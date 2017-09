Megoperálták Berki Krisztiánt

Sikeresen megoperálták Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász vállát.



"Jól vagyok, teljesen sikeres volt a beavatkozás. Ahogy már előzőleg is mondtam, ugyanabban a vállamban volt a probléma, ahol korábban, de nem a műtét helyén, az teljesen rendben van" - idézi a magyar szövetség hétfői beszámolója Berkit.



A lólengés-specialista már több mint egy hónapja küzdött vállproblémával, különböző alternatív kezelési módokat is kipróbált, de a helyzet nem oldódott meg, ezért volt szükség az orvosok által javasolt beavatkozásra.



"Mindent a tokiói olimpiának rendelek alá, ezért is akartam minél előbb túl lenni ezen az egészen, hogy utána már csak a kvótaszerzéssel és az olimpiával kelljen foglalkoznom. Minden jól sikerült, úgyhogy most néhány napig pihenek, utána pedig kezdődik a rehabilitáció" - mondta az UTE sportolója.