Megvásárolná a San Siro Stadiont az AC Milan új tulajdonosa

"Szeretnénk, ha a klubnak rövid időn belül saját stadionja lenne, de tudjuk, hogy Olaszországban ez nem lehetséges egyik napról a másikra. Akár a San Siro, akár egy újonnan épülő létesítmény, de saját stadionra van szükség" - nyomatékosította pénteken az új vezérigazgató, Marco Fassone.



Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnök és médiamágnás csütörtökön jelentette be, hogy lezárult az AC Milan eladása. A kínai befektetőket képviselő Rossoneri Sport Investment Luxemburg elnevezésű cég 740 millió eurót fizet a tulajdonjog 99,93 százalékáért a Fininvestnek.



Fassone - aki korábban a városi rivális Internazionale, valamint a Juventus ügyvezetőjeként is dolgozott - kifejtette, a klubot üzemeltető gazdasági társaság tőzsdei bevezetésével szeretnék a veszteséges vállalkozást ismét nyereségessé tenni. Hónapokon belül létrehoznak egy kínai székhelyű céget, amelynek kereskedelmi és marketingfeladatai lesznek, ettől is a bevételek növekedését várják.



A Rossoneri Sportot a kínai befektető, Li Jung-hung irányítja, de a teljes tulajdonosi szerkezetet még nem hozták nyilvánosságra, ezért a milánói önkormányzat maffiaellenes területért felelős politikusa, David Gentili felszólította a céget, hogy fedje fel a hátterét. Megjegyezte, a városvezetésnek fontos tudnia, pontosan kik használják a San Siro Stadiont.



Marco Fassone a csapattal kapcsolatos terveikről elmondta, rövid időn belül versenyképes és ambiciózus együttest szeretnének létrehozni, amely a lehető leghamarabb, már a 2018/19-es idényben főtáblás lesz a Bajnokok Ligájában. "Az európai szövetség adott nekünk egy kis előnyt, amikor úgy döntött, hogy jövőre Olaszországot már négy csapat képviselheti a csoportkörben. Biztos vagyok benne, hogy az AC Milan is ott lesz" - közölte.



A milánói piros-feketék ötször nyerték meg a legrangosabb kontinentális klubsorozatot, de legutóbb a 2013/14-es szezonban jutottak főtáblára.



A klubvezető hozzátette, sztárjátékosok és tehetséges fiatalok egyaránt szerepelnek majd a keretben, ezért is fontos céljuk, hogy 18 éves kapusuk, Gianluigi Donnarumma mielőbb hosszú távú szerződést írjon alá.



Az új vezérigazgató szerint jelenleg 60-70 százalék az esélye, hogy a nyári felkészülést a mostani vezetőedző, Vincenzo Montella irányításával kezdi a csapat.