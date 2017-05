Martín: nem veszítettük el a hitünket

"Gratulálok elsősorban a saját csapatomnak és természetesen a Vardarnak is, mert mindkét mérkőzésükön nagyon jól játszottak. Játékosaim a második félidő végén sem veszítették el a hitüket, amikor egyenlített az ellenfelünk. Ez nagyon fontos volt" - nyilatkozta a spanyol szakvezető.A győriek tavaly hosszabbítás és hétméterespárbaj után veszítették el a finálét a román CSM Bucurestivel szemben. Ambros Martín elárulta, voltak pillanatok a mostani döntő során, amikor eszébe jutottak az egy évvel ezelőtti események, de igyekezett mindig csak a következő támadásra összpontosítani."Nem akartuk, hogy ugyanaz bekövetkezzen, próbáltunk csak arra koncentrálni, mi van előttünk, mi vár ránk most, az adott pillanatban" - mondta Martín.A négyes döntő legértékesebb játékosának (MVP) választott holland irányító, Nycke Groot azt emelte ki, hogy nagyon jól felkészültek, és végig meg tudták valósítani az elképzeléseiket.A fináléban hét góljával legeredményesebb Görbicz Anita szerint védekezésben és támadásban is okosan játszott a Győr:"Ez azt mutatja, hogy nagyon erősek voltunk mentálisan, együtt volt a csapat, ez nagy energiát adott nekünk, szerintem ez döntött. Két kemény éve áll mögöttem, örülök, hogy pont erre a két napra tudtam jó formába kerülni, és bizonyítani tudtam, hogy még ennyi idősen sem kell leírni engem."A csapatkapitány az MTI kérdésére elmondta, neki a hosszabbításban sem jutott eszébe a tavalyi döntő. Elárulta, nagyon pozitívak voltak a rendes játékidő végén is, pedig nem ők szerezték az utolsó gólt, márpedig ilyenkor ez nehéz helyzet. Úgy vélte, ilyenkor nem is szabad ilyesmire gondolni, mert ha bárkinek beugrott volna, akkor elveszítik a meccset. Saját bevallása szerint örömében egyfolytában sír a találkozó vége óta."Az első tizenöt percben azt éreztem, hogy könnyedén szerzi góljait az ellenfél, mert túl sok területük volt, nem tudtunk megfelelően zárni. De tudtam, hogy meg tudjuk változtatni a védekezésünket, és ez meg is történt, egyre hatékonyabbak lettünk" - mondta Kari Aalvik Grimbsbö . "Nyugodtak maradtunk a hosszabbításban is, végig koncentrálni tudtunk, bár én lélekben már készültem a hétméteresekre."A norvég kapus kitért rá, nagy cél volt számára a BL-siker, amely egy különleges élmény, olyasvalami, amit élete végéig őrizni fog az emlékezetében."A szurkolókra nem találok szavakat, elképesztően együtt éltek a mérkőzéssel" - tette hozzá Grimbsbö."Rendkívül izgalmas és kemény összecsapás volt, de nyugodtak tudtunk maradni minden alkalommal, amikor felzárkóztak. A hosszabbításban is hittünk magunkban, nem voltak kétségeink és nem adtuk fel" - értékelt Nora Mörk, aki azt is elárulta, a szombati elődöntő alatt sokkal idegesebb volt, mint a fináléban."Ez egy igazi döntő volt, ahol mindkét fél mindent beleadott. Én rendkívül elfáradtam, üres vagyok, már csak egy kis energiám maradt az ünneplésre" - nyilatkozta a holland Yvette Broch A Vardar Szkopje orosz trénere, Irina Gyibirova kiemelte, hogy remek volt a torna szervezése, mindkét napon kiváló hangulatban játszhattak."Gratulálok a győrieknek a BL-győzelemhez, de köszönet illeti a saját csapatomat is, hiszen három edzőváltáson is átestek a lányok, mégis kiváló szezont zártunk. Büszke vagyok rájuk" - értékelt Gyibirova."Hihetetlen, történelmi mérkőzés volt. Nagyon boldog vagyok, hogy játszhattam a döntőben, nagyon kemény volt. Harcoltunk, és nagyon büszke vagyok a csapatomra. Úgy gondolom, emelt fővel távozhatunk. A vereség miatt csalódottak vagyunk, de ez a sport. Kisebb hibák becsúsztak, de egy pillanatra sem adtuk fel" - közölte a könnyeivel küszködve a döntőben hat gólt szerző német beálló, Anja Althaus.