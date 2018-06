Marad lényegi kérdés az utolsó körre? Franciaország-Peru élőben 17 órától

Hugo Lloris ünnepel



A franciák kezdőkapusa, a 31 éves Hugo Lloris 100. alkalommal léphet pályára a válogatottban, honfitársai közül hetedikként, viszont az eddigi hat mind mezőnyjátékos volt.

C csoport, 2. forduló, Jekatyerinburg,játékvezető: Antonio Miguel Mateu Lahoz (spanyol)Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Blaise Matuidi, NíGolo Kanté, Paul Pogba - Antoine Griezmann - Kylian Mbappé, Olivier GiroudPedro Gallese - Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Jefferson Farfán, Christian Cueva - Paolo GuerreroDánia és Franciaország is biztosíthatja helyét az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, amennyiben a C csoport második fordulójában mindkét válogatott győz. Ebben az esetben a csoportkör keddi zárófordulójára nem marad lényegi kérdés, a két európai gárda egymás elleni mérkőzése a csoportelsőségről döntene. Ennek azonban feltétele a csütörtöki győzelem Ausztrália, illetve Peru ellen.Az erőviszonyok ismeretében erre a favoritok közé sorolt franciáknak van nagyobb esélyük, bár Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a nyitányon nem éppen meggyőző játékkal múlta felül 2-1-re az ausztrálokat. A szakember különösen a kezdőcsapatba jelölt három támadó, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé teljesítményét kritizálta. Utóbbi kettő mentségére szólhat az életkorukból fakadó tapasztalatlanság - Mbappé 19, Dembélé 21 éves -, mindkettő élete első vb-meccsét játszotta."Ő a csatársor vezéralakja, a támadójátékunk legfontosabb láncszeme" - utalt az Atéltico Madrid 27 éves játékosára Deschamps, egyben jelezte Griezmann felé, hogy a folytatásban többet vár tőle.Peru az első fordulóban ugyan kikapott 1-0-ra, de igencsak megszorongatta a dánokat, akik különösen a második félidőben szorultak be a saját tizenhatosuk környékére.A francia és a perui válogatott eddig egyszer találkozott egymással, 1982 áprilisában Peru barátságos mérkőzésen 1-0-ra nyert Párizsban. A franciáknak a közelmúltban kimondottan jól ment a dél-amerikai riválisokkal szemben a vb-ken, hiszen hét összecsapás óta veretlenek - három győzelem, négy döntetlen -, igaz, a legutóbbi négy ilyen találkozójukból három 0-0-val zárult.Peru legutóbb az 1978-as vb-n nyert európai rivális ellen - akkor Skóciát múlta felül 3-1-re -, azóta viszont öt mérkőzés óta nyeretlen (két döntetlen, három vereség).