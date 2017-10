"Megnyomták a vészcsengőt" a fehérvári jégkorongcsapatnál

A klub honlapjának elmondta: elégedettek nem lehetnek az eltelt időszakban mutatott teljesítmény miatt, de továbbra is az a cél, hogy bejussanak a rájátszásba.



"Pánik nincs, mert most még sokkal több hoki van előttünk, mint mögöttünk, de itt volt az ideje megnyomni a vészcsengőt" - fogalmazott az egykori kiváló hátvéd, aki hozzátette, a játékosokkal és edzői stábbal is elbeszélgetett a vezetőség. "Most már eredmény kell. Most az kell, hogy lássuk a jégen azt, amit az edzői stábbal megálmodtunk."



Szélig jelezte: nem lenne fair, ha a szereplést az edzők nyakába varrnák.



"Vannak itt olyan játékosok, légiósok és magyarok is, akiktől sokkal több kell ahhoz, hogy a csapat eredményesebb legyen. A vezetőség is látja azt, hogy itt valaminek történnie kell, mert ha nem, akkor elúszik a hajó" - mondta Szélig Viktor.



A Fehérvár AV19 legközelebb pénteken lép jégre Znojmóban.