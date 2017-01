Megyei csapatok a pályán - Mérkőzések futószalagon

Az élvonalbeli Gyirmót FC Győr már szerdán pályára lép, 14.30 órakor az NB II-ben remekül szereplő Credobus-Mosonmagyaróvárt fogadja felkészülési találkozón.



Mindkét együttes pályára lép a hétvégi Alcufer-kupán is, az emléktornát szombaton és vasárnap rendezik a győri Magvassy-csarnokban.



A másik másodosztályú gárda, a Swietelsky-SVSE kedd délután Nyitrán vendégszerepelt.



FC Nitra–Swietelsky-SVSE 3–1 (2–0)



SVSE, I. félidő: Heinrich – Fazakas, Sifter, Kovács Galavics, Szabó L., Kovács D., Szellák, Nagy P., Soós B., Garda, Erdélyi. II. félidő: Gelei – Tóth D., Tóth Jérémy, Fehér Z., Zimormja, Deme, Kapacina, Erdélyi, Horváth P., Batizi-Pócsi, Harangozó. Szakmai igazgató: Supka Attila. Soproni gólszerző: Horváth P.



Harmadosztályú csapataink közül az ETO FC Győr hétvégén az Alcufer-kupán lép pályára, ahogy a Csornai SE és a Gyirmót II is. Érdekesség, hogy a tornán ezúttal nem 16, hanem 17 csapat vesz majd részt. Az említett együttesek mellett parkettre lép még a Lipót, az Öttevény, a Nyúl, a Gönyű, a Bágyogszovát, a DAC, az Ajka, a Ménfőcsanak, a Kapuvár, a Pénzügyőr, a Pápa és a Bácsa is.



Az ETO január 21-én 13 órától a SFAC vendége lesz.



Fordulót rendeznek ma a férfi futsal Magyar Kupában. A két megyei csapat közül a címvédő Rába ETO 19 órakor Zalaegerszegen lép pályára, s a Göcsej elleni visszavágó formalitásnak tűnik, a zöld-fehérek ugyanis 13–1-re nyertek múlt héten Győrben.



Izgalmas találkozóra készül azonban a Bőny Szavill-Consulting, amely ma 18.30 órakor a Dunakeszi Kinizsit fogadja a Magvassy-csarnokban. A bőnyiek 4–3-ra kaptak ki az első találkozón így maradt esélyük kiharcolni a legjobb négy közé kerülést. A meccsen az új igazolás, a Kincsemtől érkező Mészáros Dominik is bemutatkozhat.