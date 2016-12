Megvásárolja és bővíti stadionját Gulácsiék klubja

A német labdarúgó-bajnokságban második helyezett RB Leipzig megvásárolja a hazai mérkőzéseinek otthonául szolgáló stadiont, amelyet 42 500 fősről 57 ezresre tervez bővíteni.



A Red Bull Arenát, amelyet a 2006-os világbajnokságra építettek, az élvonalba nyáron feljutott lipcsei klub eddig bérelte.



"Nagyon örülünk, hogy bejelenthetjük: hosszú, de gyümölcsöző tárgyalásokat követően megvásároljuk a Red Bull Arenát" - közölte Oliver Mintzlaff klubelnök.



A tulajdonos, Michael Kölmel üzletember szerint "logikus eladni a stadiont annak, aki a legtöbbet használja", már csak azért is, mert a lipcsei csapat jelenleg Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen áll a Bundesligában.



A tranzakcióhoz és a bővítéshez a városi tanács beleegyezésére is szükség lesz, de a munkálatok 2018 előtt semmiképpen nem kezdődnek el.



A Lipcse - amelynek kapuját rendszeresen Gulácsi Péter védi és pályaedzője Lőw Zsolt - szerdán 3-0-ra kikapott Münchenben, de 16 forduló után így is hat ponttal előzi meg a tabellán a Dárdai Pál vezetőedző irányította, harmadik helyezett Hertha BSC-t.