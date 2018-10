Megyei foci - A Csorna négyet vágott a Kapuvárnak, a Lipót hetet a Pannonhalmának + edzői nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztály, 10. forduló. 2018. 10. 14., vasárnap



Eredmények:

Beled–Nyúl 4-0

Csorna–Kapuvár 4-0

Gönyű–Bácsa 1-1

Lébény–Öttevény 2-4

Lipót–Pannonhalma 7-0

Fertőszentmiklós–SC Sopron 0-5

Jánossomorja–SFAC 4-1

Győrszentiván–Gyirmót II 1-6



Fertőszentmiklós–SC Sopron 0–5 (0–1)

Fertőszentmiklós, 200 néző. V.: Erdélyi B.



Fertőszentmiklós: Kolozsvári (Bábel) – Kovács B., Cserge, Keresztes, Szabados, Dukai, Tóth Sz., Ilisi (Takács A.), Kovács B., Magda (Fülöp P.), Péter D. Edző: Keresztes Szilárd.



SC Sopron: Majer – Kádár (Boda), Kelemen D., Honyák, Tóth A., Galambos, Kocsis Á., Gere (Varga G.), Holzmann P., Tóth P. (Kovács A.), Németh V. Edző: Ágoston Zsolt.



Gsz.: Kocsis Á. (2), Honyák, Tóth A., Kovács B. (öngól). Kiállítva: Cserge.

Széllel hátban a vendégek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. A fölény a 25. percben érett góllá, amikor egy beadást követően Kovács B. lábáról a saját kapujába pattant a labda. 0–1. Az 55. percben gyors vendégakció végén Honyák beadását Kocsis lőtte a kapuba. 0–2. A 66. percben egy bal oldali beadást követően ismételten Kocsis Á. lőtt a kapuba. 0–3. A 76. percben Honyák kilépett a védők közül, és a kapuba gurított. 0–4. A 90. percben egy kapu előtti kavarodás után Tóth A. lőtt gólt. 0–5. A jó erőkből álló vendégek ellen a több, mint fél órán keresztül emberhátrányban játszó hazaiak minden elismerést megérdemelnek.

Jók: Kolozsvári, Keresztes, Dukai, Szabados, ill. senki.



Keresztes Szilárd: – Tisztes helytállás.



Ágoston Zsolt: – Nem játszottunk jól a több sebből vérző Fertőszentmiklós ellen, ma ennyi is elég volt a győzelemhez.



Lébény–Öttevény 2–4 (2–3)



Lébény, 400 néző. V.: Péter G.

Lébény: Molnár M. – Oláh, Élő, Karczagi, Széles, Domoszlai, Sallai, Csepi (Szalka), Horváth M., Károlyi (Hegedüs), Skoda. Edző: Tiba Zoltán.



Öttevény: Molnár M. – Puter, Wágenhoffer, Keszei, Szűcs G. Nagy R., Lappincs, Németh M., Nagy L. (Kovács P.), Horváth B. (Varga J.), Vígh (Hencz). Edző: Germán Ferenc.



Gsz.: Sallai, Skoda, ill. Szűcs (2), Vígh, Németh M.

Küzdelmes mérkőzést vívott a két csapat, amelyen a vitatható gól és a tizenegyesek megítélésével a főszerepet a játékvezetői hármas játszotta. Ezek a hibák jelentősen befolyásolták a mérkőzést.

Jók: Széles, Sallai, Skoda, ill. Lappincs, Szűcs, Németh M.



Tiba Zoltán: – Méltó ellenfelei voltunk a jó erőkből álló vendégeknek, de az előrejátékunkban többet kell nyújtani.



Germán Ferenc: – Alacsony színvonalú mérkőzésen megérdemelten győztünk.



Gönyű–Üstökös FC-Bácsa 1–1 (1–0)

Gönyű, 100 néző. V.: Horváth Z.



Gönyű: Vörös – Nagy M., Máté, Kovács Milán, Farkas, Sovány (Lanzendorfen), (Tóth R.), Végh, Póczik, Böcz, Kiss Z. (Tarcsa), Püspök. Edző: Horváth Péter



Bácsa: Ács – Katona, Kurucz, Kulcsár, Gajdos (Mendel), Veller, Bögöly, Posta, Sipos, Szabó K., Kalmár. Edző: Korsós György.



Gsz.: Böcz, ill. Kurucz. Kiállítva: Vörös, Máté.

Mindkét csapat a győzelemre játszott, ezért jó iramú, sok helyzettel tarkított mérkőzés alakult ki. A hazaiak a korán lőtt góljukkal végig vezették a mérkőzést, de nem mindenki akarta úgy, hogy a három pontot otthon tartsa a Gönyű...

Jók: mindenki, ill. Ács, Kurucz, Sipos.



Horváth Péter: – Büszke vagyok a fiúkra, nagyszerűen játszottak. A mérkőzés színvonalára egy ember nem ért fel, aki a végén nem is hagyott győzni bennünket.



Korsós György : – Reprodukáltuk az előző heti forgatókönyvet, a végén pozitív előjellel.



Beled–Loland-Nyúl 4–0 (0–0)

Beled, 200 néző. V.: Fuhrmann J.



Beled: – Soós, Kónya, Szemes, (Vass B.), Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor, Keszthelyi (Molnár Cs.), Köntés, Varga T., Marton. Edző: Bándoli József.



Nyúl: Szebényi – Mondovics (Herczeg), Németh M., Mió, Varga P., Varga T. (Hegyi), Nyakas, Bagó, Orbán, Töltősi, Gere, (Kemény). Edző: Lenzsér Zsolt.



Gsz.: Molnár Z. (3), Köntés B. (1).

Az első félidőben a hazaiak sok helyzetet kihagytak. A másodikban beindult a hazai henger, szebbnél szebb támadásokat vezetve teljesen megérdemelten nyert a Beled.

Jók: mindenki, ill. Varga P., Nyakas, Orbán.





Bándoli József: – Küzdelmes első félidő után a másodikban magabiztos győzelem született.

Lenzsér Zsolt: – Az első félidőt követően nem hittem volna, hogy egy-két játékosom ilyen akaratgyenge játékot tud produkálni. Súlyos egyéni hibáinkat kegyetlenül kihasználták a hazaiak.



Lipót-Pékség–Pannonhalma 7–0 (5–0)

Lipót, 200 néző. V.: Dombi.



Lipót: Babina – Molnár M., Csete, Bella (Virág), Nyári, Zimonyi (Rigó), Varga T.,



Bieder, Tóth L. (Schillinger R.), Schillinger D., Kapa M. Edző: Varga Péter.

Pannonhalma: Mészáros P. – Imre, Molnár B. (Németh L.), Molnár G. (Feix), Csollány, Hartl (Baki II Balázs), Molnár Cs., Erdélyi, Pintér, Sándor, Baki I Balázs. Edző: Pék László.



Gsz.: Zimonyi (3), Nyári (2), Varga T., Rigó.

A szinte egy kapura játszó lipóti csapat helyzetei egy részét kihasználva ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a hősiesen védekező Pannonhalmával szemben.

Jók: Csete, Nyári, Varga T., Zimonyi, ill. Molnár Cs., Mészáros P.



Varga Péter: – A tartalékos vendégcsapat ellen szerkezetileg átalakított csapatunk tetszés szerint érte el góljait.



Pék László: – A körülményekhez képest jól játszottunk, külön érdekessége a találkozónak, hogy volt olyan periódus, amikor a pályán szereplő három játékosom életkora összesen 135 év volt.



Csorna–Kapuvár 4–0 (2–0)

Csorna, 300 néző. V.: Zám Zs.



Csorna: Dénes – Papp R. (Sipőcz), Zámbó, Fehér, Baranyai, Csikós, Farkas D., Szakács (Detrik), Visy, Németh B., Simon A. (Horváth A.). Edző: Marton Miklós.



Kapuvár: Vass K. – Horváth P., Bognár L., Kerékgyártó Á. (Kecskeméti), Véghelyi (Horváth K.), Simon M. (Böcskör Gy.), Gál I., Árki, Szabó Sz., Kecskés, Tar. Edző: Balog Zoltán.



Gsz.: Németh B., Farkas, Zámbó, Simon A.

Szenzációs első félidőt produkálva győzött a forduló rangadóján a Csorna.



Marton Miklós: – Az első félidőben ragyogó játékkal, sok gólhelyzetet kialakítva, kétgólos előnyt szereztünk, a második játékrészben kicsit visszavettünk, de így se forgott veszélyben a győzelmünk.



Böcskör Zsolt elnök: – Amíg nem tudunk felpörögni, addig nem várhatunk többet.



Győrszentiván–Gyirmót II 1–6 (0–4)



Győrszentiván, 200 néző. V.: Herm L.



Győrszentiván: Kapuváry – Stefanits (Kertész), Szalai Sz., Hanicz, Bieder T., Halász (Takács P.), Lenhardt, Vadász (Barta), Szabó P., Tóth P., Szabó K. Edző: Zsédely Attila.



Gyirmót II: Pálfi – Orbán, Horváth R., Csongrádi, Vólent (Horváth D.), Szegi, Présinger, Sandal (Horváth R.), Németh G. (Szabó Á.), Krebsz, Gelencsér. Edző: Tóth Norbert.

Gsz.: Tóth P., ill. Horváth R. (2), Sandal D. (2), Vólent, Gelencsér.



Az NB II-es szünet miatt jelentősen megerősödő Gyirmót a helyzeteit kihasználva megérdemelt győzelmet aratott a lelkesen küzdő, de helyzetek sokaságát kihagyó hazaiakkal szemben.

Jók: Tóth P., Bieder T., Szalai Sz., ill. Vólent.



Zsédely Attila: – Az egyesületünknél folyó munkát dicséri, hogy tartalékos csapatunk ellen a Gyirmót csak profikkal kiegészülve merte felvállalni a mérkőzést...



Tóth Norbert: – Az NB II-es szünet jelentősen befolyásolta a mérkőzés eredményét.



Jánossomorja–SFAC 1900 4–1 (3–0)

Jánossomorja, 120 néző. V.: Vadász Cs.



Jánossomorja: Liszkai K. – Kantó, Tóth II K., Gaál Z. (Borsodi), Gaál D., Maidics, Mikhely (György J.), Soós, Horváth, Tóth I K., Cseri G. (Takács). Edző: Varga Róbert.



SFAC: Bodorkos – Horváth T., Benczur, Szabó N., Kiss A. (Orsós), Fenyvesi M. (Guttyán), Németh L., Szucskó, Fenyvesi Á., Szilágyi, Kámán. Edző: Kocsis Tamás.



Gsz.: Tóth I K. (2), Horváth M., Maidics, ill. Szucskó.

Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazai csapat megérdemelten nyert.

Jók: Kantó, Mikhely, ill. Szucskó, Benczúr, Szabó, Horváth.



Varga Róbert: – Két utolsó meccsünket megnyertük, de az ilyen jellegű találkozóknak nem sok értelme van.



Kocsis Tamás: – Több ziccert is sikerült kialakítanunk, és ismét kapuba találtunk.



Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport, 10. forduló. 2018. 10. 14., vasárnap



Győrújfalu–Kajárpéc-Herold Trans 3-1

Dunaszeg–Abda 0-4

Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Győrzámoly 4-2

Rábapatonai Besenyő SE–Győrújbarát 1-4

Bőny–Enese 6-0

Börcs–Nagyszentjános 1-4

Téti Sokoró–DAC-UP 1-1

Kunsziget–Koroncó 3-6



Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport, 10. forduló. 2018. 10. 14., vasárnap



Levél–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 0-10

Rajka–Püski 3-1

Bősárkány–Hegyeshalom 0-2

Hédervár–Mosonmagyaróvár II 3-1

Kimle–Bódi Trans-Mosonszolnok 4-1

Dunakiliti–Károlyháza 6-0

Máriakálnok–Darnózseli 6-3

Mosonszentmiklós–MITE 1-1

Szabadnapos: Halászi.



Megyei II. Soproni csoport, 10. forduló. 2018. 10. 13., szombat



Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Nagycenk 8-2.



2018. 10. 14., vasárnap:



Lövő–Iván 2-3

MET-NA-Veszkény–Petőháza 0-4

Hegykő–Kópháza 5-0

Rábaszentandrás–Sopronkövesd 7-3

NRG Services-Rábapordány–Szany 0-5

Fertőd–Répcementi 2-2



Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport



Bakonyszentlászló–Bajcs 0-4

Veszprémvarsány–Mindszentpuszta 9-1

Pápateszér–Győrság 4-2

Pér–Töltéstava 2-0

Győri Cápák–Écs 1-8

Mezőörs–Vámosszabadi 2-3

Wunderbar-Pázmándfalu–Bakonyszentkirály 1-0

Sokorópátka–Tényő 2-4



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport



Ikrény–Rábaszentmihály 7-0

Rábacsécsény–Győrsövényház 2-0

Csikvánd–Dunaszentpál 1-1-nél félbeszakadt

Bezi–Gyarmat 1-4

Markotabödöge–Győrszemere 5-0

Újrónafő–Felpéc 2-1

Mecsér-Kóny 5-1

Gyömöre–Ásványráró 2-0



Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoport



Hotel Lajta Park–Várbalog 1-2

Győrújfalu II–Mosonszentmiklós II 3-7

MITE II.–Bácsa II 0-3

Kimle II–Dunasziget 5-1

Mosonudvar–Győrladamér 3-1



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport



Magyarkeresztúr–Kisfalud 0-10

Babót–Egyed 0-1

Mihályi–Szil 2-1

Osli–Farád 2-1

Jobaháza–Rábatamási 1-5

Vág–Rábakecöl 4-1

Bogyoszló–Bágyogszovát 0-0



Megyei III. Soproni csoport



Harka–Pereszteg 6-0

Ágfalva–TITA-Agyagosszergény 4-1

Egyházasfalu–Újkér 3-2

Répcevis–Sarródi Ászok 8-1

Zsira–Nagylózs 1-3

Tercia-Fertőendréd–Fertőrákos 5-0

SVSE–Sopronhorpács-Mészáros SE 3-2