Megyei foci - 11 gól Lipóton, gólínség Beleden és Héderváron - eredmények+nyilatkozatok

Duna Takarák Megyei I. osztály 8. forduló

Hegyeshalom–SFAC 1900 1–5 (0–3)

Hegyeshalom, 100 néző. V.: Horváth M.



Hegyeshalom: Takács B. – Máté G., Kónya, Papp Zs. (Orosz), Gyenge, Baranyai R., Tóth F., Skoda, Farkas K., Szalka (Gláser), Pál G. (Herczeg K.). Edző: Menyhárt Dénes.



SFAC: Giczi – Göndöcs (Kocsis), Fényes, Honyák, Soós (Németh L.), Tóth P. (Füzi), Németh V., Horváth P., Imre Sz., Barkovics, Varga G. Edző: Ágoston Zsolt.



Gsz.: Gyenge, ill. Honyák (2), Barkovics (2), Varga G.

A 16. percben egy szabadrúgás után Barkovics fejes góllal szerzett vezetést a vendégeknek. 0–1. A 29. percben Varga G. (0–2), a 32. percben Honyák lőtt gólt. (0–3). A 62. percben Gyenge szépített. 1–3. A 76. percben Barkovics közelről nem hibázott. 1–4. A végeredményt a 89. percben Honyák állította be. 1–5.

Összességében a vendégek végig irányították a mérkőzést. Elsősorban a hazaiaknál lényegesen jobb teljesítményt nyújtó és többet futó középpályássoruknak köszönhetően, így végül ilyen különbséggel is megérdemelten nyerték meg a találkozót.

Jók: Takács B., Máté G., Orosz, ill. Honyák, Varga G., Barkovics.



Menyhárt Dénes: – Gratulálok az ellenfélnek a megérdemelt győzelemhez.



Ágoston Zsolt: – Úgy érzem, már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, de a csapatomra jellemző, hogy ugyanúgy folytattuk tovább és ennek köszönhető a nagyobb különbségű győzelem.

Török Zoltán



Beled–Gönyű 0–0

Beled, 150 néző. V.: Péter G.



Beled: Gerencsér – Giczi, Molnár M. (Németh Á.), Szemes, Könczöl, Molnár Z. (Horváth Á.), Torma, Gábor Sz., Farkas B., Nagy T., Vass B. Edző: Szalka Péter.



Gönyű: Vörös – Máté Sz., Kovács M., Bognár Á., Végh, Böcz A., Kiss Z. (Sovány), Czeitler, Hajmási (Tóth R.), Papp T., Lanzendorfen. Edző: Kertész Balázs.



Az első félidőben a hazai csapatnak a szünet után viszont a gönyűieknek volt több helyzete, így igazságos döntetlen született.

Jók: Gábor Sz., Torma, Könczöl, Molnár Z., ill. mindenki.



Szalka Péter: – A mérkőzésen inkább a küzdelem dominált. A jelenlegi helyzetünkben az egy pont is jó.



Kertész Balázs: – Küzdelmes és sportszerű mérkőzésen úgy gondolom, közelebb álltunk a győzelemhez.



Lébény–Loland-Nyúl 0–4 (0–2)

Lébény, 400 néző. V.: Csirke.



Lébény: Kovács G. – Horváth M., Mészáros P., Domoszlai, Tar, Sallai (Molnár B.), Boczor, Meicz, Menyhárt (Juhász B.), Szücs G., Németh D. (Jakab). Edző: Gulyás Imre.



Nyúl: Szebényi – Szabó A. (Maracskó), Kapa Martin, Kapa Markó, Varga Zsolt (Kecskeméti), Rigó, Varga P., Varga Zsombor, Németh M., Vörös Torma M., Visy (Samodai). Edző: Varga Péter.



Gsz.: Rigó (3), Vörös Torma M. Kiállítva: Mészáros P.

A jobb erőkből álló nyúli csapat magabiztosan és gyorsan fuballozva győzte le a gyengébb napot kifogó hazaiakat.

Jók: Boczor, ill. Rigó, Vörös Torma M., Varga Zsombor, Németh M.



Gulyás Imre: – Szerettük volna a bajnokcsapat játékát megnehezíteni, ez azonban nem sikerült. Helyzeteket viszont ki tudtunk dolgozni, de gólt ma azokból sem tudtunk lőni.



Varga Péter: – Meghatározó játékosaink hiányoztak, de nagy öröm, hogy a fiatalok remekül játszottak. Úgy, mint az egész csapat.



Fertőszentmiklós–Jánossomorja 0–2 (0–1)

Fertőszentmiklós, 200 néző. V.: Ábrahám.



Fertőszentmiklós: Zsirai – Kovács Galavics M., Galambos, Ratatics, Mészáros M., Kovács M., Kungl, Ambrus Cs., Kovács B., Péter D. (Ambrus A.), Fábián (Gergácz). Edző: Majoros Zoltán.



Jánossomorja: Tüske – Gaál Z., Fettik (Gaál D.), Tóth I Kristóf, Cseri G., Menyhárt B., Soós M. (Horváth R.), Maidics (György J.), Tóth II Kristóf, Kantó, Horváth M. Edző: Varga Róbert.



Gsz.: Tóth II Kristóf, Maidics. Kiállítva: Tóth I Kristóf.

Mindkét csapat győzelemre játszott, ám amíg a hazaiak kihagyták a lehetőségeiket, addig a vendégek a helyzeteik közül kettőt kihasználtak, így megérdemelten nyertek.

Jók: senki, ill. Tüske, Gaál Z., Menyhárt B., Kantó, Horváth M.



Majoros Zoltán: – A kihagyott helyzetek sokasága és egy ajándékba adott gól eldöntötte a mérkőzést. Sajnos a fiatal csapatunk így nem tud egyenletes teljesítményt nyújtani.



Varga Róbert: – Remélem, ezzel a győzelemmel jó szériába kerül a csapat. Nagy örömömre szolgált, hogy újra egységes csapatként játszottunk.



Lipót-Pékség–Győrszentiván 8–3 (3–2)

Lipót, 200 néző. V.: Krasznai.



Lipót: Takács N. – Schillinger (Györkös), Molnár M., Csete (Vojnisek), Bella, Füleki, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Varga R., Skultéti (Virág). Edző: Cseri Mihály.



Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A. (Mideczki), Barta, Stefanits, Szalai Sz., Hanicz, Vadász (Ganzer), Szabó P. (Szántó), Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.



Gsz.: Zimonyi (5), Füleki (2), Csete, ill. Vadász, Szalai Sz., Szántó.

A lipóti csapat már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. A második játékrészben pedig valósággal kivégezte az egyébként bátran futballozó Győrszentivánt.

Jók: Zimonyi (a mezőny legjobbja), mindenki, ill. Szalai Sz., Barta.



Cseri Mihály: – Mindent a támadójátéknak alárendelve, rengeteg helyzetet kidolgozva és szép gólokat lőve magabiztosan nyertünk.



Zsédely Attila: – Örülök a három gólnak. Több pozitívumot nem tudok mondani a teljesítményünkről.



Rajka Green–Herold Trans-Ménfőcsanak 0–1 (0–1)

Rajka, 200 néző. V.: Baán.



Rajka: Madácsi – Hirtl, Banyár, Ivanko, Zubán, Belovic (Dubny), Markó (Rohwild), Régely, Baják, Derdák, Lences (Zilavy). Edző: Rastislav Kunst.



Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á., Veres, Visy, Szekeres (Orbán G.), Püspök (Nagy Sz.), Németh B., Nagy B., Böcskey, Csonka (Balogh L.). Edző: Mayer János.

Gsz.: Nagy B. Kiállítva: Madácsi.

Gyenge színvonalú mérkőzésen egy lesgyanús körülmények között esett góllal vitte el a három pontot Rajkáról a Ménfőcsanak.

Jók: Baják, Hirtl, ill. mindenki.



Rastislav Kunst: – Helyzetek nélküli mérkőzés volt. A mi hibánk után rúgott gólt az ellenfél.



Mayer János: – Nagyon szeretem a focit és annak minden formáját.



Hédervár–Kapuvár 0–0

Hédervár, 200 néző. V.: Horváth Z.



Hédervár: Babos – Kiss Á., Dankó (Tóth N.), Szabó Sz., Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Nagy Cs., Jász, Ujvári T. (Újvári R.), Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.



Kapuvár: Vass – Horváth P., Debreczeni, Németh P., Varga T., Magyar D. (Bödecs), Győrvári, Kiss Á., Kecskés, Nagy Á. (Böcskör Zs.), Kerékgyártó. Edző: Józsa Péter.



Harcos, de nem látványos mérkőzést láthattak a szurkolók, amelyen végül pontosztozkodás született.

Jók: Kovács K., Molnár Á., Szabados G., Jász., ill. Debreczeni, Németh P., Győrvári, Varga T.



Tiba Zoltán: – Sok lehetőségünk volt, sajnos azonban ezúttal nem sikerült gólt rúgnunk. A második félidőben jól játszottunk, de a legfontosabb, a gól hiányzott.



Józsa Péter: – A küzdelem dominált a kilencven perc során, mindez értékes pontot eredményezett.



Öttevény–Bácsa 0–2 (0–1)

Öttevény, 100 néző. V.: Vadász.



Öttevény: Papp I. – Puter G. (Germán), Wágenhoffer, Keszei, Varga J., Nagy L., Lappints, Nagy R., Puter M., Hécz (Fuhrmann), Horváth B. Edző: Germán Ferenc.



Bácsa: Katona T. – Katona M., Posta, Kurucz, Kulcsár Á., Gajdos, Veller (Simigla), Katona V. (Mendel), Bögöly, Sipos M., Kalmár B. (Bárdosi). Edző: Korsós György.



Gsz.: Gajdos, Veller.

A vendégek szinte maradéktalanul kihasználták a gólszerzési lehetőségeiket, így győzelmük megérdemelt.

Jók: senki, ill. mindenki.



Germán Ferenc: – A vendégek vezető gólja után görcsösen játszottunk. Gratulálok a bácsai csapatnak.



Korsós György: – Remélem, hogy ezzel egy nagyon jó csapat otthonában elért győzelemmel fordulóponthoz érkeztünk az őszi szezon derekán. Minden játékosomnak köszönöm a hozzáállását.



Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport 8. forduló.

2017. 10. 01., vasárnap, 16 óra

Rábapatona–Koroncó 1-2,

Bőny–Abda 0-5,

Kajárpéc-Herold-Trans–Börcs 3-1,

Győrújfalu–Győrújbarát 1-6,

Pannonhalma–DAC 3-1,

Pápateszér–Győrzámoly 3-2,

Téti Sokoró–Nagyszentjános 2-3,

Enese–Győrasszonyfa 8-0.



Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport 8. forduló.

2017. 09. 30., szombat

Dunaszeg–Máriakálnok 5-1.

2017. 10. 01., vasárnap

Ásványráró–Mosonszentmiklós 1-5,

Halászi–Bezenye 0-0,

Kimle–MITE 1-1,

Levél–Darnózseli 0-4,

Dunakiliti–Püski 6-2,

Károlyháza–Győrsövényház 1-2,

Bódi Trans-Mosonszolnok–Kunsziget 3-1.



Megyei II. Soproni csoport 8. forduló.

2017. 09. 30., szombat

Iván–Kópháza 3-2.

2017. 10. 01., vasárnap

MET-NA-Veszkény–Répcementi 1-2,

NRG Services-Rábapordány–Lövő 8-2,

Bősárkány–Sopronkövesd 5-0,

Szany–Nagycenk 7-0,

MG Zrt.-Hegykő–Fertőd 1-5,

Petőháza–Rábaszentandrás 2-1.



Pálya-Vasút Megyei III. Győr-Keleti csoport 8. forduló.

2017. 10. 01., vasárnap

Veszprémvarsány–Sokorópátka 0-4,

Győri Cápák–Tényő 1-0,

Bakonyszentkirály–Pér 1-2,

Mezőörs–Bajcs 3-1,

Wunderbar-Pázmándfalu–Győrság 2-2,

Töltéstava–Ikrény 1-8,

Mindszentpuszta–Vámosszabadi 0-5,

Bakonyszentlászló–Écs 1-7.



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport 8. forduló.

2017. 10. 01., vasárnap

Kóny–Bezi 7-3,

Gyarmat–Rábacsécsény 1-2,

Győrszemere–Markotabödöge 1-2,

Dunaszentpál–Bodonhely 10-1,

Újrónafő–Mecsér 1-0,

Rábaszentmihály–Csikvánd 1-1,

Gyömöre–MITE II 9-1.



Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoport 8. forduló.

2017. 09. 30., szombat

Bácsa II–Mosonudvar 10-0,

Kimle II–Hotel Lajta Park 0-4.

2017. 10. 01., vasárnap

Várbalog–Mosonszentmiklós II 5-0,

Győrladamér–Sport 36 0-2,

Dunasziget–Győrújfalu II 4-2.



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport 8. forduló.

2017. 09. 30., szombat

Magyarkeresztúr–Kisfalud 0-4,

Bogyoszló–Rábakecöl 4-2.

2017. 10. 01., vasárnap

Szárföld–Farád 1-2,

Mihályi–Himod 1-2,

Rábatamási–Egyed 2-1,

Jobaháza–Bágyogszovát 2-1,

Vág–Osli 3-6,

Babót–Szil 0-1.



Megyei III. Soproni A csoport 8. forduló.

2017. 10. 01., vasárnap

Egyházasfalu–Sopronhorpács-Mészáros SE 3-2,

Fertőrákos–Tercia-Fertőendréd 2-0,

Pereszteg–Répcevis 3-2,

Csapod–Nagylózs 4-1.



Megyei III. Soproni B csoport 8. forduló.

2017. 10. 01., vasárnap

Fertőd II–Újkér 6-2,

TITA Elektronika-Agyagosszergény–Harka 3-5,

Zsira–Und 1-3.