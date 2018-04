Mégsem lesz per, Lance Armstrong inkább fizet

A Washington Post és a New York Times is azt írta, hogy megszületett a megállapodás az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumával.



A kormány eredetileg 100 millió dolláros kártérítést szeretett volna kapni a 46 éves Armstrongtól. Az illetékes minisztérium csalással vádolta meg a volt sztárkerekest, mondván, milliókat fogadott el az őt és csapatát szponzoráló amerikai postától (US Postal Service), miközben doppingolással érte el sikereit a Tour de France-on.



Armstrongot az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége 2012-ben megfosztotta mind a hét Tour-elsőségétől, és örökre eltiltotta a sportágtól, miután kiderült: a sporttörténelem egyik legkifinomultabb doppingcsalását követte el. A sportoló sokáig tagadta, hogy bűnös lenne, 2013 januárjában azonban beismerte, hogy tiltott szerek használatával érte el a sikereit.



A per megindítása Armstrong korábbi csapattársa, Floyd Landis 2010-es vallomása után vált lehetségessé. Az alku szerint a "besúgó" kerékpáros még anyagi ellenszolgáltatásra is számíthat, a mostani hírek arról szólnak, hogy Armstrong 1,65 millió dollárt fizet neki.



Egy jelentés szerint az amerikai posta 2000 és 2004 között mintegy 32,3 millió dollárt adott Armstrong csapatának. A kerekes szerint azonban a US Postal tudott a doppingügyekről, és azt kifogásolta, hogy a győzelmek reklámértéke messze meghaladja az állami cég arculatát érő veszteséget.



"Boldog vagyok, hogy sikerült rendeznem ezt az ügyet, és élhetem tovább az életemet." - idézte az őt képviselő ügyvédi iroda közleménye Arsmtrongot, aki ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte alaptalan és sportszerűtlen volt az eljárás ellene.



"Örülök, hogy végre ismét olyan nagyszerű dolgokkal foglalkozhatok, mint az öt gyermekem, a feleségem, a Podcastom, a sok izgalmas könyv- és filmprojektem, a rák-túlélőként végzett munkám és a sport és versenyzés iránti szenvedélyem." - fogalmazott.



Az ex-kerékpáros a különböző kártérítési eljárások során már 20 millió dollárt vesztett, most pedig 7,5 millió dollárért árulja a texasi házát.



A Washington Post azt írja, hogy a mostani megállapodással minden, Armstrong elleni ügy lezárult.