Megyei foci - 12 gólt kapott a Fertőszentmiklós, négyet rúgott a Kapuvár + eredmények, fotók, nyilatkozatok

Gyirmót II–Gönyű 2-0SC Sopron–Bácsa 6-3FAC–Lébény 0-3Pannonhalma–Kapuvár 1-4Fertőszentmiklós–Győrszentiván 0-12(0–1)Pannonhalma, 100 néző. V.: Szikra.Pannonhalma: Baki – Forika, Imre, Molnár B. (Hartl), Csollány (Bíró), Csányi, Pintér (Molnár G.), Németh L., Gombolai, Erdélyi, Sándor. Edző: Karácsony Tamás.Kapuvár: Vass – Horváth P., Bognár L., Böcskör Gy. (Kecskés), Debreczeni, Kerékgyártó (Kecskeméti), Győrvári, Simon (Árki), Gál, Tar, Horváth K. Edző: Balogh Zoltán.Gsz.: Németh L., ill. Tar (2), Győrvári, Horváth K.Az első tíz perc puhatolózó mezőnyjátéka után Győrvári Sz. lövését bravúrral védte Baki. 17. p: Pintér szabadrúgása centikkel a kapu fölé vágódott. 34. p: Debreceni megpattanó lövése alig kerülte el a hazai kaput. 35. p: Egy kapuvári védelmi hibát kihasználva Gombolai lépett ki, de nagy helyzetben mellélőtt. 36. p: Győrvári 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 0–1. 45. p: Horváth 18 méteres lövését tolta kapufára nagy bravúrral Baki. 49. p: Simon kapott sárga lapot egy csúnya utánrúgásért, a szabadrúgást Forika ívelte a kapu elé, Németh L. a léc alá csúsztatta. 1–1. 52. p: Imre B. oldalról kevéssel lőtt fölé. 56. p: Szöglet után Tar közelről lőtt a hálóba. 1–2. 75. p: Pannonhalmi bedobás után eladott labdából Horváth K. lőtt a kapuba. 1–3. 79. p: Tar tíz méterről kilőtte a hosszú sarkot. 1–4.A sok sebből vérző hazai csapat 75 percig méltó ellenfele volt a jó erőkből álló kapuvári együttesnek, amely szinte az összes lehetőségét gólra váltotta. A vendégcsapat győzelme megérdemelt.Jók: Németh L., ill. Tar, Győrvári, Horváth K.Pék László: – Amíg az erőnk tartott...Balogh Zoltán: – Megérdemelt győzelmet arattunk a lelkesen játszó hazai csapat ellen.(2–1)Sopron, 350 néző. V.: Herm L.Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen, Tóth A., Gáncs, Holzmann P., Gere (Varga G.), Tóth P., Honyák (Keszeg), Galambos, Kocsis Á. (Kovács A.). Edző: Ágoston Zsolt.Bácsa: Ács – Kulcsár (Mendel), Kiss B., Posta, Bögöly (Simigla), Sipos, Szabó K., Kurucz, Kalmár, Gajdos, Veller (Tóth N.). Edző: Korsós György.Gsz.: Galambos (2), Honyák (2), Kocsis Á. (2), ill. Gajdos, Kalmár, Kiss B.A megyei első osztály színvonalát meghaladó, gólgazdag mérkőzést és kitűnő játékvezetést láthattak a szurkolók. A hazaiak magabiztos játékkal győzték le a jó erőkből álló vendégcsapatot.Jók: Tóth O., Kelemen, Honyák, Galambos, Kocsis Á., ill. Ács, Gajdos, Kalmár.Ágoston Zsolt: – Öt-egyes vezetésünknél mi befejeztük a mérkőzést. A jó erőkből álló Bácsa vérszemet kapott, ezért a mérkőzés vége nehézre sikerült.Korsós György: – Produkciónk a „nem merem" és a „nem akarom" közös szülöttje volt. Gratulálok a hazai csapatnak.(0–0)Sopron, Anger-réti pálya, 100 néző. V.: Csirke R.SFAC: Guttyán – Kiss A., Farkas D., Benczur, Horváth T., Saif, Fenyvesi Á. (Kocsis V.), Németh L., Fenyvesi M., Ebubechukwu (Busa), Szilágyi Á. (Szabó K.). Edző: Kocsis Tamás.Lébény: Molnár M. – Oláh, Széles, Élő, Károlyi, Domoszlai, Szalka (Takács B.), Csepi (Varga R.), Tóbiás, Horváth M. (Hegedüs), Skoda. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Skoda (2), Tóbiás.Az erős szél a támadásba lendült vendégcsapatot zavarta inkább, gyakran megtréfálta a támadásvezetést, illetve a beadásoknál jelentett gondot. Az első félidő gól nélküli állása után a fordulást követően már jobban alkalmazkodott ehhez a körülményhez a lébényi csapat és a 70. és 90. perc között eldöntötte a mérkőzést. A SFAC kezdő támadásépítésben is előrelépett, de egyelőre még nem sok veszélyt jelentettek a kapura.Jók: Németh L., Kiss A., Farkas D., ill. Skoda, Domoszlai, Széles.Kocsis Tamás: – Végre már csapatjátékot is produkáltunk.Tiba Zoltán: – Nehéz mérkőzés volt, de a végén sikerült a fölényünket gólokra váltani.(0–1)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Ábrahám T.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács B., Cserge, Keresztes, Csonka Sz., Magda, Iliszi, Takács N., Dukai, Kovács B., Horváth R. Edző: Péter Dániel.Győrszentiván: Szabó K. – Litresits, Bieder A., Stefanits, Szalai Sz., Halász, Vadász (Barta), Szabó P., Tóth P., Lenhardt (Takács P.), Bieder T. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Bieder T. (4), Tóth P. (4), Takács P. (2), Szalai Sz. (2).Szorosabb első félidő után a vendégek a második félidő elején hamar eldöntötték a találkozót.Jók: Bábel, Cserge, ill. Bieder T., Tóth P., Takács P., Szalai R.Zsédely Attila: – Egy fokkal jobb meccs volt, mint a tegnapi Szeged–Fradi.(1–0)Gyirmót, V.: Horváth M.Gyirmót II: Pálfi – Horváth R. (Tóth E.), Orbán, Horváth Cs., Szegi, Kovács Á., Csongrádi (Szabó), Németh G., Szalánszki, Horváth D. (Gelencsér), Éri. Edző: Tóth Norbert.Gönyű: Tóth M. – Nagy M., Kovács M., Farkas, Sovány (Tóth R., 49.), Végh, Póczik, Böcz, Kiss (Takács, 73.), Püspök, Sárközi (Tarcsa, 76.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Orbán I., Szalánszki. Kiállítva: Szalánszki (86.).A Gyirmót irányította a mérkőzést, közben a keresztléc kétszer is kisegítette Tóth kapust, de Orbán szép lövése talált utat a kapuba a 10. percben. A Gönyű kontrákkal próbálkozott. A második félidőben Tóth bravúrja után Szalánszki lőtte be a mérkőzés második gólját az 57. percben. A Gyirmót megérdemelten győzött a szervezetten futballozó Gönyű ellen.Tóth Norbert: – Helyzeteink alapján megérdemelt győzelmet arattunk.Horváth Péter: – Függetlenül az eredménytől, mindig örömmel jövök Gyirmótra. Kiváló játékvezetés mellett 1–1-nek kellett volna jönnie, helyette 2–0-ás hátrányba kerültünk, de elmarasztalni nem tudom a csapatomat, mert nagyszerűen játszottak.2Győrújbarát–Kunsziget 3-2Győrújfalu–Dunaszeg 0-2Rábapatonai Besenyő SE–Börcs 4-1Nagyszentjános–Téti Sokoró 1-1DAC-UP–Győrzámoly 1-1Koroncó–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 11-0Abda–Bőny elmaradtKajárpéc-Herold Trans–Enese 1-0MITE–Máriakálnok 2-2Hegyeshalom–Károlyháza 7-2Darnózseli–Halászi 1-1Bősárkány–Levél 6-1Kimle–Mosonszentmiklós 1-1Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Rajka 0-2Bódi Trans-Mosonszolnok–Hédervár 0-0Mosonmagyaróvár II–Dunakiliti 3-1Szabadnapos: PüskiRépcementi–MET-NA-Veszkény 5-1Iván–Szany 0-6Hegykő–Fertőd 11-1Rábaszentandrás–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 2-2Sopronkövesd–Petőháza 1-5Kópháza–Lövő 4-0Nagycenk–NRG Services-Rábapordány 3-8Écs–Mindszentpuszta 4-2Bakonyszentkirály–Győri Cápák 16-0Győrság–Bakonyszentlászló 1-2Töltéstava–Bajcs 4-3Pér–Pápateszér 1-3Mezőörs–Sokorópátka 2-1Wunderbar-Pázmándfalu–Vámosszabadi 5-1Tényő Veszprémvarsány 4-2Dunaszentpál–Rábaszentmihály 13-1Győrsövényház–Ásványráró 2-2Győrszemere–Ikrény 0-2Mecsér–Gyömöre 1-0Rábacsécsény–Kóny 2-1Újrónafő–Bezi 5-1Felpéc–Markotabödöge 1-5Gyarmat–Csikvánd 0-3Bácsa II–Dunasziget 3-0Győrújfalu II-Kimle II 3-2Hotel Lajta Park–Mosonudvar 9-1MITE II–Mosonszentmiklós II 3-4Várbalog–Győrladamér 5-0Farád–Magyarkeresztúr 3-1Osli–Bogyoszló 2-0Rábakecöl–Rábatamási 2-2Bágyogszovát–Vág 0-3Himod–Mihályi 6-1Kisfalud–Jobaháza 1-2Szil–Babót 2-3Csapod–Harka 2-1TITA-Agyagosszergény–Tercia-Fertőendréd 0-1Újkér–Zsira 0-4Egyházasfalu–Ágfalva 2-2Pereszteg–Répcevis 6-3Fertőrákos–Sopronhorpács-Mészáros SE 2-2