Már ezen is sok múlhat - Horvátország-Nigéria 21 órától élőben

A D csoport másik két résztvevője is pályára lép szombaton: Horvátország és Nigéria az előzetes esélyek alapján a második, továbbjutó helyért csatázhat egymással, ebben pedig rögtön kulcsmeccs lehet egymás elleni csatájuk. Történelmi meccs lesz a szombat esti, hiszen korábban még soha nem találkozott egymással a két nemzet a világbajnokságok történetében - most valamelyest esélyesebb a középpályáján a világ legjobb csapataiban szereplő játékosokkal (Modric és Rakitic) felálló horvát együttes, amely a pótselejtezőn keresztül jutott el Oroszországba: a görögöket 4-1-es összesítéssel ütötték el a világbajnoki részvételtől déli szomszédaink.



Nigéria úgy érkezett Oroszországba, hogy a felkészülési meccsei közül mindössze csak egyet, a lengyelek elleni idegenbeli találkozót tudta megnyerni még márciusban: az azóta lejátszott öt meccséből négyet is elveszített. A Szupersasok ellen mindezek ellenére hiba lenne biztosra menni, hiszen olyan labdarúgók alkotják a keretet, mint az Angliában légióskodó Wilfred Ndidi, a klubtársa, Kelechi Iheanacho, vagy a szintén a szigetországban futballozó Alex Iwobi (Arsenal) és Victor Moses (Chelsea). Ráadásul az afrikaiak négy éve továbbjutottak csoportjukból, majd a franciák állították meg őket a nyolcaddöntőben. Egy biztos, aki itt nyerni tud, az hatalmas lépést tehet a továbbjutás felé - a vesztesnek viszont pokoli nehéz dolga lesz a folytatásban, hiszen Argentínával is játszania kell még a csoportkör során. Várható kezdőcsapatok: Horvátország: Subasic - Vrsaljko, Corluka, Lovren, Strinic - Badelj, Rakitic - Perisic, Modric, Rebic - Mandzukic.

Nigéria: Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Onazi - Moses, Obi Mikel, Iwobi - Ighalo.