Mégis Győrben marad Tomori Zsuzsanna - Nézze meg az Audi ETO 20 fős keretét

Kialakult a Győri Audi ETO KC csapatának végleges, húsz fős kerete a 2017/18-as szezonra. A felnőtt keret kidolgozásánál kiemelten hangsúlyos szerepet kaptak a klub hosszú távú céljai, melyek megegyeznek az új utánpótlás-koncepció szakmai irányvonalaival és a fiatal tehetségek folyamatos beépítésével is. Tomori Zsuzsanna , Korsós Dorina és Lakatos Rita mellett 5 fiatal tehetséggel hosszabbított szerződést a győri női kézilabda csapat - olvasható az Audi ETO honlapján kiadott közleményben A Győri Audi ETO KC 2017/2018-as szezonra kialakított húsz fős kerete Tomori Zsuzsannával lesz teljes. Az 149-szeres magyar válogatott klasszis játékos hosszú sérülését követően tért vissza idén januárban a csapathoz.Mind a játékos, mind a klub nehéz helyzetben volt, hiszen a kézilabda átigazolási piac sajátossága miatt kevés ideje maradt Zsuzsannának a bizonyításra.- írta közleményében a Győri Audi ETO KC.

Tomori Zsuzsanna megmutatta számunkra, hogy a csapat céljai elérésben nagy feladatokat képes végrehajtani. Korábbi döntésünket átgondolva úgy határoztunk, hogy egy éves szerződést kötünk vele, amit örömmel el is fogadott.

-nyilatkozta dr. Bartha Csaba klubelnök.

Nagyon örülök, hogy sikerült megegyeznünk. Nehéz időszakot sikerült lezárnom, és tudom, hogy Győrben a legmagasabb célokért lehet küzdeni. Szeretnék a csapat segítségére lenni idén, és meghálálni a bizalmat a következő évben is.

- mondta el a Tomori Zsuzsanna.

A Győri Audi ETO KC játékoskerete a 2017/2018-as szezonra



Afentáler Sára

Eduarda Amorim

Bino Boglárka

Bódi Bernadett

Yvette Broch

Asma Elghaoui

Görbicz Anita

Kari Aalvik Grimsbö

Cornelia Groot

Anne Mette Hansen

Hársfalvi Júlia

Kiss Éva

Jana Knedlikova

Nora Mörk

Stine Bredal Oftedal

Pál Tamara

Puhalák Szidónia

Szilovics Fanni

Tomori Zsuzsanna

Varga Emőke

A 22 éves, kétszeres Bajnokok Ligája győztes, négyszeres magyar bajnok és ötszörös Magyar Kupa győztes Korsós Dorina hároméves kontraktust kötött a Győri Audi ETO KC gárdájával, míg a 17 éves, rendkívül tehetséges Lakatos Rita ötéves kontraktust írt alá., de a Győri Audi ETO KC vezetése – a korábbiakkal ellentétben - kiemelt szerepet szán a kölcsönben szereplő győri sportolók tehetséggondozására és velük való szoros kapcsolattartásra kölcsönszerződésük ideje alatt is.„Mindkét játékos sérülésből tér vissza, és azért mennek kölcsönbe, hogy új klubjuknál – Lakatos Rita Vácra, míg Korsós Dorina a német Metzingenbe szerződik – a megfelelő mennyiségű játéklehetőségnek és pályán töltött játékidőnek köszönhetően hasznos tapasztalatokra tegyenek szert. Mindkét játékos mellé kinevezünk egy szakmai vezetőt, aki heti szinten figyeli az edzésmunkájukat, a mérkőzésteljesítményüket, amelyről beszámolót készít fejlődésük naprakész nyomon követése érdekében. Szerződésükbe foglalt kölcsönadási idejük letöltése után pedig minden erőnkkel azon leszünk, hogy a lehető leghatékonyabban visszaépíthessük őket a Győri Audi ETO KC felnőtt csapatának keretébe." – mondta dr. Bartha Csaba elnök.„Klubunk felnőtt csapatának jövő évi, 2017/2018-as játékoskeretét érintő valamennyi megállapodást lezártuk. A korábbi, idén februárban elmondott, sokat vitatott légiós-kérdés mellett szeretném kiemelni egyrészt klubunk szakmai szempontjait figyelembe véve kialakított utánpótlás-koncepcióját, másrészt a pozícióinkból adódó eredménykényszert.Korábban több kritika is érte a Győri Audi ETO KC csapatát a felnőtt csapatba szerződtetett, „kész" külföldi játékosok igazolásával kapcsolatban, mely sokak szemében egyet jelentett utánpótlás-játékosaink háttérbe szorításával – ezekre a felvetésekre már a februári sajtótájékoztatón megoldási javaslatot kínáltunk fel. Elképzelésünk körül – miszerint lehetőséget biztosítunk a szezon végén egy konferencia keretén belül, hogy a magyar bajnokságban szereplő klubok érdeklődése és a velük történő megállapodás esetén, fiatal játékosainkat kölcsönbe adjuk hatékony fejlődésük érdekében – felgyorsultak az események, ugyanis az említett klubok a közlemény kiadása óta eltelt időszakban menedzsereiken keresztül közvetlenül felvették a kapcsolatot a csapatukba kiszemelt utánpótlás-játékosainkkal, ezáltal a májusra tervezett szakmai konferencia összehívása véleményem szerint értelmét vesztette.Nagy örömünkre szolgál továbbá, hogy utánpótlás bázisunk öt fiatal tehetsége – néhányan közülük már részt vettek a felnőtt csapat edzésein, felkészülésein, sőt tétmérkőzéseken is bemutatkozhattak – kiemelkedő teljesítményükkel kiérdemelték, hogy mindennapjait világklasszis sportolók között tölthessék, magas szintű fejlődési lehetőséget biztosítva számukra. Mindezt a Győri Audi ETO KC szakmai stábját maximálisan bevonva, egyéni edzésprogram, kondicionális és koordinációs program, dietetikai étrend összeállításával, iskolai előmenetelük támogatásával tervezzük. Az öt, most szerződését aláíró junior korú játékost, név szerint Afentáler Sárát, Binó Boglárkát, Pál Tamarát, Szilovics Fannit és Varga Emőkét a következő szezontól a felnőtt csapat tagjai között üdvözölhetjük, és ezúton is sok sikert kívánunk pályafutásuk talán legmeghatározóbb szakaszához!Bízunk benne, hogy kidolgozott sportszakmai szemléletünk a jövőben is sikerre vezet, célunk, hogy eredményességi mutatóink magabiztos megtartása mellett partnereink és szurkolóink igényeinek is maximálisan megfeleljünk, méltóan képviselve klubunk több évtizedes hagyományait." – zárta sorait a Győri Audi ETO KC elnöke, dr. Bartha Csaba.