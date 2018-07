Megállíthatják-e Hazardékat? - Belgium-Japán 0-0 (élő)

Belgium - Japán - (-)

Rosztov-na-Donu, Rosztov Aréna. Vezeti: Diedhiou (szenegáli)

Belgium: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco – Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Japán: Kavasima – Sodzsi, Nagatomo, Szakai H., Josida – Sibaszaki, Haragucsi, Kagava, Inui, Haszebe – Oszako. Szövetségi kapitány: Nisino Akira

Sárga lap: Sibaszaki (40.)



40.perc - Sibaszakié a meccs első sárgája, aki Hazardot buktatja.



34.perc - A japán kapu előtt Mertens, majd a túloldalon Inui is veszélyes helyről lőhetett volna, de egyikük sem tudta úgy átvenni a labdát, hogy lőhettek volna belőle.



31.perc - Ez szép japán akció volt, Oszako sarokkal tette Nagatomo elé, akinek beadását Inui fejelte kapura, de pont középre tartott a labda, Curtois fogta.



28.perc - De Bruyne ívelte át az ötös és az alapvonal jobb oldali sarkára a labdát, ahol Kompany robbant be, Kavasima borzasztóan jön ki, de a véd nem tudja úgy elrúgni mellette, hogy az kapura is veszélyes legyen.



27.perc - Hazard egy távoli átlövéssel, ezt kiüti Kavasima. Kezd feljavulni Belgium, egyre többet van a labda a japán kapu előtt.



26.perc - Ez most veszélyes volt, egy megpattanó beadás után Lukakuhoz jut el a labda Josida mellett, viszont nem tudja átvenni, így nincs is lövés belőle.



24.perc - Carrasco tenné középre Lukaku váltását követően, viszont nem érkezett társ. Egyelőre pontatlan és kicsit lassú is Belgium, Japán letisztultabban futballozik.



18.perc - Lukaku birkózik középen, három japán sem tudja elvenni tőle a tizenhatoson belül, de háttal van a kapunak, majd valahogy ráfordul, kiharcol egy szögletet. A korner után a hosszún érkező Kompany lőne, de az oldalhálót találja el.



15.perc - Túl az első negyed órán, Belgium eddig elég halovány játékot mutat, Japán pedig jóval könnyedebben és agresszívabban futballozik.



8.perc - Japán abszolút nem a védekezésre rendezkedik be, kérdés, a belgáknak mennyire fog ez ízleni.



2.perc - Letámadnak a japánok, és Kagava rögtön lőhet is, de nem talál kaput.



1. perc - A belgák kezdték a meccset.



Korábban írtuk:



A két együttes világranglistán elfoglalt helyezését figyelembe véve az európai csapat továbbjutása magabiztos lehetne, ám a 3. helyen álló belgáknak eddig nem nagyon ment a 61. pozícióban lévő japánokkal szemben. A két válogatott ötször találkozott már egymással, és legutóbb ugyan tavaly novemberben - a vb-n öt kísérletből négy gólt szerző - Romelu Lukaku találatával 1-0-ra nyertek házigazdaként a belgák, azt megelőzően viszont háromszor kikaptak az ázsiai csapattól. Egyetlen vb-meccsükön pedig a 2002-es torna japán társrendezői 2-2-t értek el Belgiummal. Az egymás elleni eredményen kívül azonban minden más Japán továbbjutása ellen szól. Az ázsiai gárda vb-mérlege negatív európai riválissal szemben - két győzelem, három döntetlen, négy vereség -, és egyszer már az oroszországi tornán is kikaptak, méghozzá a már biztosan búcsúzó lengyelektől 1-0-ra. Európai riválissal szemben a legutóbbi hat alkalomból ötször gólképtelennek bizonyult Japán, amely négy ponttal és csak jobb fair play-pontjainak köszönhetően "élte túl" a csoportkört. A japán válogatott nyolcaddöntős múltja szerény, kétszer jutott a legjobb tizenhat közé, és ez mindkétszer a végállomást jelentette számára. Az 1986-ban negyedik helyezett belgák legutóbb vb-negyeddöntősök voltak - Argentínától kaptak ki 1-0-ra -, az oroszországi torna csoportköréből pedig három győzelemmel és 9-2-es gólkülönbséggel jutottak tovább. Ez a 32-es vb-mezőny legjobb teljesítménye volt a csoportkörben. Belgium immár 22 mérkőzés óta veretlen - 17 győzelem, 5 döntetlen -, búcsúja Japán ellen a torna második nagy meglepetése lenne a németek kiesését követően. Várható kezdőcsapatok: Belgium: Curtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, de Bruyne, Fellaini, Dembele - Mertens, E. Hazard - Lukaku.

Japán: Kavasima - Szakai Hirosi, Yoshida, Soji, Nagatomo - Haszebe, Sibaszaki - Haragucsi, Kagawa, Inui - Oszako.