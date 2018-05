Matthäusé a legtöbb meccs, Klose-é a legtöbb gól - egy hónappal a rajt előtt íme a vb legjei, és további érdekességek

A labdarúgó-világbajnokságok történetében még senki nem tudott kétszer gólkirály lenni.



Erre Oroszországban két játékosnak van esélye: a legutóbb hat találattal első kolumbiai James Rodrígueznek, illetve a nyolc éve öt góllal - három társával holtversenyben - az élen végzett német Thomas Müllernek.



Kétszer magyar gólkirálya volt a vb-knek: 1954-ben Kocsis Sándor 11, míg 1962-ben - további öt játékossal holtversenyben - Albert Flórián négy találattal lett első.



Az eddigi labdarúgó-világbajnokságok gólkirályai:

1930: Guillermo Stabile (argentin) 8

1934: Oldrich Nejedly (csehszlovák) 5

1938: Leonidas (brazil) 7

1950: Ademir (brazil) 8

1954: KOCSIS SÁNDOR 11

1958: Just Fontaine (francia) 13

1962: ALBERT FLÓRIÁN, Garrincha (brazil), Vava (brazil), Valentyin Ivanov (szovjet), Drazen Jerkovic (jugoszláv)

és Leonel Sanchez (chilei) 4-4

1966: Eusebio (portugál) 9

1970: Gerd Müller (nyugatnémet) 10

1974: Grzegorz Lato (lengyel) 7

1978: Mario Kempes (argentin) 6

1982: Paolo Rossi (olasz) 6

1986: Gary Lineker (angol) 6

1990: Salvatore Schillacci (olasz) 6

1994: Oleg Szalenko (orosz) és Hriszto Sztoicskov (bolgár) 6-6

1998: Davor Suker (horvát) 6

2002: Ronaldo (brazil) 8

2006: Miroslav Klose (német) 5

2010: Diego Forlán (uruguayi), Thomas Müller (német), Wesley Sneijder (holland) és David Villa (spanyol) 5-5

2014: James Rodríguez (kolumbiai) 6



Amíg az 1954-es, svájci labdarúgó-világbajnokságon még mérkőzésenként átlagosan 5,38-szor rezdültek meg a hálók, addig 1958 óta egyszer sem került három fölé a torna találkozóinak gólátlaga.



A legalacsonyabb (2,21) gólátlagot az 1990-es, olaszországi vb hozta, majd az 1994-es, egyesült államokbeli tornán 2,71-re nőtt ez a szám, azóta viszont folyamatosan csökkent, de legutóbb Brazíliában a gólátlag (2,67) elérte az 1998-as szintet.



A nézőszámot tekintve az 1994-es, egyesült államokbeli vb a csúcstartó: ott átlagosan 68 991-en látták a helyszínen a meccseket. Négy évvel ezelőtt a brazíliai stadionokban átlagosan 52 918 néző tekintette meg a találkozókat, amely a második legnagyobb szám a vb-k történetében.



Az eddigi vb-k góljai és átlagnézőszámai:



(mérkőzés gól gólátlag átlagnézőszám)

1930, Uruguay:18/70/3,88 - 32 808

1934, Olaszország:17/70/4,11 - 21 352

1938, Franciaország: 18/84/4,66 - 20 872

1950, Brazília: 22/88/4,00 - 47 511

1954, Svájc: 26/140/5,38 - 29 561

1958, Svédország: 35/126/3,60 - 23 423

1962, Chile: 32/89/2,78 - 27 911

1966, Anglia: 32/89/2,78 - 48 847

1970, Mexikó: 32/95/2,96 - 50 124

1974, Németország: 38/97/2,55 - 49 098

1978, Argentína: 38/102/2,68 - 40 678

1982, Spanyolország: 52/146/2,80 - 40 571

1986, Mexikó: 52/132, 2,54 - 46 039

1990, Olaszország: 52/115/2,21 - 48 388

1994, Egyesült Államok: 52/141/2,71 - 68 991

1998, Franciaország: 64/171/2,67 - 43 517

2002, Koreai Köztársaság és Japán: 64/161/2,52 - 42 268

2006, Németország: 64/147/2,30 - 52 491

2010, Dél-afrikai Köztársaság: 64/145/2,27 - 49 669

2014, Brazília: 64/171/2,67 - 52 918



A német Miroslav Klose minden idők legeredményesebb játékosa a vb-k történetében: 16 gólos rekordját nem fenyegeti komoly veszély.



Az aktív játékosok közül honfitársa, Thomas Müller áll hozzá a legközelebb 10 találattal.



Ebben a rangsorban Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő hatodik helyet foglalja el.



A góllövő örökranglista:

1. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16 gól

2. Ronaldo (brazil (1998-2006) 15

3. Gerd Müller (német, 1970-1974) 14

4. Just Fontaine (francia, 1958) 13

5. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

6. KOCSIS SÁNDOR (1954) és

Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

8. Helmut Rahn (német, 1954-1958)

Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),

Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Gary Lineker (angol, 1986-1990),

Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és

Thomas Müller (német, 2010-2014) 10-10



A labdarúgó-világbajnokságok történetében az 1990-ben aranyérmes német Lothar Matthäus lépett pályára a legtöbb mérkőzésen, szám szerint 25-ön.



A magyar válogatottat 2003 és 2005 között szövetségi kapitányként irányító, korábbi aranylabdás játékos pályafutása során öt vb-n vett részt, ezzel a mexikói Antonio Carbajallal és az olasz Gianluigi Buffonnal holtversenyben szintén csúcstartó.



Az örökranglista második helyén az a Miroslav Klose áll, aki az elmúlt négy tornán 24-szer kapott lehetőséget, ezalatt pedig a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett 16 góljával. Harmadik az olasz válogatott és az AC Milan emblematikus futballistája, Paolo Maldini, aki négy tornán összesen 23 alkalommal viselte az azúrkék mezt.



A listán szereplő 25 játékos közül senki nem lép pályára az oroszországi vb-n, így Matthäust ezúttal nem érhetik utol.



A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25 mérkőzés

2. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

3. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002) 23

4. Uwe Seeler (német, 1958-1970),

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986) és

Diego Maradona (argentin, 1982-1994) 21-21

7. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Cafú (brazil, 1994-2006),

Philipp Lahm (német, 2006-2014),

Bastian Schweinsteiger (német (2006-2014) 20-20

11. Wolfgang Overath (német, 1966-1974),

Berti Vogts (német, 1970-1978),

Karl-Heinz Rummenigge (német, 1978-1986),

Ronaldo (brazil, 1998-2006) és

Per Mertesacker (német, 2006-2014) 19-19

16. Franz Beckenbauer (német, 1966-1974),

Sepp Maier (német, 1970-1978),

Mario Kempes (argentin, 1974-1982),

Antonio Cabrini (olasz, 1978-1986),

Gaetano Scirea (olasz, 1978-1986),

Pierre Littbarski (német, 1982-1990),

Thomas Berthold (német, 1986-1994),

Claudio Taffarel (brazil, 1990-1998),

Carlos Dunga (brazil, 1990-1998) és

Fabio Cannavaro (olasz, 1998-2010) 18-18



Az eddigi húsz labdarúgó-világbajnokság döntője:

1930.07.30.: Uruguay-Argentína 4-2 (1-2)

----------------------------------------

Montevideo, 68 346 néző, vezette: Langenus (belga)

gólszerzők: Dorado (12.), Cea (57.), Iriarte (68.), Castro (89.), illetve Peucelle (20.), Stabile (37.)

1934.06.10.: Olaszország-Csehszlovákia 2-1 (0-0, 1-1, 2-1)

----------------------------------------------------------

Róma, 55 000 néző, vezette: Eklind (svéd)

gólszerzők: Orsi (81.), Schiavio (95.), illetve Puc (71.)

1938.06.19.: Olaszország-Magyarország 4-2 (3-1)

-----------------------------------------------

Párizs, 45 000 néző, vezette: Capdeville (francia)

gólszerzők: Colaussi (5., 35.), Piola (16., 82.), illetve Titkos (7.), Sárosi (70.)

1950.07.16.: Uruguay-Brazília 2-1 (0-0)

---------------------------------------

Rio de Janeiro, 199 854 néző, vezette: Reader (angol)

gólszerzők: Schiaffino (66.), Ghiggia (79.), illetve Friaca (47.)

1954.07.04.: NSZK-Magyarország 3-2 (2-2)

----------------------------------------

Bern, 62 500 néző, vezette: Ling (angol)

gólszerzők: Morlock (10.), Rahn (18., 84.), illetve Puskás (6.), Czibor (8.)

1958.07.28.: Brazília-Svédország 5-2 (2-1)

------------------------------------------

Stockholm, 49 737 néző, vezette: Guigue (francia)

gólszerzők: Vavá (9., 32.), Pelé (55., 90.), Zagallo (68.), illetve Liedholm (3.), Simonsson (80.)

1962.06.17.: Brazília-Csehszlovákia 3-1 (1-1)

---------------------------------------------

Santiago, 68 679 néző, vezette: Latisev (szovjet)

gólszerzők: Amarildo (17.), Zito (68.), Vavá (77.), illetve Masopust (15.)

1966.07.30.: Anglia-NSZK 4-2 (1-1, 2-2, 3-2)

--------------------------------------------

London, 96 924 néző, vezette: Dienst (svájci)

gólszerzők: Hurst (18., 101., 120.), Peters (78.), illetve Haller (12.), Weber (90.)

1970.06.21.: Brazília-Olaszország 4-1 (1-1)

-------------------------------------------

Mexikóváros, 107 412 néző, vezette: Glöckner (NDK-beli)

gólszerzők: Pelé (18.), Gerson (65.), Jairzinho (70.), Carlos Alberto (86.), illetve Boninsegna (37.)

1974.07.07.: NSZK-Hollandia 2-1 (2-1)

-------------------------------------

München, 78 200 néző, vezette: Taylor (angol)

gólszerzők: Breitner (25., 11-esből), Müller (44.), illetve Neeskens (2., 11-esből)

1978.06.25.: Argentína-Hollandia 3-1 (1-0, 1-1, 2-1)

----------------------------------------------------

Buenos Aires, 71 483 néző, vezette: Gonella (olasz)

gólszerzők: Kempes (39., 105.), Bertoni (115.), illetve Nanninga (84.)

1982.07.11.: Olaszország-NSZK 3-1 (0-0)

---------------------------------------

Madrid, 90 000 néző, vezette: Coelho (brazil)

gólszerzők: Rossi (57.), Tardelli (69.), Altobelli (81.), illetve Breitner (83.)

1986.06.29.: Argentína-NSZK 3-2 (1-0)

-------------------------------------

Mexikóváros, 114 600 néző, vezette: Filho (brazil)

gólszerzők: Brown (22.), Valdano (56.), Burruchaga (85.), illetve Rummenigge (74.), Völler (82.)

1990.07.08.: NSZK-Argentína 1-0 (0-0)

-------------------------------------

Róma, 73 603 néző, vezette: Codesal Mendez (mexikói)

gólszerző: Brehme (85., 11-esből)

piros lap: Monzón (65., Argentína), Dezotti (87., Argentína)

1994.07.17.: Brazília-Olaszország 0-0, 11-esekkel: 3-2

------------------------------------------------------

Los Angeles, 94 194 néző, vezette: Puhl Sándor

a 11-eseket értékesítette: Romário, Branco, Dunga, illetve Albertini, Evani

a 11-eseket kihagyta: Marcio Santos, illetve Baresi, Massaro, R. Baggio

1998.07.12.: Franciaország-Brazília 3-0 (2-0)

---------------------------------------------

Párizs, 80 000 néző, vezette: Belkola (marokkói)

gólszerzők: Zidane (27., 45.), Petit (90.)

piros lap: Desailly (68., Franciaország)

2002.06.30.: Brazília-Németország 2-0 (0-0)

-------------------------------------------

Jokohama, 69 029 néző, vezette: Collina (olasz)

gólszerző: Ronaldo (67., 79.)

2006.07.09.: Olaszország-Franciaország 1-1 (1-1, 1-1, 1-1), 11-esekkel: 5-3

---------------------------------------------------------------

Berlin, 69 000 néző, vezette: Horacio Elizondo (argentin)

gólszerzők: Materazzi (19.), illetve Zidane (7., 11-esből)

piros lap: Zidane (110., Franciaország)

a 11-eseket értékesítette: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso, illetve Wiltord, Abidal, Sagnol

a 11-eseket kihagyta: Trezeguet

2010.07.11.: Spanyolország-Hollandia 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

--------------------------------------------------------

Johannesburg, 84 490 néző, vezette: Webb (angol)

gólszerző: Iniesta (116.)

piros lap: Heitinga (109., Hollandia)

2014.07.13.: Németország-Argentína 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

------------------------------------------------------

Rio de Janeiro, 74 738 néző, vezette: Rizzoli (olasz)

gólszerző: Götze (113.)