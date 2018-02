Már lobog a magyar zászló az olimpiai faluban - galéria

A helyi idő szerint 15 órakor kezdődött műsorban előbb egy kék népviseletbe öltözött zenekar vonult a ceremóniának helyet adó tér bejáratához, ahol tagjai sorfalat álltak a bevonuló csapatoknak. Köztük a magyarnak is, melyet Kónya Zsófia és Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyázó vezetett fel egy-egy piros-fehér-zöld zászlót lobogtatva. Nem volt jelen a férfi rövidpályás gyorskorcsolyacsapat, de a sízők nagy része megjelent annak ellenére, hogy ők a phjongcshangi faluban laknak. A bevonulók egy-egy maszkot kaptak ajándékba a szervezőktől.Az ünnepségen előbb a svéd, majd az izraeli lobogót húzta fel két, hagyományos viseletben lévő férfi, végül harmadikként a magyar következett. A lobogó felvonása és a Himnusz lejátszása előtt a sportolók otthonául szolgáló olimpiai falu polgármestere és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kölcsönösen megajándékozta egymást, majd a magyar sportvezető üzenetet írt a faluban található békefalra, amely megjelenésében arra utal, hogy az olimpia hidat épít a nemezetek között.A program egy dobos, illetve táncosok bemutatójával zárult, utóbbiak a végén táncra bírták a sportolókat, edzőket is, így kisebb bulit kerekítettek az ünnepségből. Az eseményen megjelent Csaba Gábor dél-koreai magyar nagykövet és Gyurta Dániel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja is. Előbbi a magyar csapat minden tagjának egy-egy csomag pogácsával és kürtőskaláccsal kedveskedett.