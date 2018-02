Még mindig küzdenek a szervezők a hasmenéssel: eddig 177 esetben igazolták a norovírusos fertőzést

A szervezőbizottság (POCOG) közlése szerint vasárnap délután 17 új esetre derült fény, ezzel nőtt a szám 177-re, ugyanakkor azt is bejelentette, hogy a fertőzöttek közül 68-an már meggyógyultak, őket ki is engedték a karanténból és visszatérhettek olimpiai elfoglaltságukhoz. A múlt héten 1200 biztonsági embert különítettek el , mert közülük jónéhányan norovírussal fertőződtek.Ezután a szervezőbizottság a katonaságtól kért segítséget a pótlásukra. A hányást és gyomorgörcsöt okozó agresszív vírus miatt történtek megbetegedések a tavalyi, londoni atlétikai világbajnokságon is az egyik hivatalos hotelben. Néhány versenyzőnek ki is kellett hagynia számokat, köztük a botswanai sprinter Isaac Makwalának, akit a 400-as döntőben - melyben esélyesként rajtolhatott volna - nem engedtek elindulni, 200-on pedig egyedül futotta előfutamát. A POCOG hétfőn jelezte, több szervezet együttesen fáradozik azon, hogy megakadályozza a vírus további terjedését. Többek között vízteszteket végeznek, illetve sűrűn ellenőrzik az olimpiai helyszíneket, éttermeket, hoteleket, illetve a közreműködők szálláshelyeit.