Megyei foci - A jó közösség fontosabb a másodosztálynál a Hotel Lajta Park csapatnál

A Hotel Lajta Park csapata végzett az élen a megyei harmadosztály Északi csoportjában.

– Csapatunk az őszi szezon előtt jelentős változásokon ment keresztül – kezdte az értékelést Horváth Antal elnök. – A komplett csapat átigazolt a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesületbe és a volt Motim-pályán rendeztük a hazai mérkőzéseinket. Harmadszor szereztük meg az első helyet a megyei harmadosztály Északi csoportjában.Az alacsony létszámra való tekintettel háromszor is találkoztak egymással a csapatok a bajnokság során, a Hotel Lajta Park játékosai 27 találkozóból 23 alkalommal győztesen vonultak le a pályáról, s mindössze négy vereség sorakozik a nevük mellett. Pontveszteség nélkül szerepeltek a 13 hazai mérkőzésen a Wittmann parkban. A 115 lőtt góljuk mintegy felét a csoport gólkirálya, Hegyi Győző (33) és Hegedüs Tamás (24) szerezték.– Tavaly nyáron négy új, magasabb osztályt is megjárt játékossal bővült a keret. Goda István, Hegedűs Tamás, Plangenauer László és Szakál Bálint érkezett hozzánk. A játékos-edzőnk továbbra is Horváth Zsolt, aki Klauser Dávid korai sérülése miatt az őszi szezon nagy részében második számú kapusként teljesített, nem mellesleg büntetőt is értékesített. Az idei szereplésünk sem volt hibátlan ugyan, de a négy vereség mellett gyakran akadtak gólgazdag, nagyon jó mérkőzéseink, amelyeken tudtak igazán örülni játékosaink a sikereknek. Úgy is értékelhetem, hogy a csapat kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel szerezte meg ismét a bajnoki címet, annak ellenére, hogy a tavasz második felében már a sérülések és a létszámgondok miatt annyira megfogyatkoztunk, hogy a végén már alig akadt cserejátékosunk.– A magasabb osztály lehetősége szinte minden évben felvetődik nálunk a csapaton belül, ezért megszavaztatjuk a döntést. Úgy határoztunk, hogy a közösség együtt maradását tekintjük fő célunknak és azt, ha a baráti társaság megmarad ezen a szinten és nem lép egy osztállyal előbbre.