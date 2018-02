Megcsinálja-e megint a Patriots? - A Super Bowl élőben 0.30-tól

A tavalyi év mellett már négyszer sikerült bajnokságot nyernie a New England Patriotsnak a már legendás párossal: a Bill Belichick vezette együttesben Tom Brady is beírta magát a sportág történelemkönyvébe, a történet pedig tovább folytatódhat a minnesota-i döntőben, amennyiben sikerül vímet védenie a Hazafiaknak. Erre egyébként összesen hét csapat volt képes az NFL történetében, legutóbb éppen a Patriots, amely 2004-ben és 2005-ben is nyerni tudott.



A Philadelphia Eagles viszont még sosem nyerte meg a győztesnek járó Vince Lombardi-trófeát, a tizenötödik döntőben, 1981 januárjában a Sasok kikaptak az Oaklandtől (27-10), valamint 2005 februárjában is alulmaradtak: utóbbi alkalomkor éppen attól a New Engladtól kaptak ki három ponttal, 24-21-re, amellyel most is farkasszemet néznek. A Philadeplhiát végig esélytelennek titulálták a play-off során, azonban hiába az első számú irányító, Carson Wentz elvesztése, a beugró Nick Foles remekül játszva a döntőig vezette csapatát.



Ami a helyszínt és a körülményeket illeti, pokoli hideget jósolnak Minnesottában, a Super Bowl idejére -14, -16 fok lehet majd a hőmérséklet, és nem kizárt a havazás sem - viszont ez nagy gondot nem okozhat majd, hiszen a fedett US Bank Stadiumban játszhatnak a csapatok. Az esélyeket illetően minden iroda a Pats-et várja győztesnek, a legtöbb egy 5-6 pontos különbséget jósolnak a címvédő javára.