Megyei foci - A Gönyű 13 gólig jutott, a Csorna 12-ig - minden eredmény, nyilatkozatok - fotók

- 4. fordulóCsorna, 150 néző. V.: Péter G.Csorna: Lőre – Baranyai, Zámbó, Fehér, Papp R. (Horváth A., 61.), Farkas D., Kerékgyártó, Detrik (Németh B., 46.), Visy, Simon A., Szakács (Sipőcz 72.). Edző: Marton Miklós.SFAC: Guttyán – Kámán, Horváth M. (Horváth T., 46.), Szabó N., Szilágyi (Molnár D., 75.), Fenyvesi Á., Benczur, Fenyvesi M., Németh L., Szucskó, Kiss A. (Kocsis B., 46.). Edző: Kocsis Tamás.Gsz.: Simon A. (4), Kerékgyártó (3), Szakács (3), Farkas D., Visy.A mérkőzés előtt nagy mennyiségű csapadék zúdult le, de a csornai pálya állapota jól tűrte a megpróbáltatást. Viszont a játék a villámlás miatt csak húsz perc csúszással kezdődhetett. A második bekapott gólig szervezetten védekezett a SFAC, ezt követően már egyre gyakrabban találta meg a kínálkozó réseket a csornai csapat. Simon András múltkori öt gólja után most négyszer volt eredményes, de triplázott Kerékgyártó és Szakács is. A Csorna kapott gól nélkül, hibátlan mérleggel továbbra is vezeti a bajnokságot. A félidőben a 40 éve Szabadföld-kupát nyert csornai csapatot köszöntötték.Jók: mindenki, ill. Guttyán, Szucskó.Marton Miklós: – Az első félidőben ragyogó játékkal, szép gólokkal megérdemelt előnyre tettünk szert, a második félidőben viszont lassabban játszottunk, mint kellett volna, nem is tudtunk nyolc gólt szerezni.Kocsis Tamás: – Köszönjük a megyei igazgatóság elnökének, Horváth Lászlónak a biztató szavakat. Ennek megfelelően próbálunk játszani, hogy túléljük ezt a krízishelyzetet, amit tőlünk független tényezők idéztek elő.Kapuvár, 400 néző. V.: Herm L.Kapuvár: Vass – Horváth P., Bognár, Kerékgyártó, Győrvári (Simon), Árki (Horváth K.), Véghelyi (Debreczeni), Gál, Szabó Sz., Kecskés, Tar. Edző: Balogh Zoltán.Nyúl: Szebényi – Németh M., Mió, Her-czeg, Györe (Fazekas), Varga P., Varga T. (Kemény), Nyakas, Bagó, Gere, Hegyi (Varga M.). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Tar, Kerékgyártó, Gál.Nagyszerűen előkészített pályán, kiváló játékvezetés mellett a hazai csapat ilyen különbséggel is megérdemelten győzött a szimpatikus Nyúl ellen.Jók: mindenki, ill. senki.Balogh Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak, nagyszerűen megfogták a Nyúl játékát, így megérdemelten a győzelmünk.Lenzsér Zsolt: – Önmagunk árnyékai voltunk. Ezen a talajon küzdeni kellett volna, de ebben is alulmaradtunk.Gönyű, 100 néző. V.: Baán A.Gönyű: Tóth M. – Nagy M. (Takács N.), Kovács M., Farkas, Sovány, Végh (Lanzendorfen), Póczik, Böcz, Püspök, Tóth R. (Máté), Sárközi. Edző: Horváth Péter.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács Bálint, Cserge, Fülöp, Keresztes, Dukai, Takács A., Péter, Magda (Tóth Gy.), Kovács Benjamin, Tóth Sz. Edző: Keresztes Szilárd.Gsz.: Farkas B. (5), Böcz (4), Püspök (2), Sárközi, Máté.Az első félidőben még az eredmény szempontjából tartotta magát a vendégcsapat, melynek játékosai minden elismerést megérdemelnek, hogy hétről hétre így vállalják a játékot.Jók: mindenki, ill. senki.Horváth Péter: – Tisztelet a Fertőszentmiklósnak.A fertőszentmiklósiak nem kívántak nyilatkozni.Pannonhalma–Öttevény 1-3Győr, 100 néző. V.: Vadász Cs.Bácsa: Ács – Katona M., Kurucz, Kulcsár, Gajdos, Veller, Bögöly, Posta, Sipos, Szabó K. (Molnár), Kalmár. Edző: Korsós György.Gyirmót II: Pálfi – Orbán, Szegi, Kovács Á., Horváth Cs., Horváth R., Gelencsér, Csongrádi, Szabó Á. (Lovász), Horváth D. (Nagy B.), Éri (Mayer). Edző: Tóth Norbert.Kiállítva: Pálfi.Jó iramú, változatos mérkőzésen mindkét csapat sokat tett a győzelemért, ami végül igazságos döntetlennel zárult.Jók: Kurucz, Szabó K., Katona M., ill. Szegi, Gelencsér, Mayer.Korsós György: – Örülök, hogy nem kaptunk ki, mert ennyi helyzetet kihagyni mindig megbosszulja magát.Tóth Norbert: – A mérkőzés összképe alapján reális eredmény született.Lébény, 300 néző. V.: Horváth M.Lébény: Molnár M. – Élő, Széles, Domoszlai, Csepi (Szalka), Sallai, Süveges, Horváth M. (Karcagi), Károlyi (Tóbiás), Fenesi, Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Beled: Soós – Varga T., Szemes, Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor, Keszthelyi, Kónya, Kiss K., Köntés (Marton). Edző: Mitterstiller Csaba.Gsz.: Süveges, ill. Kiss K.Két nulla pontos csapat küzdelmes mérkőzése mindkét oldalon több gólszerzési lehetőséget, egy-egy kapufát és egy-egy gólt hozott, így reális eredmény született.Jók: Süveges, Fenesi, ill. Torma, Keszthelyi.Tiba Zoltán: – Egyenlő erők küzdelmében igazságos a pontosztozkodás.Mitterstiller Csaba: – Óriási küzdelemben magunknak okoztunk nehézséget. Második félidei helyzeteinket gólokra kellett volna váltani.Lipót, 200 néző, V.: Dombi.Lipót: Takács – Csete (Nyári), Rigó, Bella, Zimonyi, Bieder, Vörös Torma (Varga T.), Tóth L., Schillinger R. (Schillinger D.), Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Jánossomorja: Pribránszki – Takács B. (György), Fettik, Tóth K., Cseri, Soós, Maidics, Horváth M., Kantó (Dudás), Gaál Z., Kovács K. (Gaál D.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Zimonyi (4), Vörös Torma (2), Rigó, ill. Maidics.A helyzetek sokaságát kihagyó lipóti csapat könnyed játékkal győzte le a szoros védekezésből kontratámadásokra építő jánossomorjai csapatot.Jók: Zimonyi, Vörös Torma, Bieder, Kapa Márkó, Varga T., ill. Cseri.Varga Péter: – A szimpatikus és szervezett fiatal vendégcsapatot kitűnő játékkal győztük le.Varga Róbert: – Abban az osztályban, ahol ekkora különbségek vannak a csapatok között, úgy látom, előfordulnak az ilyen eredmények.Győrszentiván, 200 néző. V.: Horváth Z.Győrszentiván: Tóth L. – Bieder A., Vadász (Barta), Tóth P., Szalai Sz., Stefanits, Litresics, Bieder T., Kertész (Lenhardt), Hanicz, Halász (Kapuváry). Edző: Zsédely Attila.SC Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen (Göndöcs), Honyák, Tóth A., Galambos, Purt, Gáncs, Gere (Kocsis), Holzmann, Tóth P. (Varga G.) Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Vadász, ill. Honyák M. (2), Purt, Gáncs.Küzdelmes, nagy iramú mérkőzésen a gyorsabban futballozó vendégcsapat több helyzetet értékesítve megérdemelt győzelmet aratott a lelkesen küzdő hazaiak ellen.Jók: Szalai Sz., ill. mindenki.Zsédely Attila: – Yoda mester korú játékosaim sajnos nem bírták a lépést a soproni fiatalokkal. Készülünk tovább.Ágoston Zsolt: – Végre jól játszottunk, így megérdemelten hoztuk el a három pontot.Pannonhalma, 200 néző. V.: Zám Zs.Pannonhalma: Pőcze – Mészáros P., Imre (Sándor), Molnár B. (Forika), Molnár G., Csányi, Pintér, Németh L., Molnár Cs., Erdélyi (Bíró), Kállai. Edző: Pék László.Öttevény: Molnár M. – Németh M. (Germán), Horváth B., Nagy L., Hécz, Nagy R. (Puter M.), Horváth M., Vígh, Keszei, Szücs, Lappints (Puter G.). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Imre B., ill. Nagy L., Németh M., Puter M.A rutinos vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott az enerváltan játszó hazai csapat ellen.Jók: Németh L., Forika, ill. Horváth M., Németh M., Nagy L.Pék László: – A sok rossz egyéni teljesítmény eredménye a hazai vereség. Az elvégzett munka gyümölcsét még nem kezdtük el szüretelni.Germán Ferenc: – Megérdemelt győzelmet arattunk a kulturált hazai csapat ellen.Tudósítottak: Steininger Imre (Lébény), Kalmár László (Lipót), Alföldi Zoltán (Bácsa), Vígh Tibor (Gönyű), Varga József (Kapuvár), Zsédely Attila (Győrszentiván), Baki Balázs (Pannonhalma).- 4. fordulóDunaszeg–Kajárpéc-Herold Trans elmaradtGyőrasszonyfa-Tarjánpuszta–Győrújbarát 2-6Bőny–Győrújfalu 4-1Nagyszentjános–Győrzámoly 2-5Koroncó-DAC-UP 3-0Enese–Abda 0-5Téti Sokoró–Rábapatonai Besenyő SE 2-1Kunsziget–Börcs 3-3- 4. fordulóPüski–Darnózseli 0-2Rajka–Bősárkány 3-2Halászi–MITE 3-4Hédervár–Mosonszentmiklós 2-1Levél–Hegyeshalom 1-4Dunakiliti–Bódi Trans-Mosonszolnok 4-0Károlyháza–Mosonmagyaróvár II 3-2Máriakálnok–Kimle 3-2Szabadnapos: Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye- 4. fordulóIván–Nagycenk 5-1Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Sopronkövesd félbeszakadtLövő–Fertőd 1-1MET-NA-Veszkény–Hegykő 0-0Szany–Kópháza 3-0NRG Services-Rábapordány–Rábaszentandrás 5-4Petőháza–Répcementi 4-3- 4. fordulóÉcs–Tényő 3-0Győri Cápák–Vámosszabadi 1-13Veszprémvarsány–Mezőörs 4-3Pápateszér–Töltéstava 8-1Bakonyszentlászló–Pér 2-6Mindszentpuszta–Bakonyszentkirály 0-1Bajcs–Győrság 11-0Sokorópátka–Wunderbar-Pázmándfalu 0-1- 4. forduló. 2018. 09. 01., szombat, 17 óra:Rábaszentmihály–Gyarmat 4-6Ikrény–Felpéc 3-1Kóny–Győrsövényház 5-0Ásványráró–Mecsér 0-10Dunaszentpál–Győrszemere 5-1Csikvánd–Újrónafő 3-0Bezi–Markotabödöge 0-6Gyömöre–Rábacsécsény 1-0- 4. fordulóGyőrújfalu II–Bácsa II félbeszakadtGyőrladamér–Hotel Lajta Park félbeszakadtKimle II–MITE II elmaradtMosonszentmiklós II–Dunasziget 5-1Mosonudvar–Várbalog 1-8- 4. fordulóMagyarkeresztúr–Bogyoszló 0-8Babót–Himod 2-3Rábakecöl–Kisfalud 1-2Jobaháza–Farád 2-2Rábatamási–Bágyogszovát 1-2Vág–Osli 4-2Egyed–Szil 3-4- 4. fordulóSVSE–Újkér félbeszakadtSopronhorpács-Mészáros SE–TITA-Agyagosszergény 6-1Zsira–Ágfalva 1-4Sarródi Ászok–Pereszteg 1-13Répcevis–Csapod 2-6Tercia-Fertőendréd–Egyházasfalu 0-1Fertőrákos–Nagylózs 0-0