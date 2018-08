Még erősödnie kell a fiatal győri tornásznak

Mészáros Krisztofer példaképével Berki Krisztiánnal.

A GYAC versenyzője hetedikként lépett a szerhez, a kvalifikációhoz képest fél pontot "hagyott benne" a gyakorlatban, így nem csoda, hogy kicsit csóválta a fejét a végén (12.933, 4.8-as nehézségi és 8.133-as kiviteli pontszámmal). A magyar tornász a 7. helyen végzett a fináléban.Mészáros Sándor, Krisztofer édesapja, egyben a GYAC torna-szakosztályának vezetője így értékelt: "Lesz ez még szebb is! Erős mezőnybe került be, ahova még a címvédő orosz tornásznak sem sikerült bejutnia. A mostani forma ennyire volt elég. Erősödnie kell még fizikumban, mert a többiek mind »góliátok« hozzá képest. A lényeg, hogy EB-n bejutott a döntőbe és kétszer rontás nélkül megcsinálta a gyakorlatát."Szintén a juniorok között Balázs Krisztián nyújtón egészen kitűnő kivitelezésű (8.900), 4.400 nehézségű gyakorlatával az élre állt, 13.300-as pontszáma volt a mérce a többieknek. A magyar tornászt követő két orosz versenyző egyike sem tudott elé kerülni, és ez azt jelentette, hogy hacsak az utolsó négy résztvevőből három nem előz, akkor biztos a dobogó.Sem a belga Mattis Bouchetnek, sem a brit Donell Osbournenak nem sikerült előznie, így az utolsó két gyakorlat előtt már az is biztos volt, hogy Balázs Krisztián érmes a kontinensbajnokságon. A svájci Dominic Tamselnek sem volt esélye az előzésre, így az összetett Európa-bajnok Nicolo Mozzatón múlt, hogy Balázs Krisztián arany- vagy ezüstérmes lesz. A selejtező legmagasabb pontszámát kapó Mozzato szépen végrehajtotta gyakorlatát, meg is kapta a legmagasabb pontot (13.633), így ő lett az Európa-bajnok, Balázs Krisztián pedig az ezüstérmes.A felnőtteknél Vecsernyés Dávid bronzérmes lett nyújtón. A döntőben a magyar tornász elegáns és szép, hiba nélküli gyakorlatot mutatott be, amire 14,033 pontot kapott, ezzel a második helyen állt. A holland Zonderland még megelőzte Vecsernyést, másnak azonban már nem sikerült, így Dévai Boglárka ugrásban elért győzelme után ismét magyar éremnek örülhettünk a "nagyoknál".