Megszórta a Budaörsöt az ETO, de mégsem örülhet igazán

A tabella:

1. FTC-Rail Cargo Hungaria 25 24 - 1 836-563 48 pont

2. Győri Audi ETO KC 25 24 - 1 821-554 48

3. Érd HC 25 18 - 7 707-605 36

4. Dunaújvárosi Kohász KA 25 16 2 7 704-615 34

5. Siófok KC 25 16 1 8 718-675 33

6. GVM Europe-Vác 25 15 1 9 781-693 31

7. Kisvárdai KC 25 12 2 11 597-615 26

8. Alba Fehérvár KC 25 9 4 12 655-686 22

9. DVSC-TVP 25 10 2 13 639-677 22

10. Budaörs 25 8 1 16 689-763 17

11. MTK Budapest 25 4 4 17 626-737 12

12. Békéscsabai ENKSE 25 5 1 19 640-773 11

13. Kecskeméti NKSE 25 3 1 21 575-796 7 1

4. Vasas SC 25 1 1 23 566-802 3

A bajnoki cím sorsa egészen az utolsó forduló végéig nyitott kérdés marad, a tabella élén szereplő két csapat, a Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria együttese között dől majd el a versenysorozatban szerzett össz-gólkülönbségnek köszönhetően.

A Budaörs KSN KFT – Győri Audi ETO KC mérkőzésre 2018. május 20-án (vasárnap) 17.15-ös kezdettel a Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnokban, a Bócz László – Wiedemann Viktor játékvezető-páros vezényletével kerül sor.

A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

A forduló előtt jobb gólkülönbségének köszönhetően még a Győr vezette a bajnokságot, a Ferencvárossal szemben előnye hét gól volt.A 26. forduló vasárnapi játéknapján az FTC Kecskeméten győzött magabiztosan, a Győr viszont nehezen hozta a Budaörs elleni kötelező győzelmet. Utóbbi csapat a találkozó 22. percéig vezetett, és végül 33 gólt dobott a Bajnokok Ligáját múlt héten megnyerő győrieknek.A Ferencváros a győriekkel szembeni hátrányából így hatgólos előnyt kovácsolt magának.A záró fordulóban szerdán a győriek a Békéscsaba, a népligetiek a Vác együttesét fogadják.Kecskeméti NKSE - FTC-Rail Cargo Hungaria 19-46 (8-23)Budaörs KSN-Győri Audi ETO KC 33-47 (16-20)Budaörs - Győri Audi ETO KC 33-47 (16-20)Budaörs, vezeti: Bócz László, Wiedemann Viktor.60.perc - Az utolsó támadást a Budaörs vezetheti,10 másodperc a meccsből. Elképesztő, bepattan valahogy Hornyák lövése, így 33-47-re nyer az ETO, de "csak" +267-es a gólkülönbségünk. Hat a hátrány az utolsó forduló előtt!60.perc - Ez már végeredmény Kecskemétről: 46-19-re nyer a Fradi, így +273-as a gólkülönbsége a Fradinak.60.perc - Jön az utolsó perc: tizennégy góllal vezet az ETO, de ez kevés - tekintve, hogy a Fradi kiütéssel nyer Kecskeméten, hiszen az utolsó percre fordulva 46-19-re vezetnek a Hírös városban.59.perc - Lukács tizenötre növeli a győri előnyt, szépen belejött az ETO a második félidőben, 30-45. Pásztor most talpról a bal felsőbe, 31-45. Groot válaszol, 31-46 - potyognak a gólok, Ertl a szélről, 32-46.56.perc - Pálos-Bognár a kapufát találja telibe, Althausnak pedig óriási szerencséje van, mert Althaus ziccerét ugyan megfogja, de a kezéről továbbcsorog, egészen a gólvonalon túlra, 29-42, az eddigi legnagyobb különbség!55. perc - Pásztor fordul be a hatoson, 29-39.52.perc - Puhalák remek csuklómozdulatával újra nyolccal vezetünk, 28-36-nál kér időt a Budaörs. A Fradi közben nem lassít, és 22 góllal vezet Kecskeméten. Oftedal a tizenharmadik találatát szerzi, meglépünk kilenccel.49.perc - A Fradi viszont továbbra is hengerel, hússzal vezet az FTC Kecskeméten - mindez összesítésben hatgólos előnyt jelent a mieinkhez képest.48.perc - Támadóhiba után jöhetünk megint: Groot tör be lendületesen, nyolccal vezetünk, 33-25! Pálos-Bognár talpról, ez kijön Kiss Éváról, Pásztor viszont másodjára már nem ront, 26-33. Időt kér az ETO.46.perc - Oftedal a 11. gólját szerzi meg ma - a kapufától Wéningerre, majd a gólvonal mögé pattan a labda, 25-32. Tartjuk a hat-hétgólos előnyt, egyelőre ezt nem tudjuk növelni - a Fradi jelenleg néggyel jobb nálunk a gólkülönbség terén.45.perc - Megismétlődik az iménti szituáció: Pásztor ugyan betörése után gólt szerez, de újabb üreskapus gólt szerzünk, 23-30.44.perc - Szöllősi-Zácsik a szaggatottról vágja a léc alá - az üresen maradt kaput viszont kihasználjuk, 22-29.42.perc - Hatgólos, 27-21-es ETO-vezetésnél támad a Budaörs - elrontják viszont a hazaiak. Van viszont síp, Ambros Martin az óra miatt reklamál ,majd kap sárgát, viszont támadhatunk. Kiskartal második két perce - Oftedal megint, hét az előny, 28-21.39.perc - A Fradi tartja 15 gólos előnyét Kecskeméten, tehát kell még az ETO-tól az eredményes játék, jelenleg kettővel jobb az összesített gólkülönbsége a Ferencvárosnak.36.perc - 22-18-ra vezet az ETO. Eladott labda a hazaiaknál, de nincs belőle lerohanás. Bódit rántja le Kiskartal a jobb szélen, ez két perc - mi több, bő fél percen át kettős emberelőnyben a Győr. Oftedal bevágja a büntetőt, 18-23.32.perc - Oftedal már a hetedik találatát szerzi - egyértelműen húzóember, ma is. Amorim hiánya érződik persze a falban, de javul az ETO teljesítménye - miközben a Fradi erőt demonstrál Kecskeméten.31. perc - A Budaörs kezdte a második félidőt.SZÜNETJön a félidő utolsó perce - labdavesztés után Zsigmondnak van egy kis szerencséje, 16-19. Pár másodperc mindössze, de Groot ezt is kihasználja egy gólra! 20-16-ra vezetünk a szünetben! Közben a Fradi gálázik, a félidőben már 15 góllal vezet Kecskeméten.Zsigmond beállóból, négy gólra jön vissza a Budaörs, 15-19.Oftedal harcol ki hetest: a felső lécről vágódik be a lövése, 13-16 ezzel az ETO-nak.Gonzalez húzza le a szélre Bódinak, de ezt most kiszedi a léc alól a Budaörs kapusa.Kiss Éva védi Pásztor ziccerét - majd Hansen robog, és először vezetünk kettővel ma! 13-15! Kezd játékba jönni az ETO!Gonzalez büntet, ha ő elindul, nem tudják megfogni ma, legalábbis egyelőre ez a helyzet. 13-12. Mellé megy az átlövés, majd Oftedal látja meg a rést, és kiegyenlít - 13-13, időt kér a Budaörs!Továbbra is kettő a hazaiak előnye. Hetes a Budaörsnek, miután Hansen ziccerben rántotta le Hornyákot. Kiss Éva! Lábbal fogja Juhos büntetőjét!Passzívnál támad a Budaörs, szerencsére fölé megy az átlövés. Jó a sánc, majd Mézes rohan megint - visszaáll a háromgólos különbség, 12-9. Gonzalez gyorsan átlövésből, 12-10.A Fradi egyelőre roppant magabiztos Kecskeméten, és hat góllal, 11-5-re vezet. Groot közben hetest ront, nem tudunk visszajönni egy gólra, marad a 11-9.Puhalák kanyarodhat fel balról, ezt most szépen be is vágja, 11-8.Eddig sokk, már négy góllal vezet a Budaörs, Mézes találata után. Megint hiba támadásban, szerencsére ezt Mézes ellépi, marad a 11-7.Althaus, végre egy határozott megmozdulás a falban: igaz, hetes az ára. Juhos nem ront, és hárommal vezetnek így a hazaiak - közben a Fradi 9-3-ra vezet Kecskeméten.Szöllősi-Zácsik ellen nem találjuk az ellenszert: ahogy Wéninger ellen sem nagyon, a kapus újabb bravúrja. Oftedal lapos lövését is fogja a Budaörs kapusa!Görbicz is ront ziccerből. Szabadfi valahogy ki tud bújni beállóban - kétgólos hazai előny, 7-5.Hansen lövését fogja Wéninger, majd indít - a kontrából először vezet a Budaörs, 6-5.Egyelőre nem a védelmek játsszák a főszerepet, újabb Szöllősi-Zácsik gól után időt kell kérnie Ambros Martínnak 5-5-nél.Szöllősi-Zácsik megtalálja a rést, 2-2. Oftedal átlövése után újra vezet az ETO, 2-3.Visszakerül a bejátszás Szöllősi-Zácsikhoz, aki másodjára már nem ront, 1-1. Gyors válasz a betörős Hansentől, 1-2.- A Győr kezdte a meccset. Bódi pedig meg is szerzi a vezetést a szélről, 0-1.- Köszöntjük olvasóinkat, kulcsfontosságú délután vár az ETO-ra, hiszen azonos pontszámmal áll a tabella élén a Ferencvárossal a csapat. Ma a Budaörsöt kellene legyőzni ahhoz, hogy jövő héten lehessen ünnepelni - persze a gólarányon lesz igazából a hangsúly!A szezon végéhez közeledve az energiaraktárak már lassan kifogyóban vannak, azonban a negyedik BL-cím megszerzése hatalmas plusz motivációt adott a Győri Audi ETO KC játékosainak, hogy a magyar bajnokságból hátralévő két fordulóban kihozzák magukból a maximumot és teljesítsék kitűzött céljukat, megvédjék bajnoki címüket – írja honlapján a Győri Audi ETO KC.Folytatódik a versenyfutás a minél nagyobb arányú győzelmek megszerzéséért a magyar bajnokságból hátralévő két találkozón, hiszen a Magyar Kupa és a BL-trófea mellett a magyar bajnoki cím is elérhető közelségben van a Rába-parti zöld-fehérek számára, akik mindent meg fognak tenni a triplázás érdekében.A közelgő találkozó előtt a győriek másodedzője, Danyi Gábor beszélt várakozásairól.Danyi elmondta, a csapat remekül megoldotta a szezon során felmerülő kihívásokat, így nem is lehet kérdés, hogy az utolsó pillanatig minden erejüket mozgósítva küzdeni fognak, hogy a 2017/2018-as szezonban a magyar bajnoki címmel együtt teljes legyen a „gyűjtemény".