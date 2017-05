Megye foci - Megsérült egy játékos és a bírót is lecserélték Öttevényen

Bár volt már rá példa – nemrég épp a Ferencváros–Vasas OTP Bank Liga-mérkőzés játékvezetőjét, Farkas Ádámot váltotta fel sérülés miatt a találkozón alapvonali játékvezetőnek kijelölt Bognár Tamás –, érdekesség, hogy le kellett cserélni az egyik hétvégi megyei I. osztályú összecsapás bíróját.



A kijelölt játékvezető az Öttevény–Jánossomorja összecsapás nyolcadik percében kapott az Achilleséhez, s jelezte kollégáinak, nem tudja folytatni a mérkőzést.



A szabályok szerint ilyenkor az első számú asszisztens léphet a helyére. Ő Gőgös Balázs volt, aki annak ellenére, hogy ebben az osztályban még nem vezetett meccset, magabiztosan ragadta magához a sípot. Egyébként rutinos játékvezetőnek számít, csaknem száz megyei I. osztályú összecsapáson volt már asszisztens. Nem is volt baj az ítéleteivel, a találkozó gond nélkül ért véget.



Igaz, nem mindenkinek. A hajrában ugyanis súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a vendégek egyik játékosa, György Jakab Bence.



„A futballista bokája sínylett meg egy összecsapást, a lába egy percen belül a duplájára dagadt" – mesélte Varga Róbert, a Jánossomorja edzője.



„Szinte biztos voltam benne, hogy eltört a lába, s a szalagjai is elszakadtak – folytatta a tréner. – Gondolkodtunk, hogy kihívjuk a mentőket, de a játékosunk úgy döntött, elég ha autóval beviszik a kórházba."



Ott kiderült, szerencsére nem akkora a baj. A röntgen ugyanis nem mutatott ki törést, s az orvosok szerint a futballista szalagjai sem szakadtak el. Ennek ellenére jó néhány találkozót ki kell hagynia.



„Mivel cserénk már nem volt, kevesebb játékossal fejeztük be a mérkőzést. Ő a harmadik komolyabb sérültünk, Öttevényre is csupán két mezőnyjátékos-cserével utaztunk. Ezért is nyilatkoztam, hogy a találkozó kimenetele már hét közben eldőlt" – tette hozzá Varga Róbert edző.