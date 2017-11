Megteltek a lelátók az FTC-DVSC meccsen - fotók

Vereséggel búcsúzott Soprontól a Haladás

Swietelsky Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)

FTC-siker a rangadón

Ferencváros-Debreceni VSC 2-1 (0-0)

Legyőzte az Újpest a Vasast Dunaújvárosban

Vasas SC-Újpest FC 0-1 (0-0)

A Videoton egy félidő alatt eldöntötte a Mezőkövesd elleni meccset

Videoton FC - Mezőkövesd Zsóry FC 4-0 (3-0)

Hajrágóllal nyert a Balmazújváros a DVTK ellen

Diósgyőri VTK-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2 (1-1)

A Haladás 2-1-re kikapott Sopronban a vendég Paks csapatától szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában. A szombathelyieknek ez volt az utolsó mérkőzésük "albérletükben", ugyanis elkészült a stadionjuk.A Haladás immáron hat bajnoki óta nyeretlen, miközben a Paks sikerével egy három mérkőzésből álló nyeretlenségi szériát tört most meg.OTP Bank Liga, 15. forduló:Sopron, 1100 néző, v.: Erdősgólszerzők: Tóth M. (91.), illetve Bartha (82.), Szabó J. (86.)sárga lap: Simon Á. (72.)Swietelsky Haladás: Király - Polgár, S. Wils, Jagodics, Bosnjak - Kiss B., Tóth M., Halmosi - Kiss T. (Martínez, 68.), Németh M. (Rácz, 88.), K. Mészáros (Williams, 58.)Paksi FC: Verpecz - Vági, Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Simon Á. - Papp K., Bertus, Bartha, Szakály D. (Haraszti, 74.) - Kulcsár D. (Hahn, 74.)Az első félidőben gyakorlatilag mindkét kapus munka nélkül maradt, inkább a mezőnyben "csordogált" a játék, majd szórványos füttyszó kísérte a csapatokat az öltözőbe.A folytatásban sem nagyon változott a játék képe, a támadók rendre rossz megoldásokat választottak, így sokáig egyetlen komoly helyzet sem alakult ki.A 82. percben aztán az egyetlen igazi lehetőségét gólra váltotta a vendégcsapat, igaz, Bartha találatához a szerencse is kellett. Négy perccel később egy szöglet után újra egy "lecsorgóból" szerzett gólt a Paks - a védő Szabó volt eredményes -, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. Tóth 91. percben szerzett gólja csak szépségtapasz volt hazai oldalon.A Ferencváros 2-1-re legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 15. fordulójának rangadóján, ezzel együtt elvesztette éllovas pozícióját, miután a Videoton jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte.A mérkőzést közel húszezer néző előtt rendezték meg, miután három és fél év elteltével megállapodtak egymással a Ferencváros vezetői, illetve a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai, akik most először léptek be a 2014 nyarán átadott létesítménybe.Az FTC sorozatban harmadszor győzött, míg a DVSC kilenc veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után kapott ki, ezt megelőzően legutóbb augusztusban szenvedett vereséget.OTP Bank Liga, 15. forduló:Groupama Aréna, 19 125 néző, v.: Andó-Szabógólszerzők: Varga R. (58.), Priskin (60.), illetve Jovanovic (84.)sárga lap: Lovrencsics G. (72.), Bőle (88.), illetve Ferenczi (55.), Tőzsér (64.), Bódi (73.)Ferencvárosi TC: Dibusz - Lovrencsics G., Botka, Blazic, Pedroso - Gorriarán, Spirovski - Priskin (Batik, 91.), Paintsil (Bőle, 88.), Varga R. - BödeDVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi - Jovanovic, Mengolo (Takács T., 63.) - Bódi, Tőzsér, Varga K. (Tisza, 86.) - KönyvesNémi meglepetésre az első negyedóra enyhe, de meddő debreceni mezőnyfölényt hozott, majd rákapcsoltak a hazaiak, s bár helyzetet kezdetben nem igazán tudtak kidolgozni, húsz perc elteltével már ők irányították a játékot. Az első félidő hajrájában aztán egyértelművé vált az FTC fölénye, több lehetősége is adódott, de vagy Nagy hárított, vagy hiba csúszott a befejezésbe. A szünet előtti percekben a Debrecen is eljutott egyszer-kétszer az ellenfél kapujáig, komoly veszélyt azonban nem jelentett.A pihenőt követően is többet volt a házigazdáknál a labda, s a fölényük hamarosan gólokban is megmutatkozott: előbb egy kapu előtti kavarodásnál a góllövőlistát vezető Varga Roland talált be, majd két perccel később Priskin ollózó mozdulattal duplázta meg az előnyt. A DVSC hátránya tudatában támadni kezdett, de kezdetben mezőnyfölénynél többre nem futotta az erejéből. A 84. percben aztán Jovanovic révén sikerült a szépítés, az egyenlítés azonban már nem jött össze.Az Újpest 1-0-ra nyert a Vasas vendégeként Dunaújvárosban szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában.A találkozót azért rendezték Dunaújvárosban, mert a Vasas a saját otthona felújításának ideje alatt épp az újpesti Szusza Ferenc Stadiont használja a hazai meccsein, de nem lehetett pályaválasztó aktuális ellenfelének otthonában.A lila-fehérek négy nyeretlenül megvívott mérkőzés után győztek újra.OTP Bank Liga, 15. forduló:Dunaújváros, 1500 néző, v: Iványigólszerző: Novothny (68.)sárga lap: Pávkovics (42.), Novothny (45.), Mohl (88.)Vasas: Kamenár - Benes (Vaskó, 34.), James, Burmeister - Hangya (Szivacski, 53.), Berecz, Kleisz, Vogyicska (Király, 80.) - Remili, Gaál, Kulcsár T.Újpest: Pajovic - Balázs B., Litauszki, Pávkovics, Pauljevic - Simon K. (Nwobodo, a szünetben), Sankovic, Windecker, Zsótér (Mohl D., 77.) - Nagy D. (Tischler, 89.), NovothnyKiegyenlített mezőnyjátékkal telt az összecsapás első félidejének túlnyomó része, majd a játékrész hajrájában a Vasas cserejátékosa, Vaskó előtt adódott egy igazán komolynak tűnő gólszerzési lehetőség, de a védő nem találta el a labdát. A szünetre így 0-0-s állásnál vonultak el a felek.A fordulás után kezdeményezőbben lépett fel az Újpest, amely aztán a nagyon aktív Novothny Soma góljával a félidő derekán megszerezte a vezetést. A lila-fehérek a folytatásban is irányították a mérkőzést, támadóbban léptek fel, mint ellenfelük, így megérdemelten "vitték haza" a győzelemért járó három pontot.A Videoton az első félidőben lőtt három góllal alapozta meg a sereghajtó Mezőkövesd elleni sima, 4-0-s győzelmét a felcsúti Pancho Arénában, a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 15. fordulójában.A székesfehérvári csapat jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a Ferencvárost, s az élre állt a tabellán.OTP Bank Liga, 15. forduló:Felcsút, 1233 néző, v.: Karakógólszerzők: Lazovic (7., 66.), Henty (16.), Scepovic (36.)sárga lap: Scepovic (45+2.), Vinícius (61.), illetve Szalai A. (13.), Cseri T. (25.)Videoton: Kovácsik - Fiola, Vinícius, Juhász R. (Tóth B. 71.), Stopira - Nego, Varga J., Pátkai - Lazovic (Szabó B. 77.), Scepovic, Henty (Géresi 62.)Mezőkövesd: Tujvel - Lázár P., Hudák, Szalai A., Vadnai - Iszlai, Koszta, Mlinar (Tóth B. 46.), Keita, Cseri T. (Baracskai 46. helyette Strestík 73.) - Novák Cs.Lazovic kiválóan eltalált szabadrúgásával már a mérkőzés elején vezetést szerzett a Videoton. Hátrányba kerülve a Mezőkövesd támadott inkább, de ismét a hazaiak lőttek gólt, méghozzá érdekes körülmények között: Lazovic kiugratásából Henty volt eredményes, az asszisztens nem jelzett lest, de úgy tűnt, Karakó befújta, majd később a játékvezető mégis megadta a találatot. A folytatásban is többet birtokolta a labdát a vendégcsapat, mégis a fehérváriak növelték előnyüket: Lazovic beadását Scepovic továbbította a kapuba.Szünet után visszavettek a tempóból a csapatok: a Mezőkövesd láthatóan beletörődött a vereségbe, míg a Videoton nem erőltette a góllövést. Egy szép támadás végén Lazovic négyre növelte a hazai előnyt, egyben beállította a végeredményt is.Az újonc Balmazújváros a 94. percben büntetőből szerzett góllal 2-1-re győzött Debrecenben, a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában.A DVTK sorozatban három megnyert mérkőzés után kapott ki, míg Horváth Ferenc együttese harmadszor nyert a szezonban, s a tizedik helyre lépett előre a tabellán.OTP Bank Liga, 15. forduló:Debrecen, 1968 néző, v.: Farkasgól: Karan (31.), illetve Tamás (20.), Arabuli (94.- 11-esből)sárga lap: Forgács (34.), Lipták (66.), Óvári (80.), Antal (93.), illetve Vajda (44.), Haris (70.), Tamás (82.)piros lap: Lipták (92.)Diósgyőr: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Forgács - Ugrai, Vela, Kocsis, Nono - Joannidisz (Óvári 71.), Szarka (Bacsa a szünetben)Balmazújváros: Pogacsics - Póti, Rus, Tamás, Uzoma - Vajda, Sigér, Orovecz (Haris 69.), Majszuradze - Zsiga (Rácz 60., Batarelo 90.), ArabuliAz első félórában egyértelműen a vendégek akarata érvényesült. A Balmazújváros agresszíven védekezett, s rendre veszélyes kontrákat vezetett, a 20. percben pedig a vezetést is megszerezte. A hazaiak eközben feltűnően pontatlanul játszottak, rengeteg volt a rossz passz Bódog Tamás együttesénél, amely ennek ellenére - váratlanul - egy szabadrúgást követő fejesből egyenlíteni tudott. A félidő hajrájában a hazaiak uralták a játékot, ám egy-két veszélyesebb lövésnél többre nem jutottak.A második játékrész lényegesen eseménytelenebb volt az elsőnél. A csapatok nem igazán találtak fogást a másikon, így leginkább mezőnyjáték zajlott a pályán, kevés helyzettel. Tíz perccel a vége előtt aztán a vendégek ziccert hibáztak, s úgy tűnt, ez volt a meccslabda, ám - már a ráadásban - egy újabb szép vendégtámadás végén Lipták csak kézzel tudott menteni, az ezért megítélt büntetőt pedig Arabuli nem hibázta el.