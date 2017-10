Megyei foci - A Bácsa legyőzte a Rajkát + tabellák, eredmények, nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 24 pont

2. Ménfőcsanak 23

3. Nyúl 19

4. SFAC 18

5. Kapuvár 14

6. Hédervár 12

7. Öttevény 12

8. Gönyű 12

9. Jánossomorja 10

10. Bácsa 10

11. Beled 10

12. Hegyeshalom 8

13. Fertőszentmiklós 8

14. Rajka 6

15. Lébény 6

16. Győrszentiván 5

A bajnokság állása:

1. Koroncó 25 pont

2. Pannonhalma 25

3. Nagyszentjános 22

4. Abda 18

5. Tét 16

6. Győrasszonyfa 15

7. Győrújbarát 14

8. Rábapatona 12

9. Kajárpéc 11

10. Enese 10

11. Börcs 9

12. DAC-UP 9

13. Győrújfalu 7

14. Pápateszér 5

15. Bőny 4

16. Győrzámoly 3

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 25 pont

2. Mosonszolnok 22

3. Dunaszeg 19

4. Dunakiliti 16

5. Bezenye 16

6. Kimle 16

7. Darnózseli 14

8. Kunsziget 14

9. Máriakálnok 13

10. Püski 8

11. Károlyháza 8

12. MITE 6

13. Halászi 6

14. Ásványráró 5

15. Győrsövényház 4

16. Levél 0

A bajnokság állása:

1. Szany 22 pont

2. Répcementi 22

3. Petőháza 18

4. Vitnyéd 17

5. Rábaszentandrás 15

6. Nagycenk 15

7. Veszkény 11

8. Fertőd 10

9. Rábapordány 10

10. Iván 10

11. Hegykő 9

12. Bősárkány 8

13. Lövő 6

14. Kópháza 4

15. Sopronkövesd 0

A bajnokság állása:

1. Pér 24 pont

2. Győri Cápák 24

3. Écs 22

4. Sokorópátka 21

5. Bakonyszentkirály 16

6. Ikrény 16

7. Vámosszabadi 16

8. Győrság 14

9. Tényő 11

10. Pázmándfalu 11

11. Veszprémvarsány 10

12. Bajcs 9

13. Mezőörs 6

14. Bakonyszentlászló 2

15. Mindszentpuszta 1

16. Töltéstava 1

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 27 pont

2. Dunaszentpál 16

3. Mecsér 16

4. Felpéc 16

5. Rábacsécsény 14

6. Kóny 13

7. Csikvánd 12

8. Győrszemere 11

9. Újrónafő 11

10. Rábaszentmihály 11

11. Gyömöre 10

12. Bezi 10

13. MITE II. 5

14. Gyarmat 1

15. Bodonhely 0

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 21 pont

2. Várbalog 18

3. Soprt 36 15

4. Győrladamér 13

5. Bácsa II. 12

6. Dunasziget 12

7. Mosonszentmiklós II. 9

8. Győrújfalu II 9

9. Kimle II. 9

10. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 23 pont

2. Himod 22

3. Farád 21

4. Osli 18

5. Jobaháza 18

6. Rábakecöl 13

7. Kisfalud 13

8. Babót 11

9. Egyed 11

10. Bogyoszló 11

11. Vág 10

12. Mihályi 10

13. Bágyogszovát 9

14. Szil 8

15. Magyarkeresztúr 6

16. Szárföld 1

A bajnokság állása:

1. Sopronhorpács 15 pont

2. Ágfalva 15

3. Fertőrákos 13

4. Fertőendréd 13

5. Egyházasfalu 12

6. Csapod 10

7. Nagylózs 7

8. Pereszteg 6

9. Répcevis 4

A bajnokság állása:

1. Und 16 pont

2. Agyagosszergény 13

3. Harka 12

4. Zsira 12

5. Balf 9

6. Fertőd II. 7

7. Újkér 3

8. Sarród 0 (-1 pont)

SFAC 1900–Hédervár 3-2Nyúl–Hegyeshalom 4-1Kapuvár–Beled 1-0Győrszentiván–Öttevény 0-2Bácsa–Rajka 2-0Gönyű–Fertőszentmiklós 1-1Jánossomorja–Lipót 0-2Ménfőcsanak–Lébény 3-0(0–2)Győrszentiván, 150 néző. V.: Nyerges L.Győrszentiván: Kasza – Bieder A., Barta (Kapuváry), Stefanits, Szalai Sz., Hanicz, Sütöri (Ganzer), Vadász, Szabó P., Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Öttevény: Papp I. – Nagy G., Fuhrmann, Nagy L., Nagy R., Puter M. (Peczár), Varga J. (Tóth B.), Wágenhoffer, Lappints, Horváth B. (Németh M.), Keszei. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Nagy R. (2).Az Öttevény nagyon hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést: egy jobb oldali beadás után a kapufáról kipattanó labdát Nagy R. könnyedén belsőzte a kapuba. 0–1. A 30. percben egy öttevényi szöglet után a védőkről lepattanó labdát a hazaiak kapusa bravúrral védte. Bal oldali beadást követően a hazai védelem ismét nagyot hibázott: a középen üresen érkező Nagy R. könnyedén szerzett gólt a mérkőzés 35. percében. 2–0.Lendületesen kezdte a második félidőt a Győrszentiván, de a befejezésekbe mindig hiba csúszott. Az Öttevény őrizte az előnyét, míg a hazaiak csak gólhelyzetekig jutottak el, így a mérkőzés vendéggyőzelemmel zárult.Jók: senki, ill. Papp I., Keszei, Wágenhoffer, Nagy R.Zsédely Attila: – Hiába játszottunk mezőnyfölényben, a kapu előtt impotens játékot nyújtottunk. Két durva védelmi hibánkat pedig kihasználta az ellenfél.Germán Ferenc: – Mérsékelt teljesítménnyel, de az első félidei játékunk alapján megérdemelten nyertünk a lelkesen játszó hazai csapat ellen.(2–0)Sopron, Anger-réti pálya, 150 néző. V.: Szikra.SFAC 1900: Giczi – Németh V., Imre Sz., Fényes, Jakab P. (Kocsis), Varga G., Barkovics, Tóth P. (Füzi S.), Göndöcs (Keszeg), Honyák, Soós Á. Edző: Ágoston Zsolt.Hédervár: Endrődy – Benczinger, Molnár Á., Nagy Cs., Antalkovics (Szabados T.), Tóth N., Dankó (Varga B.), Jász, Ujvári T. (Újvári R.), Kovács K., Szabó Sz. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Barkovics, Tóth P., Honyák, ill. Kovács K., Jász.A hazaiak már 3–0-ra vezettek, amikor elkerülhető gólokat kaptak, így izgalmassá vált a végjáték. A játék képe és a helyzetek alapján azonban egy góllal mindenképpen jobbak voltak a piros-fehérek.Jók: Barkovics, Imre Sz., Tóth P., ill. Nagy Cs., Kovács K.Ágoston Zsolt: – Háromgólos vezetés után két óriási potyagóllal helyzetbe hoztuk az ellenfelet, ezért végül meg kellett szenvednünk a három pontért.Tiba Zoltán: – Legalább a második félidőt megnyertük...(1–1)Nyúl, 300 néző. V.: Móri.Nyúl: Szebényi – Kapa Márkó, Szabó A., Töltősi, Kapa Martin, Varga Zsolt (László N.), Varga P., Varga Zsombor (Véghelyi), Visy B., Rigó (Maracskó), Vörös Torma. Edző: Varga Péter.Hegyeshalom: Takács B. – Baranyai, Kónya, Máté G., Skoda, Farkas K., Tóth F., Gyenge (Papp Zs.), Sárközi, Szalka, Csányi (Gláser). Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Rigó, Szabó A., László N., Visy, ill. Skoda.Lendületesen kezdett a hazai csapat, gyorsan megszerezte a vezetést is, de a Hegyeshalom hamar egyenlített. A második félidőben feltörte a betömörülő vendégek védelmét a Nyúl és végül megérdemelten tartotta otthon a három pontot.Jók: Szabó A., Visy, Kapa Márkó, Varga P., ill. mindenki.Varga Péter: – Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, de úgy érzem, felőröltük az ellenfelünket és szép gólokat szereztünk.Menyhárt Dénes: – A megérdemelt hazai siker mellett kár az utolsó húsz percért.(0–0)Kapuvár, 400 néző. V.: Zám.Kapuvár: Vass K. – Horváth P., Böcskör Gy., Debreczeni, Németh P. (Lukácsi), Kerékgyártó (Magyar D.), Győrvári, Bognár L., Kiss Á., Kecskés, Nagy Á. (Varga T.). Edző: Józsa Péter.Beled: Gerencsér – Varga D., Farkas B. (Molnár M.), Varga T., Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor Sz., Nagy T., Szemes, Vass B. (Giczi). Edző: Szalka Péter.Gsz.: Kerékgyártó. Kiállítva: Varga D.A hazaiak több helyzetükből egyet kihasználtak, így a küzdelmes mérkőzésen végül megszerezték a három pontot a végére megfogyatkozó vendégek ellen.Jók: Kiss Á., Debreczeni, Kerékgyártó, Győrvári, ill. Gábor Sz., Torma.Józsa Péter: – Szépszámú közönség előtt kiszenvedtük a győzelmet.Szalka Péter: – Rendkívül gyenge színvonalú mérkőzésen az volt a kérdés, hogy tud-e valaki gólt rúgni. Sajnos azok nem mi voltunk.(1–0)Győr, 100 néző. V.: Czinder.Bácsa: Katona T. – Katona M., Posta, Kurucz, Kulcsár, Gajdos, Veller (Schofhauser), Katona V., Bögöly (Simigla), Sipos, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Rajka: Rohwild – Hirtl, Zilavy (Szirtl), Banyár, Lences (Gaszner D.), Zubán, Régely, Belovic, Szalai Zs., Baják, Derdák. Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Zubán (öngól), Veller.A végig fölényben játszó hazaiak magabiztos győzelmet arattak a kapura veszélytelen vendégek ellen.Jók: Posta, Sipos, Veller, ill. Régely, Baják.Korsós György: – A helyzetkihasználástól eltekintve minden úgy alakult, ahogy azt megbeszéltük a mérkőzés előtt.Rastislav Kunst: – A mérkőzés kimenetelét meghatározta az öngólunk.(1–0)Gönyű, 100 néző. V.: Erdélyi.Gönyű: Tóth M. – Kovács M., Bognár Á., Sovány (Máthé B.), Végh, Böcz A. (Lanzendorfen), Kiss Z., Czeitler, Tóth R., Hajmási, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Fertőszentmiklós: Zsirai – Galambos, Ratatics, Mészáros M. (Péter D.), Gergácz (Kovács Galavics M.), Kovács M., Kungl, Ambrus Cs., Ambrus A. (Fábián), Holzmann, Kovács B. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Hajmási, ill. Gergácz. Kiállítva: Hajmási.Jó iramú mérkőzésen a hazaiak gyorsan megszerezték a vezetést. Utána azonban feljavult a vendégek játéka és megérdemelten egyenlítettek.Jók: Tóth M., Kiss Z., ill. Galambos, Gergácz, Ambrus Cs., Holzmann.Kertész Balázs: – Korán megszerzett vezetésünk után leült a játékunk és rengeteg hiba csúszott a passzainkba, amit az ellenfél elkerülhető góllal megbüntetett, így ismét értékes pontokat veszítettünk el.Majoros Zoltán: – A mérkőzés előtt aláírtam volna az egy pontot, de így a találkozó után keserű a szánk íze.(0–2)Jánossomorja, 250 néző. V.: Fuhrmann J.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Kantó, Gaál Z., Gaál D., Cseri, Menyhárt, Soós (Horváth R.), Tóth I Kristóf, Horváth M., Maidics. Edző: Varga Róbert.Lipót: Takács N. – Bella, Bieder G., Varga R., Molnár M., Csete, Vojnisek (Virág), Varga T. (Skultéti), Schillinger (Györkös), Füleki, Zimonyi. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Bella, Varga T.Nemes gesztus előzte meg a mérkőzést: a Lipót felajánlotta a legutóbbi meccse bevételét a Jánossomorja volt játékosának, Hegedüs Bélának, aki korábban súlyos balesetet szenvedett. Ami a találkozót illeti, a jobb erőkből álló vendégek már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát és akár nagyobb különbséggel is győzhettek volna, ha a hazaiak kapusa, Tüske Adrián nem véd ilyen jó formában.Jók: Tüske, Kantó, ill. Varga R. Varga T., Molnár M., Schillinger.Varga Róbert: – Egy percig sem volt kérdéses, hogy melyik a jobb csapat.Cseri Mihály: – Az egész mérkőzésen fölényben futballozva, az első félidőben gólokat lőve, a másodikban pedig helyzeteket kialakítva magabiztosan nyertünk.(1–0)Győr-Ménfőcsanak, 250 néző. V.: Ratatics.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á., Veres, Visy, Szekeres (Póczik), Püspök (Pintér M.), Orbán G. (Nagy Sz.), Németh B., Böcskey, Nagy B. Edző: Mayer János.Lébény: Kovács G.– Horváth M., Domoszlai, Jakab, Pintér K. (Tar), Hegedüs, Élő (Meicz), Menyhárt, Szücs G., Molnár B. (Sallai), Németh D. Edző: Gulyás Imre.Gsz.: Visy, Nagy Sz., Pintér M.Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak végigtámadták a meccset, gólt mégis csak az első félidő végén sikerült rúgniuk. Előnyüket az utolsó tíz percben háromgólosra növelték és végül megérdemelten győztek.Jók: mindenki, ill. Hegedüs, Horváth M.Mayer János: – Ha nehezen is, de az első félidőben sikerült feltörni az ellenfél védelmét. Úgy érzem, győzelmünk megérdemelt.Gulyás Imre: – Ezer sebből vérző csapatunk remekül helytállt. Nagyon sajnálom, hogy az egyéni hibáinkat góllal büntette a Csanak.2017. 10. 07., szombatGyőrújbarát–Kajárpéc-Herold-Trans 3-1.2017. 10. 08., vasárnapDAC–Győrújfalu 2-2,Börcs–Bőny 2-1,Abda–Rábapatona 10-0,Győrasszonyfa–Téti Sokoró 1-0,Nagyszentjános–Pápateszér 1-0,Győrzámoly–Pannonhalma 0-2,Koroncó–Enese 7-0.Püski–Levél 3-2Darnózseli–Halászi 2-0Kimle–Ásványráró 7-0Bezenye–Bódi Trans-Mosonszolnok 0-5Győrsövényház–Dunakiliti 1-10Kunsziget–Dunaszeg 0-6Máriakálnok–MITE 3-2Mosonszentmiklós–Károlyháza 5-1Répcementi–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 0-0Sopronkövesd–Iván 0-2Kópháza–NRG Services-Rábapordány 1-1Lövő–MET-NA-Veszkény 3-2Rábaszentandrás–MG Zrt.-Hegykő 5-1Fertőd–Szany 2-2Nagycenk–Bősárkány 1-3Bajcs–Bakonyszentkirály 2-5Ikrény–Bakonyszentlászló 3-0Sokorópátka–Wunderbar-Pázmándfalu 5-3Győrság–Mezőörs 3-1Pér–Győri Cápák 2-1Vámosszabadi–Töltéstava 4-0Écs–Veszprémvarsány 5-0Tényő–Mindszentpuszta 1-1MITE II–Rábaszentmihály 3-3Bodonhely–Győrszemere 0-8Markotabödöge–Gyarmat 8-1Rábacsécsény–Kóny 2-1Bezi–Felpéc 2-4Csikvánd–Újrónafő 2-2Mecsér–Dunaszentpál 4-1Sport 36–Várbalog 2-3Hotel Lajta Park–Dunasziget 3-1Győrújfalu II–Bácsa II 2-5Mosonszentmiklós II–Kimle II 4-0Mosonudvar–Győrladamér 3-3Rábakecöl–Magyarkeresztúr 6-1Osli–Jobaháza 2-5Bágyogszovát–Rábatamási 3-4Egyed–Mihályi 3-1Himod–Szárföld 6-0Kisfalud–Babót 1-1Szil–Vág 2-2Farád–Bogyoszló 5-1Sopronhorpács-Mészáros SE–Ágfalva 2-1Nagylózs–Pereszteg 3-6Répcevis–Fertőrákos 1-3Tercia-Fertőendréd–Egyházasfalu 4-3Újkér–Sarródi Ászok 2-1Und–TITA Elektronika-Agyagosszergény 2-2Harka–Fertőd II 4-1