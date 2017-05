Megyei foci - A Nyúl közel a bajnoki címhez, csak egy kapuvári pont + edzői nyilatkozatok

Kapuvár–Fertőszentmiklós 3-3Öttevény–Lipót 0-4Gönyű–Rajka 3-0Hédervár–Ménfőcsanak 1-4Beled– Jánossomorja 2-4Bácsa–Győrszentiván 7-2Nyúl–Hegyeshalom 5-0(2–0)Nyúl, 300 néző. V.: Krasznai.Nyúl: Varga I P. – Kapa Márkó, Szabó A., Töltősi, Kapa Martin, Cserháti (Weiszdorn), Varga Zs. (Németh G.), Véghelyi, Visy (Maracskó), Vörös Torma, Rigó. Edző: Varga Péter.Hegyeshalom: Czuppon – Németh B., Baranyai, Máté G. (Szabados M.), Ujvári, Farkas K., Horváth I Ádám, Skoda, Hafner (Horváth II Ádám), Dankó, Gláser. Edző: Horváth II Ádám.Gsz.: Rigó (4), Vörös Torma.4. p: Visy futott el a jobb oldalon, beadása Rigó elé került, aki megszerezte a vezetést. 1–0. 33. p: Vörös Torma lövését védte a kapus, a kipattanóra Rigó érkezett és a kapuba lőtt. 2–0. 48. p: Szabó A. indítása után Vörös Torma volt eredményes. 3–0. 61. p: Rigó lépett ki a vendégvédők közül és a kapus mellett a kapuba lőtt. 4–0. 88. p: Rigó vitte egyedül a kapura labdát és beállította a végeredményt. 5–0.A mérkőzés elejétől kezdve fantasztikusan játszó hazai csapat a remek napot kifogó Rigó Dávid vezérletével ilyen különbséggel is megérdemelt és nagyon fontos győzelmet aratott.Jók: Varga I P., Kapa Márkó, Véghelyi, Visy, Rigó, ill. Czuppon.Varga Péter: – Köszönöm a csapatot végig támogató szenzációs közönségnek az egész éves biztatást. Játékosaim óriási munkával és remek emberi tulajdonságukkal gyönyörű évet varázsoltak a klub és a település életébe.Horváth II Ádám: – Így a szezon vége felé ezzel az edzésmunkával sajnos ennyire vagyunk képesek. Gratulálok a hazai csapatnak.(2–0)Kapuvár, 350 néző. V.: Péter G.Kapuvár: Vass – Kecskés, Horváth P., Molnár Z., Böcskör Gy., Péter D., Győrvári, Magyar (Balassa), Varga T., Böcskör Zs., Horváth R. Megbízott edző: Böcskör György.Fertőszentmiklós: Majer – Fábián, Ambrus Cs., Orbán B., Keresztes, Gergácz, Ambrus A., Ratatics., Kungl, Árki, Németh Á. (Mészáros M.). Technikai vezető: Sipőcz László.Gsz.: Böcskör Zs. (3), ill. Ratatics, Mészáros M., Kungl. Kiállítva: Árki.Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született.Jók: Böcskör Zs. (a mezőny legjobbja), Varga T., Győrvári, Vass, ill. Ambrus Cs., Keresztes, Mészáros M., Gergácz.Böcskör György: – Győzhettünk volna. Nincs más dolgom, mint elmegyek imádkozni Csíksomlyóra a csapatért és az édesanyámért.Sipőcz László: – Gyenge színvonalú, de gólgazdag mérkőzést játszottunk a Kapuvárral. Sok sikert kívánunk a hazai csapatnak.(0–2)Öttevény, 150 néző. V.: Görög.Öttevény: Bári – Horváth B., Fuhrmann, Nagy L., Nagy R., Puter M., Fenesi, Vígh (Bognár J.), Wágenhoffer, Hécz, Tóth B. (Puter G.). Edző: Germán Ferenc.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Csete, Virág (Szücs G.), Bella, Bieder T. (Endrődy I.), Zimonyi, Bieder G., Régely (Varga T.), Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Csete (2), Bieder T., Szücs G.A tartalékos hazaiak ellen a Lipót végig irányította a mérkőzést és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.Jók: Fenesi, Wágenhoffer, ill. Csete, Vojnisek, Bieder T., Bieder G.Germán Ferenc: – A mai napon nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk. Tálcán kínáltuk a három pontot az amúgy is jó erőkből álló vendégcsapatnak.Horváth Dénes: – Nem játszottunk ki-emelkedően, de az ellenfelünknél jobban, így góljainkat igazságosan elosztva magabiztosan nyertük a mérkőzést.(1–3)Hédervár, 200 néző. V.: Czinder.Hédervár: Babos (Cséfalvai) – Bartek, Antalkovics, Molnár Á., Kovács K. (Jász D.), Szabados G., Nagy Cs., Fekete M., Bari M. (Szabó Sz.), Katona E., Skultéti L. Edző: Tiba Zoltán.Ménfőcsanak: Ficsór – Szalai Á., Ilkovics, Visy, Papp R. (Póczik), Nagy Sz., Orbán G., Horváth R., Ködmön, Püspök (Balogh L.), Szekeres. Edző: Mayer János.Gsz.: Fekete M., ill. Püspök (2), Ilkovics, Orbán G.Az első félidőben a vendégek domináltak, a Hédervár csak kevés helyzetet tudott kialakítani. A szünet után hiába javult fel a hazai csapat teljesítménye, a három pontot a Ménfőcsanak szerezte meg.Jók: Molnár Á., Antalkovics, Szabados G., ill. mindenki.Tiba Zoltán: – Az első félidőben nem találtuk a játék ritmusát. A másodikban viszont sokat tettünk a szépítésért. Gólt csak az első játékrész végén tudtunk szerezni, így csak gratulálni tudok a Csanak győzelméhez.Mayer János: – Az első félidőben nagyon jók voltunk. A másodikban pedig tovább növeltük az előnyünket, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.(0–0)Gönyű, 150 néző. V.: Zám Zs.Gönyű: Deák – Máté Sz., Kovács M., Bognár Á., Sovány, Végh, Böcz A., Lanzendorfen (Kertész), Czeitler (Szalai A.), Sárközi (Tóth R.), Papp T. Edző: Kertész Balázs.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Banyár (Takács R.), Camaj, Dubny (Szirtl), Zubán, Willmann, Baják, Derdák, Lences. Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Böcz A. (2), Máté Sz.Kiegyenlített első félidő után a másodikban a hazaiak nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, három gólt rúgtak és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.Jók: mindenki, ill. Baják.Kertész Balázs: – Pedig itt edzés sincs, csak kártya és sörözés.Rastislav Kunst: – Nem játszottunk rosszul, de megint nem tudtunk gólt rúgni. A gólokat az ellenfél lőtte, így nyerni tudott.(1–3)Beled, 150 néző. V.: Nyerges L.Beled: Reinhardt – Könczöl Sz., Varga D., Gábor Sz., Torma, Póczik (Kiss D.), Szemes (Bárdosi), Németh P., Fekete D., Molnár M., Giczi (Nagy Á.). Edző: Szalka Péter.Jánossomorja: Tüske – Gaál, Fettik, Tóth I Kristóf, Soós, Maidics, Horváth R. (Bánfalvi), Borsodi, Cseri, Dudás, Varga R. (Németh R.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Szemes, Molnár M., ill. Soós, Dudás, Cseri, Maidics. Kiállítva: Reinhardt.Korán megszerezte a vezetést a hazai csapat, utána azonban súlyos egyéni hibákat vétettek a beledi játékosok, így a Jánossomorja szerezte meg a három pontot. A második félidőben mutatott teljesítményéért jár a dicséret a beledi együttesnek.Jók: Fekete D., ill. Fettik, Gaál, Tóth I Kristóf, Cseri.Szalka Péter: – Lassan harminc éve a labdarúgás teszi ki az életemet, de úgy érzem, hogy egyre kevesebb bennem a motiváció ahhoz, hogy tovább dolgozzak a futballért.Varga Róbert: – Alacsony színvonalú mérkőzésen megérdemelten szereztük meg a nagyon fontos három pontot. Sok sikert kívánok a Belednek.(2–2)Győr, 100 néző. V.: Dombi.Bácsa: Ács – Nyíregyházky, Kiss B., Kun, Kurucz (Schofhauser E.), Kulcsár, Gajdos (Bögöly), Veller, Sipos, Schofhauser A. (Katona V.), Kalmár. Edző: Rozmán László.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Sütöri (Takács P.), Szalai Sz., Leal (Orbán A.), Rubics (Lenhardt), Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Gajdos (2), Veller (2), Kalmár (2), Bögöly, ill. Szabó P. (2).A hazai szempontból katasztrofális első félidő után a folytatásban a vendéglátók könnyed játékkal, szép gólokkal arattak magabiztos győzelmet az elején jól futballozó, de a végére elfáradó vendégek ellen. A bácsai csapat ezzel a győzelemmel búcsúztatta el visszavonuló játékosát, Bokor Andrást.Jók: Nyíregyházky, Kalmár, Gajdos, Veller, ill. senki.Rozmán László: – Az első félidőben semmi sem utalt arra, hogy ilyen fölényes győzelmet aratunk a kulturáltan játszó csapattal szemben.Zsédely Attila: – Az első félidőben szellősen, a másodikban pedig sehogysem védekeztünk. Ennek ellenére mentálisan nem lehet így összeesni.Tudósítottak: Varga József (Kapuvár), Gőgh Péter (Öttevény), Nérai László (Hédervár), Vígh Tibor (Gönyű), Horváth Zoltán (Beled), Alföldi Zoltán (Bácsa).

Megyei II. o., Aranyhal Étterem Győri csoport

Győrújbarát–Nagyszentjános 4–2 (4–0). Gsz.: Paár O., Glázer G., Tóth G., Cseh D. (öngól), ill. Fodor B., Sági O.

Bőny–Kunsziget 2–3 (1–1). Gsz.: Tóth F. (2), ill. Molnár B., Nagy D., Szeredi A.

Enese–Győrzámoly 3–2 (2–1). Gsz.: Horváth M., Zajovics L., Lőrincz Sz., ill. Szombathelyi L., Frank D.

Koroncó–Tét 7–2 (4–0). Gsz.: Sütöri P. (3), Herold Sz. (2), Simon Á., Babics Zs., ill. Szilasi A. (2).

Győrújfalu–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 3–1 (0–1). Gsz.: Török Á. (2), Pozsonyi M., ill. Farkas T. (öngól).

Börcs–Abda 1–8 (0–6). Gsz.: Földi Z., ill. Magyar P. (2), Dékány D. (2), Orosz M., Németh P., Kozári D., Szűcs F.

Kóny–Pannonhalma 0–4 (0–2). Gsz.: Gombola P. (2), Molnár G., Ress A.

Dunaszeg–Kajárpéc 3–4 (2–2). Gsz.: Szitás (2), Ördög, ill. Lencse (3), Schauer Máté.

Megyei II. o., Orchidea Hotel Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Kimle 0–1 (0–1). Gsz.: Döbrönte G.

Bezenye–Halászi 4–0 (2–0). Gsz.: Hon R., Pintér G., Darázs A., Vecsei B. (öngól). Levél–Lébény 1–6 (1–1). Gsz.: Sófalvi Sz., ill. Menyhárt A. (2), Pintér K., Domoszlai P., Jakab N., Mészáros P.

Károlyháza–Mosonszolnok 2–9 (1–4). Gsz.: Burai A., Tamás L., ill. Varga Á. (3), Bronz Cs. (2), Varga G., Kovács R., Orsós G., Farkas F. (öngól).

Darnózseli–Dunakiliti 2–3 (2–2). Gsz.: Mézes T., Barna M., ill. Varga B. (2), Bedő P.

Máriakálnok–Győrsövényház 1–0 (0–0). Gsz.: Tasnádi R.

Ásványráró–Bősárkány 2–4 (1–2). Gsz.: Horváth Á., Bálint A., ill. Németh B., Horváth R., Babják D., Baán L.

Mosonszentmiklós–Püski 5–2 (2–1). Gsz.: Varga I. (2), Finta B. (2), Horváth K., ill. Zámbó P. (2).

Megyei II. o., Soproni csoport

Fertőendréd–Soproni FAC 1900 1–6 (1–1). Gsz.: Mészégető M., ill. Jéger B. (2), Honyák M. (2), Récsei B., Kocsis Cs.

Rábapordány–Nagycenk 5–3 (2–2). Gsz.: Horváth D. (2), Süveges Sz., Vitéz G., Árdik Cs., ill. Gosztola M., Lukácsi Á., Horváth T.

Lövő–Vitnyéd 2–3 (0–0). Gsz.: Finta Z., Tóth B., ill. Sárándy K., Török I., Horváth K.

Hegykő–Répcementi SE 3–3 (1–1). Gsz.: Marton B., Bognár S., Varga A., ill. Molnár A. (2), Kiss Á.

Rábaszentandrás–Petőháza 2–2 (0–0). Gsz.: Kalmár D., Kajtár K., ill. Bognár G., Stenczel G. (öngól).

Fertőd–Szany 0–0.

Babót–Iván 1–3 (0–1). Gsz.: Horváth A., ill. Csuka L. (2), Kondor L.

Megyei III. o., Pálya Vasút Győri csoport

Ikrény–Győrladamér 5–0 (1–0). Gsz.: Fürst F. (2), Horváth M. (2), Szabó R. Győrasszonyfa II–Mezőörs 1–5 (0–2). Gsz.: Krajczár R., ill. Wittner I. (2), Kollár G., Árki L., Farkas A.

Töltéstava–Écs 4–2 (3–1). Gsz.: Maruzs (2), Ress, Wéninger, ill. Guszter, Rácz. Győri Cápák–Vámosszabadi 2–2 (0–2). Gsz.: Mózes A., Nagy K., ill. Tolnai R., Simon T. Győrság–Veszprémvarsány 3–2 (2–1). Gsz.: Czanka Zs. (2), Kotrics Á., ill. Deli Á., Iker M.

Pázmándfalu–Mindszentpuszta 5–2 (2–2). Gsz.: Lencse L. (3), Zimmerer Z., Németh M., ill. Lamperti F., Faragó P.

Pér–Bajcs 4–3 (1–2). Gsz.: Molnár Cs. (2), Dankó M., Téglás A., ill. Farkas P. (2), Csonka Gy.

Bakonyszentlászló–Bakonyszentkirály 0–3 (0–0). Gsz.: Petrovich D., Petrovich Z., Zsargó P.

Megyei III. o., Zefiro Győr-Mosonmagyaróvári csoport

Bodonhely–Újrónafő 0–7 (0–4).

Mecsér–Győrszemere 2–1 (0–1). Gsz.: Hartai B., Csengei L., ill. Tekker Z.

Rábapatona–Dunaszentpál 6–0 (2–0). Gsz.: Torma A. (3), Németh G., Máté M., Varga M. Felpéc–Csikvánd 5–2 (0–1). Gsz.: Reider A. (2), Hamed M., Cseke D., Régi K., ill. Molnár Á., Schauer Á.

Gyarmat–MITE II 6–0 (4–0). Gsz.: Poós G. (3), Szabó N. (2), Herold A.

Rábaszentmihály–Rábacsécsény 2–0 (0–0). Gsz.: Lőrinczi Z., Kasper L.

Sokorópátka–Tényő 3–2 (2–1). Gsz.: Hutwagner, Lascsik Gy., Lascsik Zs., ill. Móricz, Vörös Torma G.

Gyömöre–Bezi 11–2 (8–1). Gsz.: Csuha (3), Bánki (3), Szalai R. (2), Rotaritesz, Bogdán, Gyúrós, ill. Lakatos T., Gyúrós (öngól).

Megyei III. o., Északi csoport

Győrújfalu II–Hédervár II 2–3 (1–1). Gsz.: Fazekas G., Rónaszéki B., ill. Szabó Sz. (2), Fülöp P.

Kimle II–Sport 36 0–5 (0–2). Gsz.: Tóth K. (2), Fábián Cs. (2), Borbély Z.

Mosonszentmiklós II–Várbalog 1–4 (1–3). Gsz.: Gazsi Á., ill. Németh K. (3), németh Z.

Győrszentiván II–Dunasziget 1–1 (0–1). Gsz.: Léránt Z., ill. Kónyi N.

Bácsa II–Hotel Lajta-Park 0–5 (0–3). Gsz.: Ádám R. (2), Herczeg O. (2), Kompis Á.

A DAC–Mosonudvar mérkőzés elmaradt.

Megyei III. o., Áki Mobil Csornai csoport

Rábakecöl–Magyarkeresztúr 8–1 (5–1). Gsz.: Magyar B. (3), Gacs I., Major B., Princzes D., Nagy G., Póczik K., ill. Erdélyi J.

Egyed–Barbacs 7–0 (4–0). Gsz.: Jandó Z. (2), Huszár Z., Kanizsa Gy. (2), Vados Sz., Édermayer B.

Szárföld–Szil 1–1 (0–1). Gsz.: Horváth D., ill. Jakab T.

Osli–Markotabödöge 2–1 (0–0). Gsz.: Bendes D., Bársony Zs., ill. Makk B.

Bágyogszovát–Vág 6–0 (2–0). Gsz.: Talabér A. (3), Turi M., Babos Cs., Nagy P.

Bogyoszló–Farád 0–5 (0–0). Gsz.: Fekete Z. (2), Marics G., Nagy G., Potyondi P.

Jobaháza–Rábatamási 2–0 (0–0). Gsz.: Varga L., Orbán R.

Mihályi–Himod 1–3 (0–1). Gsz.: Zsirai L., ill. Kocsis G., Wellner Zs., Buda A.

Megyei III. o., Soproni csoport

Nagylózs–Fertőrákos 2–2 (1–0). Gsz.: Gulyás G., Kusics K., ill. Várhelyi (2).

Ágfalva–Csapod 6–0 (4–0). Gsz.: Németh Sz. (2), Farkas L. (2), Dóra P., Pölöskei I.

Sopronkövesd–Egyházasfalu 3–3 (1–3). Gsz.: Márk G. (2), Markó Zs., ill. Mayer F. (2), Mészáros M.

Sopronhorpács–Répcevis 6–1 (1–0). Gsz.: Szeli (2), Szeles, Galavics, Takács, Horváth T., ill. Horváth G.

Pereszteg–Kópháza 0–0.

Megyei III. o., Soproni B csoport

Agyagosszergény–Sarród 3–2 (2–2). Gsz.: Stilet M., Márk Sz., Báthori G., ill. Ruzsik F. (2).

Harka–Und 2–2 (0–2). Gsz.: Haut L., Rigó T., ill. Nagy R., Molnár Cs.

Zsira–SFAC 1900 II 8–0 (5–0). Gsz.: Marton G. (3), Szalai Á. (2), Szalai B. (2), Hermesz T.

Balf–Fertőd II 5–0 (3–0). Gsz.: Horváth T. (2), Böröcz M., Reinchardt P., András S.