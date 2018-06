Maradona kimerült, de nem kellett kórházba szállítani

Diego Maradona ezúttal is a helyszínen szurkolt az argentin válogatottnak a szerdai esti, Nigéria elleni sorsdöntő találkozón. A dél-amerikaiak legendája az első félidő során egyszer elbóbiskolt a lelátón, előtte állítólag megtáncoltatott egy nőt, majd mindez heves örömkitörésbe csapott át Lionel Messi góljánál. Végül Argentína ha nehezen is, de legyőzte Nigériát, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a francia válogatott lesz az ellenfele - a meccs után azonban Maradonát úgy kellett feltámogatni a VIP-szektorba.Az isteni Diego a meccs után a közösségi oldalán adott magyarázatot, és nyugatott meg mindenkit: az első hírekkel ellentétben nem kellett kórházba szállítani. - Csak szeretném elmondani, hogy jól vagyok, nincs baj és egyáltalán nem kerültem kórházba. A Nigéria elleni mérkőzés félidejében nagyon fájt a nyakam, úgyhogy megvizsgált egy orvos és azt mondta, hogy kimerültségtől szenvedek. Azt javasolta, hogy ne maradjak, hanem menjek haza, de én mindenképp a stadionban akartam maradni, mivel ezen az összecsapáson múlt mindenünk. Hogyan is hagyhattam volna ott a csapatot? Mindenkinek küldök egy csókot, ne haragudjatok, hogy a frászt hoztam rátok. Maradok még egy darabig, Diego. - írta Maradona a Facebookon.Az argentin egykori klasszis ezen túl a második gólt követően is a kamerák kereszttüzébe került: nemzetközi jelzéssel megspékelt gólöröme azonban nem maradt sokáig a képernyőn.