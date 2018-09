Megyei foci - 21 gólt rúgott a Lipót a SFAC-nak + eredmények, nyilatkozatok

6. fordulóKapuvár–Öttevény 0-0Beled–SC Sopron elmaradtCsorna–Gyirmót II 6-2Gönyű–Nyúl 4-4Bácsa–Pannonhalma 4-1Lipót–SFAC 21-0Fertőszentmiklós–Lébény 0-6Győrszentiván–Jánossomorja 1-3(13–0)Lipót, 200 néző. V.: Furmann József.Lipót: Takács – Molnár M., Csete (Schillinger R.), Nyári, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Vörös Torma (Rigó), Schillinger D., Kapa Márkó, Kapa Martin (Virág). Edző: Varga Péter.SFAC: Guttyán – Benczur, Szilágyi (Kocsis Gy.), Szabó N., Szucskó, Fenyvesi Á, Kocsis V. (Báti), Fenyvesi M., Orsós (Szabó K.), Németh L., Kiss A. Edző: Kocsis Tamás.Gsz.: Nyári (4), Zimonyi (4), Schillinger D. (4), Vörös Torma (3), Varga T. (2), Csete, Kapa Márkó, Kapa Martin, Rigó.A 3. percben a felszabadítani akaró Guttyán Vörös Tormába rúgta a labdát, amely a kapuba pattant. 1–0. A 8. percben Csete beadását Vörös Torma fejelte a hálóba. 2–0. A 11. percben Nyári ugratta ki Zimonyit, aki a kapust kicselezve a kapuba lőtte a labdát. 3–0. A 15. percben Vörös Torma beadását Varga T. fejelte be a hálóba. 4–0. A 22. percben egy szép lipóti támadás után Schillinger D. fejelte a labdát a hálóba. 5–0. A 24. percben a bal oldalról Kapa Martin óriási gólt lőtt a soproni kapuba. 6–0. A 25. percben Nyári helyezte a labdát a kapu közepébe. 7–0. A 32. percben Vörös Torma átadása után Nyári éles szögből a kapuba bombázta a labdát. 8–0. A 34. percben Zimonyi került helyzetbe és higgadtan a hálóba passzolta a labdát. 9–0. A 35. percben Csete került helyzetbe és a kapuba lőtt. 10–0. A 37. percben Zimonyi tizenegyesből szerzett gólt. 11–0. A 42. percben Zimonyi beadását Vörös Torma lőtte a hálóba. 12–0. A 45. percben Zimonyi fejelte a labdát a kapuba. 13–0. A 49. percben Kapa Márkó lőtt a soproni kapuba. 14–0. Az 53. percben Schillinger D. beadását Nyári lőtte a kapuba. 15–0. Az 55. percben Vörös Torma átadását Schillinger D. lőtte a hálóba. 16–0. A 67. percben Schillinger D. beadását Varga T. sodorta a hálóba. 17–0. A 68. percben Schillinger D. lőtt újabb gólt. 18–0. A 70. percben Rigó beadását Schillinger D. lőtte a hálóba. 19–0. A 77. percben Nyári egyéni alakítás után a hálóba lőtt. 20–0. A 85. percben Varga T. átadását Rigó lőtte a kapuba. 21–0. A 90. percben Nyári tizenegyesét Guttyán kivédte.Legalább két osztály különbség volt a két csapat között, a Lipót tetszés szerint érte el góljait a lelkesen küzdő soproniak ellen.Jók: Nyári, ill. Guttyán, Báti, Németh L., Benczur.Varga Péter: – Az elmúlt heti ellenfelünkkel szemben a soproni csapat minden nehézsége ellenére sportszerűségből jelesre vizsgázott.Gögl Gábor elnök: – Csapatunk ezúttal is becsülettel kiállt a klasszisokkal jobb otthonában. A helyi publikum vastapssal köszönte a sportszerűséget. Az elért eredmény üzenet Sopron vezetésének, hogy az az út, amelyiken ők járnak, a város számára helytelen.(0–3)Fertőszentmiklós, 50 néző. V.: Szikra G.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács Bálint (Kovács Benjamin), Magda, Keresztes, Csonka, Horváth R., Takács A.(Orbán B.), Tóth Sz., Szilágyi, Fülöp, Péter. Edző: Péter Dániel.Lébény: Molnár M. – Élő, Széles, Domoszlai, Csepi, Tóbiás (Szalka), Sallai, Skoda, Karcagi, Károlyi (Varga R.), Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Skoda (2), Szalka, Tóbiás, Csepi, Sallai.Jól tartotta magát a hazai csapat, de a Lébény így is kényelmesen szerzett három pontot.Jók: Bábel, Keresztes, ill. Skoda, Szalka.A hazai csapattól nem nyilatkozott senki.Tiba Zoltán: – Hoztuk a kötelezőt.(2–1)Győr, 100 néző. V.: Lukácsi CsabaBácsa: Ács – Katona M., Kurucz, Gajdos, Veller (Tóth M.), Szabó B., Bögöly (Simigla), Posta, Sipos, Kulcsár, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Pannonhalma: Baki – Salomvári (Ress), Németh L., Mészáros P., Erdélyi, Molnár Cs. (Bíró), Pintér, Forika, Csányi, Imre, Molnár G. (Gombolai). Edző: Pék László.Gsz.: Veller (2), Gajdos, Kalmár, ill. Németh L.A halványabb teljesítményt nyújtó hazaiak a végén magabiztosan hozták a kötelezőt a szervezett vendégek ellen.Jók: Mendel, Kurucz, Szabó B., Sipos, ill. Németh L., Forika.Korsós György: – Kulturált futballal kerekedtünk felül a kulturálatlanul viselkedő ellenfelünkön.Pék László: – Ragyogó futballidőben nagyon jó körülmények mellett kiváló játékvezetés. Gratulálok a hazaiaknak!(0–1)Csorna, 250 néző. V.: Héra Cs.Csorna: Dénes – Papp R., Zámbó, Fehér, Baranyai (Detrik), Farkas D., Csikós, Kerékgyártó, Visy, Simon A. (Sipőcz), Németh B. (Szakács). Edző: Marton Miklós.Gyirmót II: Pálfi – Szegi, Orbán, Horváth D. (Szabó Á.), Nagy B. (Mayer), Gelencsér Gy., Kovács Á. (Tóth E.), Csongrádi, Horváth R., Éri, Horváth Cs. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Kerékgyártó (2), Szakács (2), Zámbó, Simon A., ill. Éri, Gelencsér.Gyirmóti vezetés után a második félidőben hat gólt szerezve fordított a Csorna és kiütéses győzelmet aratott a bajnokaspiráns Gyirmót II felett.Marton Mikós: – Az első félidőben is sok helyzetet dolgoztunk ki, de ezeket kihagytuk, majd óvodás hibánknak következményeképp gólt kaptunk. A szünetben rendeztük sorainkat és megérdemelt győzelmet arattunk.Tóth Norbert: – Megérdemelt a hazaiak sikere.Kapuvár, 400 néző. V.: Baán A.Kapuvár: Vass – Kecskés, Szabó Sz., Horváth P., Bognár L., Gál I., Debreczeni (Böcskör Gy.), Horváth K., Véghelyi (Böcskör Zs.), Kerékgyártó, Tar. Edző: Balogh Zoltán.Öttevény: Molnár M. – Horváth M., Wágenhoffer, Keszei, Szücs G. (Németh M.), Nagy L., Lappints (Vígh), Nagy R., Horváth B. (Puter), Kovács P., Varga J. Edző: Germán Ferenc.Két jól felkészült csapat mérkőzésén férfias küzdelemben igazságos döntetlen született.Jók: Vass, Tar, ill. mindenki.Balogh Zoltán: – Látszott, hogy a két csapat tartott egymástól, és sajnos mi csak az utolsó tíz percben kezdtünk el futballozni.Bári Péter elnökségi tag: – Gratulálok mindkét csapatnak.(3–3)Gönyű, 150 néző. V.: Horváth Z.Gönyű: Szigony – Nagy M., Máté (Takács N.), Kovács M., Farkas, Sovány (Tarcsa), Végh, Póczik, Böcz (Kiss Z.), Püspök, Sárközi. Edző: Horváth Péter.Nyúl: Kiss A. – Németh M., Mió, Herczeg, Varga P., Varga T. (Györe), Gere, Bagó, Orbán, Töltősi, Hegyi (Fazekas). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Böcz (2), Püspök, Sárközi, ill. Orbán (2), Gere, Bagó.Az első félidőben a támadók jól használták ki a védelmek hibáit, így sok gólt láthattak a nézők. A második játékrészben a hazaiaknak ismét sikerült megszerezniük a vezetést, de az utolsó percekben nagy hibából két pontot veszítettek.Jók: Kovács M., Böcz, Sárközi, ill. Varga P., Orbán.Horváth Péter: – Ez egy agyonnyert mérkőzés volt, ahol elvesztettünk két pontot.Lenzsér Zsolt: – Egy csillaggal több van az égen, egy ponttal több a tabellán, nekem mindegyik fáj.(1–0)Győrszentiván, 200 néző. V.: Péter G.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Stefanits, Szalai, Hanicz, Takács P. (Barta), Bieder T., Halász (Kapuváry), Lenhardt, Vadász (Szabó P.), Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Jánossomorja: Pribránszki – Fettik, Tóth K., Cseri, Soós, Maidics (Gaál D.), Horváth M. (Dudás), Kantó, Gaál Z., Mikhely, Kovács K. (Takács B.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Bieder T., ill. Tóth K., Kovács K., Takács B.Nagy iramú, küzdelmes, párharcokkal tarkított mérkőzésen a hazai csapat ráfizetett a második félidő eleji kétperces rövidzárlatra. Összességében megérdemelt vendéggyőzelem született.Jók: Hanicz, Bieder T., ill. senki.Zsédely Attila: – Elöl is, hátul is óriási hibákat vétettünk, így nem érdemeltünk pontot.Varga Róbert: – Igazi csapatmunka volt.A Beled–SC Sopron mérkőzés Jakab Zoltán beledi elnökségi tag tragikus halála miatt elmaradt.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Dunaszeg–Rábapatonai Besenyő SE 3-2. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Győrzámoly–Koroncó 2-5, Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Abda 0-10, Bőny–Nagyszentjános 2-1, Börcs–Kajárpéc-Herold Trans 2-3, Enese–DAC-UP 0-2, Téti Sokoró–Győrújbarát 0-5, Kunsziget–Győrújfalu 1-4.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Levél–Kimle 2-5. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Rajka–MITE 1-2, Halászi–Mosonmagyaróvár II 3-2, Hédervár–Bősárkány 7-1, Dunakiliti–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 1-2, Károlyháza–Püski 0-3, Máriakálnok–Bódi Trans-Mosonszolnok 9-0, Mosonszentmiklós–Hegyeshalom 2-2. Szabadnapos: Darnózseli.6. forduló. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Lövő–Rábaszentandrás 2-4, MET-NA-Veszkény–Kópháza 1-1, Szany–Nagycenk 11-1, Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Hegykő 4-0, NRG Services-Rábapordány–Répcementi 0-3, Fertőd–Sopronkövesd 1-1. 2018. 09. 16., vasárnap, 16.30 óra: Petőháza–Iván 9-0.6. forduló. 2018. 09. 16., vasárnap, 11 óra: Győri Cápák–Mezőörs elmaradt, Bajcs–Écs 8-2. 2018. 09. 16., vasárnap, 14 óra: Veszprémvarsány–Győrság 1-0. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Pápateszér–Vámosszabadi 4-1, Mindszentpuszta–Tényő 1-4, Wunderbar-Pázmándfalu–Töltéstava 0-0, Sokorópátka–Pér 8-2. 2018. 09. 16., vasárnap, 16.30 óra: Bakonyszentlászló–Bakonyszentkirály 6-3.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Rábaszentmihály–Győrszemere 3-0. 2018. 09. 16., vasárnap, 11 óra: Bezi–Győrsövényház 1-5. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra:, Csikvánd–Felpéc 3-0, Markotabödöge–Rábacsécsény 5-1, Kóny–Újrónafő 5-0, Gyömöre–Gyarmat 6-3, Ikrény–Mecsér 3-2.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Győrújfalu II–MITE II 4-2, Mosonszentmiklós II–Várbalog 7-4. 2018. 09. 16., vasárnap, 11 óra: Dunasziget–Hotel Lajta Park 0-2, Mosonudvar–Kimle II 0-2. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Győrladamér–Bácsa II 3-2.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Magyarkeresztúr–Himod 0-10. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Babót–Bágyogszovát 5-1, Mihályi–Osli 3-1, Jobaháza–Szil elmaradt, Rábatamási–Kisfalud 2-2, Vág–Farád 1-1, Egyed–Rábakecöl 1-1.6. forduló. 2018. 09. 15., szombat, 16 óra: Harka–Egyházasfalu 2-2. 2018. 09. 15., szombat, 17 óra: SVSE–Pereszteg 1-1. 2018. 09. 16., vasárnap, 11 óra: Répcevis–TITA-Agyagosszergény 2-3, Tercia-Fertőendréd–Újkér 8-2, Zsira–Csapod 2-4, Sarródi Ászok–Fertőrákos 1-6. 2018. 09. 16., vasárnap, 16 óra: Sopronhorpács-Mészáros SE–Nagylózs 2-0.