rúgott az egykor szebb napokat is megélt együttesnek.



A SFAC 21–0-ra(!) kapott ki a Lipóttól, a Gyirmót II 16–2-re, a Csorna 12–0-ra ütötte ki a soproni együttest.

A csoportból négy csapat emelkedik ki felfelé. A listavezető és eddigi mind a tizennégy találkozóját megnyerő Lipót-Pékség, az újonc SC Sopron, s a két, még az elmúlt bajnokságban NB III-as gárda, a Csorna és a Gyirmót II.



Várhatóan közülük kerül ki majd az aranyérmes, ám az elsőségbe furcsa módon – még ha nem is közvetlenül – a két gyengén „muzsikáló" csapat, a Fertőszentmiklós és a Soproni FAC is beleszólhat.

A versenykiírás szerint ugyanis a bajnokság sorrendjét elsőként a megszerzett pontok, pontazonosság esetén a több győzelem határozza meg. Ám ha ez is egyforma, a gólkülönbség, majd a több rúgott gól dönt. Vagyis nem mindegy, hogy a már említett két gyenge teljesítményt nyújtó csapatnak mennyi gólt lő az aranyéremre pályázó csapat.



Főleg, hogy akadt rá példa, hogy nem állt ki valamelyik együttes. A Fertőszentmiklós–Lipót összecsapás megállapított végeredménye így csupán 0–3 lett. Az elmaradt gólok pedig még bizony hiányozhatnak a lipótiaknak.