Megyei foci - A III. osztály Északi csoportjában az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím

A megyei labdarúgó bajnokságok közül az I. osztályban és a III. osztály Északi csoportjában ezen a hétvégén ér véget a szezon.A harmadosztály Északi csoportjában kiélezett a csapat a bajnoki címért, az utolsó forduló előtt 1 pont a különbség az első és a második helyezett között. Mind az 53 pontos DAC UP, mind az 52 pontos Hotel Lajta Park kétszer kapott csak ki a bajnokságban, és kétszer játszottak döntetlent. A Hotel Lajta Park csapatától levontak 1 büntetőpontot, ez dönt jelenleg a két csapat között.Az első helyen álló DAC UP vasárnap játszik a 6. helyen álló Dunasziget vendégeként. A győri csapat a bajnokságban csak vendégként veszített pontot: ősszel a Hotel Lajta Parktól kapott ki, áprilisban pedig Mosonszentmiklóson szenvedtek vereséget, a két döntetlenjének egyikét ősszel Lipóton, a Sport 36 vendégeként, a másikat tavasszal a Győrszentiván II. otthonában játszották. A dunaszigetiek nincsenek jó passzban: öt legutóbbi meccsükből csak egyet tudtak megnyerni.Hotel Lajta Park a második helyről várja a szombati, Várbalog elleni hazai mérkőzést. Az aranyéremért vívott csatában nemcsak a ponthátrány miatt van nehezebb helyzetben a Hotel Lajta Park. A Várbalog 42 ponttal a harmadik helyen áll, és a formájuk is erős: bár pocsékul kezdték a tavaszt (négyszer kikaptak), most egy öt meccsből álló győzelmi sorozat áll mögöttük. A szombati meccstől függetlenül egyébként a Várbalogé lesz a harmadik hely.A negyedik helyről szól két 39 pontos csapat, a lipóti Sport 36 és a Mosonszentmiklós II. közötti szombati mérkőzés, a döntetlen a lipótiaknak kedvez.A hetedik helyen álló 31 pontos Bácsa II. szombaton a nyolcadik helyen álló 28 pontos Hédervár II-t fogadja. Ha a bácsaiak nyernek, a dunaszigetiek pedig kikapnak, akkor a Bácsáé lehet a hatodik hely. A Bácsa II. veresége viszont azt jelentené, hogy a Hédervár feljön a hetedik helyre, a győriek pedig a nyolcadik helyre csúsznak vissza.Helyosztó jellegű meccs lesz a szombati Kimle II - Győrszentiván II. találkozói is. Két 18 pontos csapat a 9. helyért küzd egymással, közöttük jelenleg a gólkülönbség dönt a kimleiek javára.A két utolsó helyezett játszik Győrújfalun. A Győrújfalu II. 9 ponttal a 11. helyen áll, és ez már nem változhat akkor sem, ha legyőzik a 12. helyen 1 ponttal álló Mosonudvart.