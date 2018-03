Mégis Sopronban lesz a női kosárlabda Euroliga négyes döntője

Mégis a Sopron Basket rendezi a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjét április 20. és 22. között.A magyar szövetség (MKOSZ) honlapjának szerdai tájékoztatása szerint az erről szóló megállapodást Kamil Novak, a FIBA európai szekciójának igazgatója, Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára, valamint Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője írta alá. Bár szombaton a soproni klub még arról adott tájékoztatást az egyesület honlapján, hogy erőfeszítéseik ellenére sem sikerült teljesíteni a pályázati feltételeket, mégis ők rendezhetik meg az Euroliga négyes döntőjét. Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke kiemelte: a soproni klub sikere az elmúlt évtized legnagyobb eredménye a magyar klubkosárlabdában."Köszönet a kormánynak, hogy - felismerve a négyes döntő jelentőségét, a klub sportsikerét - a rendezvény mellé állt" - nyilatkozta az elnök.Kiemelte: Sopron sokszorosan bizonyított házigazdaként, hiszen rendezett már felnőtt női Eb-t, utánpótlás kontinenstornát, és minden bizonnyal "kiváló házigazdája lesz a női Euroliga négyes döntőjének is", amelyben a házigazda Sopronon kívül az orosz Jekatyerinburg, a szintén orosz, címvédő Kurszk és a török Yakin Dogu Üniversitesi szerepel.A negyeddöntőben a tavaly döntős török Fenerbahcét 2-1-es összesítéssel búcsúztató magyar bajnok 18. Euroliga-szezonjában másodszor jutott be a Final Fourba, 2009-ben Salamancában előbb a spanyol házigazdáktól, majd a bronzmeccsen az orosz Jekatyerinburgtól is kikapott, és negyedik lett.Magyarországon eddig egyszer került sor Euroliga Final Fourra: a MiZo Pécs 2004-ben házigazdaként bronzérmes lett a szezonzáró tornán.