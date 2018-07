Megszakad a szigetországiak sikere? Kolumbia-Anglia élőben 20 órától

Kolumbia-Anglia

Nyolcaddöntő, Moszkva (Szpartak Stadion), játékvezető: Mark Geiger (amerikai)



A várható kezdőcsapatok:

Kolumbia :David Ospina - Santiago Arias, Yerri Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica - Carlos Sanchez, Mateus Uribe - Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel - Radamel Falcao



Anglia: Jordan Pickford - Kylie Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane



A szigetországiak háromszor nyertek, kétszer pedig döntetlent játszottak a dél-amerikaiakkal, akikkel vb-n eddig egyszer futottak össze, mégpedig 1998-ban, amikor a csoportszakasz utolsó fordulójában 2-0-ra győztek Darren Anderton és David Beckham góljával.



Az angolok esélyeit növelheti, ha a Szpartak Stadionban nem játszik a túloldalon James Rodríguez, a 2014-es vb gólkirálya. A 26 éves támadó középpályás a Szenegállal vívott utolsó csoportmeccs első félidejében vádlisérülést szenvedett, és nem tudta folytatni a játékot. A vizsgálatok során kiderült, hogy izomszakadása nincs, de az elmúlt napokban így sem edzett együtt csapattársaival. Az orvosi stáb mindenesetre igyekszik őt "összerakni", mivel játéka lélektanilag is sokat jelenthet csapattársainak.



Az angolok ugyanakkor abban is bízhatnak, hogy Harry Kane jó formában van, két mérkőzésen szerzett öt találatával a vb góllövőlistájának az élén áll. Az angol sajtónak arra a kérdésére, képesnek érzi-e magát, hogy minden mérkőzésen gólt szerezzen, szerényen úgy felelt: "azt hiszem, igen". Ugyanakkor hozzátette, ehhez az is kell, hogy érkezzenek a magas labdák és kedvezően alakuljanak a dolgok, de ő mindenesetre készen áll.



Az európai együttes az eddigi utolsó győzelmét vb kieséses szakaszában egyébként éppen dél-amerikai válogatott ellen aratta, 2006-ban Ecuadort búcsúztatta 1-0-val. Négy évvel később a németektől 4-1-re kapott ki a legjobb 16 között, 2014-ben pedig a csoportszakaszban ragadt. Tizenegyes-párbajra háromszor kényszerült és mindannyiszor alulmaradt. A statisztikára utalva Dele Alli úgy fogalmazott:



"Mindegy, mi történt a múltban, ez egy másik csapat, új edzővel. Megvan a víziónk arról, hogy milyen játékot szeretnénk, nagyon bízunk a saját stílusunkban, azon nem fogunk változtatni."



A kolumbiaiaknak sikeres nyolcaddöntő felidézéséért elég a négy évvel ezelőtti, brazíliai tornára visszatekinteniük, amelyen 2-0-val búcsúztatták az uruguayiakat, majd a negyeddöntőben a braziloktól 2-1-re kaptak ki. Azon a vb-n sérülés miatt nem volt ott egyik legjobbjuk, Radamel Falcao, aki most vigasztalódhat egy jó eredménnyel. A kolumbiaiak még nem játszottak olyan mérkőzést világbajnokságon, amelyik tizenegyesekkel ért volna véget.



A mostani vb-n összességében mindkét csapat jó teljesítményt nyújtott: az angolok 2-1-re verték Tunéziát, 6-1-re Panamát, majd a csoportrangadón 1-0-ra kikaptak a belgáktól - ezen a mérkőzésen nem játszott Kane -, míg a kolumbiaiak fordított utat bejárva a Japántól elszenvedett 2-1-es vereséggel kezdtek, azután 3-0-ra verték a lengyeleket és 1-0-ra a szenegáliakat.



A párharc győztese a Svédország-Svájc mérkőzés továbbjutójával játszik majd a negyeddöntőben.