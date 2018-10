Megyei foci - A csapat helyett az edzőt cserélték Nyúlon

A piros mezes nyúliak a dobogóról a kiesőzónába kerültek. Fotó: HBE

„Azt gondolom, az elmúlt hat évben az osztály egyik legkisebb költségvetéséből erőn felüli eredményeket értünk el. A bajnokság mellett a Keglovich-kupát kétszer is megnyertük, a Mitrópa-kupában pedig másodikak lettünk. Nyáron viszont jelentős változás történt a keretben, a tavalyi csapatból gyakorlatilag kilenc kezdőember, valamint Varga Péter vezetőedző távozott" – kezdte az elnök, aki sorolta, hogy a szakemberrel együtt öt játékos igazolt Lipótra, van, aki Csornán, van, aki Kapuváron, s olyan is, aki Ausztriában folytatta pályafutását.„Helyükre egyrészt a saját utánpótlásunkból kerültek fel játékosok, s jöttek az ETO és a Gyirmót »műhelyéből« is futballisták. Sajnos eddig nem úgy alakultak az eredmények, ahogyan terveztük, bár azzal tisztában voltunk, most más célokért kell küzdenünk, mint az elmúlt években. Alapból a biztos bennmaradást tűztük ki a társaság elé, amiben egyébként most is hiszünk, hogy meglesz. Ugyanakkor több pontot buktunk el, mint az elfogadható lenne, ezért is lépünk" – tette hozzá Stecina Krisztián, aki a futball alapigazságát jelentette ki a legfrissebb döntés kapcsán:„A csapatot ilyenkor nem tudjuk lecserélni, így az elnökség úgy döntött, az edzőt, Lenzsér Zsoltot váltja le. Zsoltnak köszönjük a munkáját, szerencsétlen időpontban lett a csapat edzője. Megtett mindent a jó szereplés érdekében, de úgy érezzük, új impulzus kell, amivel fel tudjuk rázni a csapatot. Egyelőre az utánpótlásunkban dolgozó Mondovics Dávid veszi át az első csapat irányítását, várhatóan a hátralévő őszi meccseken ő próbálja majd a veszélyzónából kihúzni a nyúli csapat szekerét" – tette hozzá Stecina Krisztián.A klubnál egyébként nem kongatnak vészharangot, a visszaeséssel számoltak, ugyanakkor az megnyugvással tölti el a klubvezetést, hogy az utánpótlás erős, s a létesítmény is folyamatosan (sz)épül.„A hét utánpótlás- és a felnőtt- mellett női és öregfiúk csapatunk is van. Több mint kétszázan sportolnak nálunk rendszeresen, így felelősséggel tartozunk irántuk. Arra törekszünk, hogy minél jobb körülmények között eddzenek ezek a játékosok. Arról nem beszélve, hogy ami most megépül Nyúlon, az itt is marad. Ellentétben a játékosokkal és az edzőkkel, akik – érthetően – jönnek-mennek" – utalt az elnök arra, hogy az elmúlt években a taoprogram jóvoltából megújult a pálya, az öltöző, lelátó épült, villanyvilágítás és műfüves pálya is van már, a közeljövőben pedig még egy focipályát alakítanak ki a sporttelepen, illetve a már meglévő napelemrendszer is bővül. Ezzel szeretnék elérni, hogy a rezsiköltség minél kevesebb legyen.„Fenntartható létesítményt szeretnénk. Az önkormányzat évi hatmillió forinttal és a taopályázathoz szükséges önrésszel segíti az egyesületet. Tartozunk a helyieknek azzal, hogy ezt a pénzt a leghasznosabban költjük el" – mondta végezetül a klubvezető.