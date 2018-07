Másodszor lett Eb-győztes a SZESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd

Sipőcz Richárd, a SZESE versenyzője másodszor nyert Eb-t az ifik között.

A negyvenkét országot és csaknem ötszáz versenyzőt felvonultató kontinensviadalon a SZESE versenyzője négy ipponos győzelemmel szerezte meg az Európa-bajnoki címet immáron második alkalommal. A tavalyi EYOF győztes Sipőcz Richárd a döntőben török ellenfelét két wazari után búcsúztatta. Ricsi Edzőjével, Gyimes Nikolett judo szakedzővel a Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjában beszélgetünk, ahol Nikolett testnevelőtanárként dolgozik.

Nagyon büszke vagyok rá. Ricsi fejlődésében, kimagasló eredményeiben a több évtizedes szakedzői munkám is beérik. Pályafutásom során mindig voltak magyar bajnokaim, válogatottjaim, de Ricsi közülük is kiemelkedő nemzetközi sikerei az én munkámban is új kihívásokat jelentenek. Folyamatosan pályázati lehetőségeket, anyagi forrásokat kell például keresni, új irányokba menni az edzéseken. Átgondolni, ezerszer is újratervezni egy-egy felkészülést. Rengeteg munkával jár ez, de nem baj, mert csakis abból lehet eredmény"

Gyimes Nikolett már tizenkét éve foglalkozik Ricsivel.

A döntőben a két dobás egyike.

– mondja Gyimes Nikolett, aki aktív versenyzőként maga is szép eredményeket ért el. Többször volt magyar bajnok és válogatott, a seniorok között pedig Európa- és világbajnok lett.Nikolett már tizenkét éve foglalkozik Ricsivel, aki ötévesen nála kezdett cselgáncsozni. A tehetséges fiú most is jól érzi magát a Nikolett által vezetett szakosztályban, a SZESE színeiben. Nagyon jó csapatban, társaságban edzhet, tud dolgozni, fejlődni, talán ezért sem sikerült még nagy kluboknak elcsábítaniuk Győrből a kimagasló képességű versenyzőt. „Elég szigorú vagyok, a sportág és a munka iránti alázatot várom el Ricsitől is, aki nagyon jó képességű, rendkívül intelligens fiú. Megérti, mit, miért kérek tőle. Az Apor-gimnáziumban magántanuló, emellett edzőtáborokba, versenyekre is jár, és a Széchenyi István Egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait" – mutatja be tanítványát edzője.Ricsi eddigi pályafutása szép gyümölcse annak a jól kialakított, egymásra épülő rendszernek, amiben Nikolett dolgozik. Az utánpótlás bázisa a győri Arany János Iskolában van, ahol ovis és haladó csoportot vezet, onnan kerülnek át növendékei a SZESÉ-be. A dzsúdó szakosztálynak jelenleg harminchat versenyzője és kilencven regisztrált tagja van. Nikolett egyrészt a szakosztályt vezeti, másrészt testnevelő tanár az egyetemen, harmadrészt óraadó az Arany-iskolában. Az óvodától az egyetemi diplomáig is eljuthatnak, ha úgy tetszik, „komplett életpályát" tud biztosítani a dzsúdó mellett tanítványainak.Ricsivel természetesen nagy, közös terveket sző Nikolett. Szeptemberben már az idősebben között, a junior Eb-n is kipróbálja magát tanítványa, októberben pedig a junior világbajnokságon. A 2020-as olimpiára a kvalifikáció a cél, a 2024-es ötkarikás játékokon pedig már az éremszerzés. Ha valaki, akkor a Gyimes Niki – Sipőcz Ricsi páros biztosan képes lesz rá.