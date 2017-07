Marquinhos 2022-ig írt alá a PSG-hez

A kontraktus meghosszabbítását a párizsi klub jelentette be szombaton.



A 23 éves játékos maradásával továbbra is nagyon erős lesz a francia együttes, amelyhez már korábban elkötelezte magát az eddigi alapemberek közül az uruguayi Edinson Cavani és a brazil Thiago Silva; mindketten 2020-ig írtak alá.



Marquinhos 2013-ban szegődött a PSG-hez, klubja 31,4 millió euróért vette meg az AS Romától. A csapatcserét követően a hátvéd három francia bajnoki címet és ugyanennyi kupagyőzelmet ünnepelhetett. Legnagyobb nemzetközi sikerét 2016-ban aratta, amikor a brazil csapattal olimpiai bajnok lett Rióban.