Már ezen is sok múlhat - Horvátország-Nigéria 1-0 (élő)

Várható kezdőcsapatok:

FIFA világbajnokság, D csoport, 1. forduló. Kalinyingrád, vezeti: Ricci (brazil)Horvátország: Subasic - Strinic, Vida, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Kramaric, Rebic, Mandzukic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.Nigéria: Uzoho - Abdullahi, Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Iwobi, Moses, Ighalo. Szövetségi kapitány: Gernot Rohr.Gól: Etebo (32., öngól)Sárga lap: Rakitic (30.)Rakitic lő rá egy lecsorgót távolról - ez most nem talál kaput. Előszeretettel kísérleteznek a horvátok kintről.Ez nem sokon múlott, a rövidre jött Moses jobb oldali szöglete, Balogoun azonban centikkel mellé bólint - pontosabban Mandzukic, mert még ő is hozzáér. Zsinórban három szögletet rúghat így Nigéria: nem tudják ezt kihasználni.Folytatódik a meccs, csere nélkül.A kapu előtt jóval aktívabb horvátok megérdemelten vezetnek a szünetben, még ha egy kicsit szerencsés gólra volt is szükségük ehhez.Iwobi kapáslövését blokkolják egy jobbról érkező szabadrúgást követően. Két perc a ráadás az első félidő végén.A sokadik alkalom, amikor Mandzukic le tudja fejelni a második hullámban érkező társnak a labdát, most továbbteszik Vrsaljkónak, kapáslövése azonban nem talál kaput.Karmaric közel volt a másodikhoz! Rakitic beívelését tudja megcsúsztatni, ígéretes a fejese, de fölé megy!Vrsaljko lépne ki a jobb oldalon, óriási terület van előtte - viszont borzasztóan magas a beadása, ez nem jó senkinek sem középen.Rakitic jobb oldali szögletét megcsúsztatják a röviden, majd az érkező Kramaric bepasszolja, miután Mandzukic fejesébe még bele tudja tenni a lábát, Etebo is hozzáér - végül neki adják a gólt, azaz egy öngóllal vezetnek a horvátok!Túl az első fél órán: úgy tűnt, Horvátország dominálhat ma, de igen kiegyenlített meccs zajlik a pályán. Közben Rakitic rúgja meg Mosest, ezért kap lapot.Etebo kapáslövése zárja le a nigériai szöglet után kialakult szituációt, ami alatt többször is középre tehették a labdát az afrikaiak, de egyikből sem lett komoly helyzet.Egy újabb jó helyről járó horvát szabadrúgás, de Modric ívelését leszedi a levegőből Uzoho. Egyelőre nem tud igazán mit kezdeni a nigériai védekezéssel a horvát együttes - és ez nagyjából így igaz a túloldalon is.Nigéria többször is odakerül a horvát kapu elé, de Subasic lehúzza a beadást, majd Iwobi átlövését blokkolják. Az első akció, amit végig tudnak vinni a horvátok: Perisic jobbal lőtte el Mandzukic lekészített labdáját, a kapu fölött kötött ki a labda.Horvát szöglet, amit kicsiben végeznek el, de Ighalo kifejeli - majd a kontrát vezető Mosest Rakitic buktatja. Helyzet nélkül tudjuk le az első tíz percet.Az első percek kisebb horvát mezőnyfölényt hoznak - Perisic egyszer el tud futni a bal szélen, de a centerezését kivágják középen.Nigéria kezdte a meccset.Bármi is legyen a mai meccs, Nigéria meze már biztosan emlékezetes lesz - na meg! És akkor még.Hogy a fociról is legyen szó, a kapujukban egy 19 éves játékos fog állni - érdemes lesz majd figyelni, milyen teljesítményt nyújt ma olyan sztárok ellen, mint Modric, Rakitic, Mandzukic vagy Perisic.- Köszöntjük olvasóinkat, jön a szombati nap utolsó mérkőzése: az 1998-as bronzérmes horvátok Nigéria ellen próbálják meg begyűjteni a három pontot. Az elmúlt három vébén egyébként a déli szomszédaink egyaránt a csoportkörben fejezték be a tornát - ahhoz, hogy most sikerüljön továbbjutniuk, mindenképp le kellene győzniük a Szupersasokat.Korábban írtuk:A D csoport másik két résztvevője is pályára lép szombaton: Horvátország és Nigéria az előzetes esélyek alapján a második, továbbjutó helyért csatázhat egymással, ebben pedig rögtön kulcsmeccs lehet egymás elleni csatájuk. Történelmi meccs lesz a szombat esti, hiszen korábban még soha nem találkozott egymással a két nemzet a világbajnokságok történetében - most valamelyest esélyesebb a középpályáján a világ legjobb csapataiban szereplő játékosokkal (Modric és Rakitic) felálló horvát együttes, amely a pótselejtezőn keresztül jutott el Oroszországba: a görögöket 4-1-es összesítéssel ütötték el a világbajnoki részvételtől déli szomszédaink.Nigéria úgy érkezett Oroszországba, hogy a felkészülési meccsei közül mindössze csak egyet, a lengyelek elleni idegenbeli találkozót tudta megnyerni még márciusban: az azóta lejátszott öt meccséből négyet is elveszített. A Szupersasok ellen mindezek ellenére hiba lenne biztosra menni, hiszen olyan labdarúgók alkotják a keretet, mint az Angliában légióskodó Wilfred Ndidi, a klubtársa, Kelechi Iheanacho, vagy a szintén a szigetországban futballozó Alex Iwobi (Arsenal) és Victor Moses (Chelsea). Ráadásul az afrikaiak négy éve továbbjutottak csoportjukból, majd a franciák állították meg őket a nyolcaddöntőben. Egy biztos, aki itt nyerni tud, az hatalmas lépést tehet a továbbjutás felé - a vesztesnek viszont pokoli nehéz dolga lesz a folytatásban, hiszen Argentínával is játszania kell még a csoportkör során.Subasic - Vrsaljko, Corluka, Lovren, Strinic - Badelj, Rakitic - Perisic, Modric, Rebic - Mandzukic.Uzoho - Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu - Ndidi, Onazi - Moses, Obi Mikel, Iwobi - Ighalo.