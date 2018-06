Megvan az első európai kieső - Lengyelország-Kolumbia 0-3

FIFA világbajnokság, H csoport, 2. forduló. Kazany, vezette: Ramos (mexikói).Lengyelország: Szczesny – Piszczek, Bednarek, Pazdan (Glik, 80.) – Bereszynski (Teodorczyk, 72.), Krychowiak, Zielinski, Góralski, Rybus – Lewandowski, Kownacki (Grosicki, 57.). Szövetségi kapitány: Adam Nawalka.Kolumbia: Ospina – Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica – Aguilar (Uribe, 31.), Barrios – Juan Cuadrado, Quintero (Lerma, 72.), James Rodríguez – Falcao (Bacca, 78.). Szövetségi kapitány: José Pekerman.Gól: Mina (40.), Falcao (70.), Cuadrado (75.)Kolumbia abszolút megérdemelten nyeri meg a meccset, a lengyeleknek nem volt itt ma esélyük, ezzel az is biztossá válik, hogy búcsúznak a tornától. Kolumbia még nem jutott tovább, de ha így futballozik, nehezen elképzelhető, hogy ne lépne tovább.Öt perc hosszabbítást rendel el a mexikói játékvezető.Lewandowski átlövését bravúros mozdulattal tolja a léc fölé Ospina!Uribe majdnem sarokkal szerez gólt! Kicsit rosszul találja el, így nem volt benne erő, a gólvonalról kivágják a lengyelek.Ospinát kell ismét ápolni, cserét is kérne a kapus, csakhogy már az összes lehetőséget kihasználta Kolumbia. Valahogy ki kell bírnia ezt a pár percet.Most meg Ospina állítja meg a lengyeleket! Amikor helyzetbe kerülnek, akkor a kolmbiai kapus mutat be egy nagy védést, egy bedobás után Krychowiakhoz jut el a labda, akinek közeli lövését védi Ospina.A lengyeleket még az ág is húzza: Pazdan nem tudja folytatni, Glik jön a sérült védő helyére.Falcaót is lehívja Pekerman, jön Bacca az utolsó bő tíz percre.Nem lassítanak Falcaóék, most James Rodríguez ad egy újabb forintos labdát, Cuadrado roboghat vele ziccerig, nincs, aki lépést tartson vele, majd elteszi Szczesny mellett is, 3-0 Kolumbiának. Lengyelország a kiesés szélén - vagy talán már azon túl is.Bereszynskit cseréli le a lengyel kapitány, őt Tedorczyk váltja. Csere Kolumbiánál is, az imént remek gólpasszt adott Quintero helyére Lerma jön.Quintero remek labdát adott Falcaónak, akivel szemben csak Szczesny állt, Falcao pedig nem egy olyan csatár, aki ezt elrontaná, és bepasszolja a jobb alsóba, 0-2.Picit alábbhagy a kolumbiai dominancia, viszont az iménti, Lewandowski felé ívelt labdán túl a lengyelek sem tudnak lehetőségig jutni.Az eddigi legnagyobb lengyel helyzet! Egy indítással Lewandowski lép ki, Ospina nem jött ki a kapujából, majd a lengyelek klasszis csatára a kapusba rúgja a helyzetét - bár mire lőhetett, egy picit rosszabb szögbe került.Cserélnek a lengyelek, Kownackit hívja le Nawalka, Grosicki jön be.Quintero előtt nyílik meg a terület egy újabb átlövésre, ezt most blokkolják. Ezt a szögletet most kifejelik a lengyelek, Cuadrado jó 25 méteres kísérlete pedig jócskán elmegy a kapu fölött.Cuadrado kap egy remek indítást, végül visszaveszi a labdát - a lendületből érkező Falcao elé passzol, aki futtából fölé vágja. Lengyelország eddig nem tudott váltani.Quintero tüzel távolról, de ez nem okozott gondot Szczesnyre.Folytatódik a meccs, egyik szövetségi kapitány sem cserélt a szünetben.Megérdemelten vezet Kolumbia az első félidőt követően: bár kevés említésre méltó esemény akadt, de egy remekbe szabott góllal végül vezetéshez jutott Kolumbia. Lengyelországtól lényegesen több kell a folytatásban!Négy percet tesz rá az első félidő végén a mexikói játékvezető.GÓÓÓÓL! Vezet Kolumbia! Érett is nagyon az utóbbi percekben! Egy remekbe szabott szögletkombináció után James Rodríguez íveli lágyan az ötösre, ahol Mina megelőzi Szczesnyt, és befejeli a kapuba, 0-1!Lengyelország alig tudja megtartani a labdát ellenfele térfelén, sorra jönnek a kolumbiai támadások.Cuadrado szlalomozik el több lengyel védő között is a tizenhatoson belül, erősen középre lőtt labdáját azonban kivágják. A korner után sem szabadul fel a lengyel kapu.Cuadrado távoli lövése megy el a lengyel kapu mellett.Kényszerű csere Kolumbiánál, Aguilar nem tudja folytatni, hordágyon kell levinni őt. Uribe jön a helyére.Megint egy lendületes támadás Kolumbiától, James Rodríguez indítja Falcaót, aki kicsit kisodródik, a középen érkező Cuadrado elé sarokkal tenné oda, de lefülelik a lengyelek. A szögletet is kibólintják.Átveszi a meccs irányítását Kolumbia, megint Quintero, most az alapvonalról adna laposan középre, de Pazdan tisztázni tud.Egy ígéretes kolumbiai kontra, de hosszú a passza James Rodrígueztől. Marad a labda Kolumbiánál, de Quintero sem tudja pontosan megjátszani a kissé üresen maradt James Rodríguezt.Most Davinson Sanchez pakol oda Lewandowskinak - nem látványos a meccs.Két dinamikus együttes, arra nem fogadnánk, hogy marad a 0-0, még ha az első bő tíz perc nem is hozott nagy helyzetet - de ritmus van a meccsben.Lewandowski lép rá véletlenül a földön fekvő Mina kezére. Focit eddig keveset láttunk.Egy veszélytelen beadást húz le Ospina, csakhogy Kownacki nem húzza vissza a lábát: ápolni kell a kapust egy rövid ideig, de szerencsére nincs nagy gond, folytatni tudja.Eddig a keménységben mutatkozik meg mindez, amiről a meccs előtt írtunk: komoly párharcok zajlanak a pályán, egymás után jönnek az igen kemény ütközések.- A lengyelek kezdték a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, mindkét együttes számára roppant fontos meccs következik, amelyik gárda ma pont nélkül marad, az búcsúzhat a világbajnokságtól. A tét tehát óriási - kiderül, ez mennyire nyomja rá a bélyegét a mai játékra.Egyaránt nagyot botlott az első fordulóban a H csoport továbbjutásra leginkább esélyesnek ítélt két csapata, a lengyel és a kolumbiai. Mivel a kvartett második fordulójának zárómeccsén éppen egymás ellen játszanak Kazanyban, vasárnap 20 órától, ugyanúgy győzelmi kényszerben lesznek, mivel egy újabb vereség megpecsételné a sorsukat. A szenegáliakkal szemben 2-1-re alulmaradó lengyel válogatott és a japánok által 2-1-re legyőzött - a harmadik perctől emberhátrányban játszó - kolumbiaiak meccsének kimenetele teljesen bizonytalan, már csak azért is, mert világversenyen eddig még egyszer sem futottak össze. Az sem igazán mérvadó, hogy legutóbbi találkozójukon, amely egy barátságos mérkőzés volt 2006-ban Chorzówban, a dél-amerikaiak nyertek 2-1-re. Az előzetes hírek szerint a vasárnapi meccsen mindkét válogatott új összetételben lép pályára, több poszton lesz változás a kezdőcsapatokban. A lengyeleknél például a védelem oszlopának számító Kamil Glik futhat ki a pályára. A védő teljesen kigyógyult vállsérüléséből, és sokat tehet azért, hogy a csapat védelme - amely ki-kihagyott az afrikaiakkal szemben - ezúttal végig megbízhatóan teljesítsen. A kolumbiaiaknál José Pékerman szövetségi kapitány ismét bevetheti az alapegyüttes játékosaként az egyik legnagyobb sztárt, James Rodriguezt, akit az első meccsen egyórányi játék után le kellett cserélnie, a Bayern München támadó középpályása ugyanis gyorsan felépült vádlisérüléséből. Hogy kiélezettnek ígérkező küzdelemnek néznek elébe a felek, jól példázzák a kolumbiaiak kiváló csatára, Radamel Falcao szavai is, aki így nyilatkozott: "minden labdáért óriási lesz a harc, olyan lesz ez a csata, mint egy világbajnoki döntő".Lengyelország: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazda, Rybus - Krychowiak, Linetty - Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki - Lewandowski.Kolumbia: Ospina - Arias, Mina, Zapata, Mojica - Barriso, Aguilar - Cuadrado, James Rodriguez, Muriel - Falcao.