Megnyílt az olimpiai falu Phjongcshangban - galéria

A havas sportágak otthonául szolgáló phjongcshangi hegyeknél, illetve a jeges sportok versenyeinek otthont adó, tengerparti Kangnungban fekvő két létesítmény összesen 6800 versenyzőt és kísérőt tud majd fogadni. "Már most elmondhatjuk, hogy ez a falu az egyik legjobb, ha nem a legjobb" - jelentette ki Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a fagypont körüli hőmérsékletben, felhőtlen kék égbolt alatt tartott ünnepségen.Li Hi Pom, a szervezőbizottság (POCOG) vezetője közölte, a létesítményben minden sportoló ideális körülmények között pihenhet. A 922 lakásos kangnungi falu csak a jövő péntektől február 25-ig tartó olimpia idején üzemel majd, a 600 lakásos phjongcshangi viszont a paralimpián is. Előbbi 5,2 milliárd, utóbbi 4,34 milliárd forintnak megfelelő vonba került. A játékokon több mint 90 ország 2900 sportolója vesz részt.